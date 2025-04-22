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Новини Ядерна угода між США та Іраном Переговори Путіна і лідера Оману
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Путін обговорив із лідером Оману ядерну програму Ірану, - Reuters

Ядерну програму Ірану Путін обговорив із очільником Оману

У вівторок, 22 квітня, в Москві диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з лідером Оману султаном Хайтемом бен Таріком Аль Саїдом, щоб обговорити ядерну програму Ірану. Це вже друга зустріч Путіна віч-на-віч з близькосхідним лідером менш ніж за тиждень.

Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Путін обговорив із лідером Оману ядерні переговори між США та Іраном. 

Оман, як відомо, виступає посередником між Іраном і Сполученими Штатами у перемовинах щодо ядерної програми Тегерану. На думку Вашингтона, ця програма спрямована на розробку ядерної зброї.

"Ми обговорили хід переговорів між іранськими та американськими представниками. Подивимося, яким буде результат. Ми підтримуємо тісний контакт з нашими іранськими колегами. Там, де можемо, допомагаємо", - цитує "Інтерфакс" помічника Путіна з зовнішньої політики Юрія Ушакова.

Reuters нагадує, що Трамп погрожував бомбити Іран, якщо не буде досягнута угода. Своєю чергою Іран заперечує, що прагне створення атомної зброї.

Як зазначає агентство, Москва відіграє певну роль у ядерних переговорах з Іраном як сторона, яка підписала попередню ядерну угоду, від якої Трамп відмовився під час свого першого терміну у 2018 році. Росія заявила, що будь-які військові дії США проти Ірану будуть незаконними, пише Reuters.

Читайте також: Іран недалекий від того, щоб мати ядерну зброю, - Гроссі

США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.

Читайте також: Путін підписав закон про ратифікацію договору про стратегічне партнерство з Іраном

Автор: 

Іран (2032) путін володимир (23821) США (22840) Оман (81)


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Топ коментарі
+2
Понти кидає перед тампоном))
Той дурень сподівається , що його кумір балодья допоможе з Іраном і буде рудій мавпі хоч щось показати своїм 73% бовдурам
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22.04.2025 18:58
+1
Перед можливими перемовинами з клоуном ***** натякнув зеленому скомороху, що його оманське бабло в небезпеці, бо із султаном Оману тіпа всьо схвачєно, тим більше що Оман це чорний офшор, якому пох на будь-які правила, саме тому там своє бабло зберігають і наркокартелі і торговці зброєю ... а чим гірший за них лідор КралВрал 95 ?
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22.04.2025 18:59
+1
Уран Ірану збагачений до 3%, його можна засунути або в реактор або в дупу знатокам фізики для подальшого збагачення але не в ракету.
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22.04.2025 19:18
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Щось знову "мутить"
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22.04.2025 18:30 Відповісти
Понти кидає перед тампоном))
Той дурень сподівається , що його кумір балодья допоможе з Іраном і буде рудій мавпі хоч щось показати своїм 73% бовдурам
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22.04.2025 18:58 Відповісти
Как ***** развалилось, карандашик почувствовал безопасность. Не дорабатывает пан Малюк..
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22.04.2025 18:41 Відповісти
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22.04.2025 18:49 Відповісти
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22.04.2025 18:50 Відповісти
В городі бузина...
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22.04.2025 20:05 Відповісти
... а у зебилов понюшка коксу.
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22.04.2025 21:39 Відповісти
Зачем ядерным государствам какие-то соглашения, если они никогда не будут нарушены из-за предмета соглашения? Ну а если будут нарушены, то миру уже будет без разницы...
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22.04.2025 18:54 Відповісти
це яким ядерним государствам? Іран ж не є ядерним государством.
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22.04.2025 19:03 Відповісти
А что значит быть ядерным государством? Подписанная декларация о количестве готовых к отправке ракет?
Иран нарастил обогащённый уран. Всё, суёшь в ракету и отправляешь (образно)
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22.04.2025 19:10 Відповісти
Уран Ірану збагачений до 3%, його можна засунути або в реактор або в дупу знатокам фізики для подальшого збагачення але не в ракету.
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22.04.2025 19:18 Відповісти
Это где написано про 3% ? В декларации о доходах? ))))
Было бы 3%, то у Трампа бы очко не играло с последующими угрозами бомбёжки, и путлер бы сраку из бункера бы не вынул ради поездки
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22.04.2025 19:20 Відповісти
Найгірша трата часу - сперечатися з дурнем, якого не хвилює ні істина, ні реальність,
а тільки утвердження його особистих переконань та ілюзій.

