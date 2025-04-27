Ядерные переговоры Ирана и США: Тегеран заявляет о "разногласиях по основным вопросам", Вашингтон – о "прогрессе в достижении соглашения"

Иран и США договорились продолжить переговоры по итогам третьего раунда ядерных переговоров в Омане в субботу, 26 апреля.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался "крайне осторожно" относительно возможного успеха будущих переговоров.

"Переговоры чрезвычайно серьезные и технические... все еще существуют разногласия, как по основным вопросам, так и по деталям. Обе стороны настроены серьезно и решительно... Однако наш оптимизм относительно успеха переговоров остается крайне осторожным", - сказал иранский министр.

В то же время высокопоставленный представитель администрации США заявил, что переговоры были "позитивными и продуктивными".

"Последний раунд переговоров длился более четырех часов. Нам еще многое предстоит сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения. Мы договорились встретиться снова вскоре в Европе", - цитирует агентство американского чиновника.

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США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.

26 апреля состоялся третий раунд переговоров между странами.

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