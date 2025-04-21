Путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном

Кремлівський диктатор Володимир Путін підписав закон, який ратифікує договір про стратегічне партнерство РФ з Іраном.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, якщо одна зі сторін зазнає нападу, інша не повинна надавати жодної допомоги агресору.

Росія та Іран підтверджують прихильність розвитку військово-технічного співробітництва та проведення спільних військових навчань.

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Також Путін домовився з Іраном про взаємодію з метою створення незалежної платіжної інфраструктури та про сприяння співпраці ЗМІ двох країн для "протидії дезінформації".

Загалом документ включає 47 статей, що регулюють співпрацю двох країн у всіх ключових сферах на найближчі 20 років.