Бувайте.
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22.04.2025 19:26 Відповісти
Дурень тот, кто втирает про 3% не имея реальных доказательств. Это в простонародье - балабол.
Бувайте
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22.04.2025 19:41 Відповісти
чіво? ) нема в Ірану ніякого збагаченого урану. так само як і у білорусів. а ядерна бомба в Ірану може появитися при бажанні хоч завтра, по такій самій схемі як це зробили лапті з білорусами. "ядерна програма" Ірану - це виключно робота русні для лякалки Близького Сходу. не були би там замішані кацапи у цій програмі, то іранці з американцями вже давно договорились би між собою. Іран тупий як валянок, коли собі на шкоду зв'язався з тими кацапами. послав би він їх давно нах, то зараз процвітав би як ОАЕ, Катар чи саудити із своїми запасами нафти і газу...
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22.04.2025 21:05 Відповісти
2003
Инспекторам МАГАТЭ всё же удаётся обнаружить в Иране центрифуги для обогащения урана.
Ноябрь 2012
в Иране введён в эксплуатацию подземный комбинат «Фордо», способный производить до 43 кг обогащённого до уровня 20 % урана в месяц. Считается, что для создания одного ядерного заряда требуется 250 кг урана такого уровня обогащения
2013
США считает, что Ирану уже хватает на одну или несколько ядрёнок

Что там было за последние 12 лет, одному Богу известно. Часть урана была по соглашению вывезена, но часть осталась. И они всё это время продолжали его обогащать.
Что там лапочет дитё про 3% мне до сих пор не понятно, тогда как даже википедии известно про 20% ещё в 2012.
Так что - "WINNERS PROOF - LOSERS LEARN"
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22.04.2025 22:20 Відповісти
то все для прікритія. для звітності перед МАГАТЕ і ООН. та й тою усією програмою займаються кацапські спеціалісти.. вони там можуть ще десятиліттями мусолити ту ядерну програму і таким чином шантажувати весь світ і говорити до американців, що не з Іраном ви маєте переговори вести по його ядерній програмі, а з нами, лаптями, бо ми маємо вплив на Іран... а по факту, то лапті можуть хоч завтра доставити в Іран вже готову ядерну боєголовку чи навіть кілька ядерних боєголовок. ядерна програма Ірану лише для підняття значимості і вялічія лаптєй. ну от нахіба Ірану та атомна еклектростанція, яку їм лапті будують зараз? нафіга? у них же запаси нафти хоч залийся. і газу. свого власного, за який нікому не потрібно платити. цеж не Японія, яка не має власної нафти і газу і тому вимушена будувати дорогущі атомні електростанції. Ірану та атомна електростанція нафіг не потрібна. це все робиться за вказівкою кацапів. в Ірану інфляція кожного року по 40-70%, жопа в країні під санкціями. і ще за будівництво АЕС потрібно гроші кацапам платити. тупо. дуже тупо. а рецепт їхнього успіху на поверхні. посилають нах кацапів, виганяють їх з Ірану з тою ядерною програмою і самостійно без кацапів домовляються з американцями і європейцями про те, що згортають ті всі свої ядерні потуги і з них знімають санкції. іранська нафта спокійно продається по світу, іранський газ іде по трубопроводам у Європу. через кілька років Іран процвітає. головне - тільки кацапів потрібно нах послати. ось і весь пецепт іранського успіху.
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22.04.2025 22:36 Відповісти
Перед можливими перемовинами з клоуном ***** натякнув зеленому скомороху, що його оманське бабло в небезпеці, бо із султаном Оману тіпа всьо схвачєно, тим більше що Оман це чорний офшор, якому пох на будь-які правила, саме тому там своє бабло зберігають і наркокартелі і торговці зброєю ... а чим гірший за них лідор КралВрал 95 ?
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22.04.2025 18:59 Відповісти
Що таке "оманське бабло" можете конкретніше, чи як завжди тут - аби бовкнути?
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22.04.2025 20:07 Відповісти
Це той ОМАН котрий дав збити Ірану літак Беніних авіаліній - шаб вова не видєлувався, а обіцяв всього шо надо Патрушеву... От цікаво, Умєров туди входив як головний премовник майбутніх процесів - почали з Анкари коли , він був лиш головою держмайна -крав як краде й в МО ,туди ого й заховав дЄрьмак...Але й на сьогодні лишається головним перемовникам МАРОДЕРАТУ
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22.04.2025 19:34 Відповісти
Хйло хочет показать свою полезность, адекватность и договороспособность. бывает, но быстро проходит (но "западным партнерам" возможно будет достаточно). это как всякие службы приходят и говорят "никаких проблем не видим, тихий спокойный человек", а через неделю выносят кучу трупов и все такие "ну кто ж знал, только десять раз вызывали"
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22.04.2025 20:34 Відповісти
 
 