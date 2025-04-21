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Новини Відносини Росії з Іраном
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Путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном

Росія й Іран стали офіційними стратегічними партнерами

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав закон, який ратифікує договір про стратегічне партнерство РФ з Іраном.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, якщо одна зі сторін зазнає нападу, інша не повинна надавати жодної допомоги агресору.

Росія та Іран підтверджують прихильність розвитку військово-технічного співробітництва та проведення спільних військових навчань.

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Також Путін домовився з Іраном про взаємодію з метою створення незалежної платіжної інфраструктури та про сприяння співпраці ЗМІ двох країн для "протидії дезінформації".

Загалом документ включає 47 статей, що регулюють співпрацю двох країн у всіх ключових сферах на найближчі 20 років.

Росія й Іран стали офіційними стратегічними партнерами

Автор: 

Іран (2032) путін володимир (23821) росія (65191)


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Топ коментарі
+9
«Диктаторы всех стран, соединяйтесь!» (с)
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21.04.2025 15:19
+9
Ізраїль мовчить.
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21.04.2025 15:23
+8
Чого мовчить? Їде на 9 травня на парад, обійматись з іранцями, хамасом і, звісно, путіним.
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21.04.2025 15:27
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Клас . !)
Трамп погрожує Ірану,пуйло- класний пацан але дружить з Іраном...Трамп попав у " тройнічок"..)
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21.04.2025 15:11 Відповісти
Шалом усім єврєям !

із 9 мая вас.... !!!
пєрємогли... !!!
пц. !

.
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21.04.2025 15:30 Відповісти
Свінгери,вони такі.
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21.04.2025 15:18 Відповісти
«Диктаторы всех стран, соединяйтесь!» (с)
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21.04.2025 15:19 Відповісти
значить будуть сінхронізатори для підривачів ядерних зарядів Ірану продавати.
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21.04.2025 15:20 Відповісти
НЕ зрозумів? А чому пєрєсідєнт так довго чекав?
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21.04.2025 15:21 Відповісти
Ізраїль мовчить.
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21.04.2025 15:23 Відповісти
Чого мовчить? Їде на 9 травня на парад, обійматись з іранцями, хамасом і, звісно, путіним.
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21.04.2025 15:27 Відповісти
Ізраілю заборонено Трампом торбити Іран ,
але це ще не все , побачимо кінцевий результат
відносин Ізраілю з Іраном !!
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21.04.2025 15:29 Відповісти
Один терорист і диктатор ,
підтримав такого ж диктатора і терориста ,
підписавши договір про стратегічне партнерство,
це просто якесь жахіття відбувається в світі і ніхто іх невзмозі
зупинити 😡
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21.04.2025 15:25 Відповісти
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21.04.2025 15:39 Відповісти
 
 