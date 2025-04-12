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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Иран и США провели раунд переговоров по ядерному вопросу: договорились продолжить на следующей неделе

Переговоры Ирана с США

Делегации Ирана и США сегодня, 12 апреля, провели раунд консультаций в Омане по ядерному вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом агентству "Мехр" сообщила иранская сторона.

"Представитель МИД Ирана сообщил в Омане, что стороны согласились продолжить переговоры на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субботние переговоры продолжались около 2,5 часа. Посредником на них выступили власти Омана.

Пока не известно, когда именно состоится следующий раунд консультаций. Нет также информации, кто в нем примет участие. Сегодня иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Также читайте: Иран скептически настроен на ядерные переговоры с США, - Reuters

США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

Автор: 

Иран (1791) США (26598) ядерная безопасность (494)


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Це називається "ППР" )
прийшли, поговорили, розійшлися)
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12.04.2025 20:54 Ответить
Подробиці ) найс гайс,вері бьтіфул атмосфер,ґрейт десіжін,,)))
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12.04.2025 20:56 Ответить
У нас це називається "потужно" )
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12.04.2025 23:10 Ответить
поводили трампу по губам обрізаним?
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12.04.2025 21:07 Ответить
Трамп поводив мотанкам
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12.04.2025 21:14 Ответить
Послать еврея в Оман договариваться? Гениально. Погодите-ка, так це ж було вже (R)
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12.04.2025 21:14 Ответить
Буде як з Північною Кореєю говоритимуть довго про ніщо, а потім чудовий іранський хлопець аятола пошле трампа в ліс, і скаже що в нього вже є ядерна зброя
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12.04.2025 22:39 Ответить
ну так зари іранці скажуть "знаеш дональд - ти геній" і цей імбецил буде ходити і розповідати що ці іранці гарні хлопці, а мали вони його і в хвост і в гриву
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13.04.2025 10:49 Ответить
 
 