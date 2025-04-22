Путін обговорив із лідером Оману ядерну програму Ірану, - Reuters
У вівторок, 22 квітня, в Москві диктатор РФ Володимир Путін зустрівся з лідером Оману султаном Хайтемом бен Таріком Аль Саїдом, щоб обговорити ядерну програму Ірану. Це вже друга зустріч Путіна віч-на-віч з близькосхідним лідером менш ніж за тиждень.
Про це пише агентство Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Путін обговорив із лідером Оману ядерні переговори між США та Іраном.
Оман, як відомо, виступає посередником між Іраном і Сполученими Штатами у перемовинах щодо ядерної програми Тегерану. На думку Вашингтона, ця програма спрямована на розробку ядерної зброї.
"Ми обговорили хід переговорів між іранськими та американськими представниками. Подивимося, яким буде результат. Ми підтримуємо тісний контакт з нашими іранськими колегами. Там, де можемо, допомагаємо", - цитує "Інтерфакс" помічника Путіна з зовнішньої політики Юрія Ушакова.
Reuters нагадує, що Трамп погрожував бомбити Іран, якщо не буде досягнута угода. Своєю чергою Іран заперечує, що прагне створення атомної зброї.
Як зазначає агентство, Москва відіграє певну роль у ядерних переговорах з Іраном як сторона, яка підписала попередню ядерну угоду, від якої Трамп відмовився під час свого першого терміну у 2018 році. Росія заявила, що будь-які військові дії США проти Ірану будуть незаконними, пише Reuters.
США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном
Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.
Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.
Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.
Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.
12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.
19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.
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Той дурень сподівається , що його кумір балодья допоможе з Іраном і буде рудій мавпі хоч щось показати своїм 73% бовдурам
Иран нарастил обогащённый уран. Всё, суёшь в ракету и отправляешь (образно)
Было бы 3%, то у Трампа бы очко не играло с последующими угрозами бомбёжки, и путлер бы сраку из бункера бы не вынул ради поездки
а тільки утвердження його особистих переконань та ілюзій.
Бувайте.
Бувайте
Инспекторам МАГАТЭ всё же удаётся обнаружить в Иране центрифуги для обогащения урана.
Ноябрь 2012
в Иране введён в эксплуатацию подземный комбинат «Фордо», способный производить до 43 кг обогащённого до уровня 20 % урана в месяц. Считается, что для создания одного ядерного заряда требуется 250 кг урана такого уровня обогащения
2013
США считает, что Ирану уже хватает на одну или несколько ядрёнок
Что там было за последние 12 лет, одному Богу известно. Часть урана была по соглашению вывезена, но часть осталась. И они всё это время продолжали его обогащать.
Что там лапочет дитё про 3% мне до сих пор не понятно, тогда как даже википедии известно про 20% ещё в 2012.
Так что - "WINNERS PROOF - LOSERS LEARN"