Иран и США провели раунд переговоров по ядерному вопросу: договорились продолжить на следующей неделе

Делегации Ирана и США сегодня, 12 апреля, провели раунд консультаций в Омане по ядерному вопросу.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом агентству "Мехр" сообщила иранская сторона.

"Представитель МИД Ирана сообщил в Омане, что стороны согласились продолжить переговоры на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что субботние переговоры продолжались около 2,5 часа. Посредником на них выступили власти Омана.

Пока не известно, когда именно состоится следующий раунд консультаций. Нет также информации, кто в нем примет участие. Сегодня иранскую делегацию возглавлял глава МИД Ирана Аббас Аракчи, а американскую - спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

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США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.