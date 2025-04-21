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Путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном
Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав закон, який ратифікує договір про стратегічне партнерство РФ з Іраном.
Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Згідно з документом, якщо одна зі сторін зазнає нападу, інша не повинна надавати жодної допомоги агресору.
Росія та Іран підтверджують прихильність розвитку військово-технічного співробітництва та проведення спільних військових навчань.
Також Путін домовився з Іраном про взаємодію з метою створення незалежної платіжної інфраструктури та про сприяння співпраці ЗМІ двох країн для "протидії дезінформації".
Загалом документ включає 47 статей, що регулюють співпрацю двох країн у всіх ключових сферах на найближчі 20 років.
Топ коментарі
+9 AbOriginal_UA
показати весь коментар21.04.2025 15:19
+9 віктор федорович #394174
показати весь коментар21.04.2025 15:23
+8 Dmytro Yermak #553069
показати весь коментар21.04.2025 15:27
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Трамп погрожує Ірану,пуйло- класний пацан але дружить з Іраном...Трамп попав у " тройнічок"..)
із 9 мая вас.... !!!
пєрємогли... !!!
пц. !
.
але це ще не все , побачимо кінцевий результат
відносин Ізраілю з Іраном !!
підтримав такого ж диктатора і терориста ,
підписавши договір про стратегічне партнерство,
це просто якесь жахіття відбувається в світі і ніхто іх невзмозі
зупинити 😡