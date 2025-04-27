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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Ядерные переговоры Ирана и США: Тегеран заявляет о "разногласиях по основным вопросам", Вашингтон – о "прогрессе в достижении соглашения"

Иран и США прокомментировали ход ядерных переговоров

Иран и США договорились продолжить переговоры по итогам третьего раунда ядерных переговоров в Омане в субботу, 26 апреля.

Об этом пишет агентство Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи высказался "крайне осторожно" относительно возможного успеха будущих переговоров.

"Переговоры чрезвычайно серьезные и технические... все еще существуют разногласия, как по основным вопросам, так и по деталям. Обе стороны настроены серьезно и решительно... Однако наш оптимизм относительно успеха переговоров остается крайне осторожным", - сказал иранский министр.

В то же время высокопоставленный представитель администрации США заявил, что переговоры были "позитивными и продуктивными".

"Последний раунд переговоров длился более четырех часов. Нам еще многое предстоит сделать, но был достигнут дальнейший прогресс в достижении соглашения. Мы договорились встретиться снова вскоре в Европе", - цитирует агентство американского чиновника.

Читайте также: Путин обсудил с лидером Омана ядерную программу Ирана, - Reuters

США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.

26 апреля состоялся третий раунд переговоров между странами.

Читайте также: Иран и США провели в Омане третий раунд ядерных переговоров

Автор: 

Иран (1796) переговоры (4973) США (26709) ядерное оружие (1334)


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Топ комментарии
+5
Класика, ******** вашингтон це цирк. По факту це закінчення ЕРИ домінування США як тривала більше 100 років
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27.04.2025 01:34
+4
у Трапа не може бути, щоб не було "прогресу".
як "з українського питання", так і китайського, з палестинського, так і іранського.

А ми всі мусимо йому вірити
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27.04.2025 01:04
+2
Розбіжнвсті це і е прогрес.
Чим більш розбіжність тім більш прогрес.
Чим більше розбіжнвстів тем більше прогресу.
( том 2, страниця 279 повное зібрання творів великого кормчего Д. Трампа)
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27.04.2025 06:07
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Правила форума Совет форумчан
у Трапа не може бути, щоб не було "прогресу".
як "з українського питання", так і китайського, з палестинського, так і іранського.

А ми всі мусимо йому вірити
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27.04.2025 01:04 Ответить
Розбіжнвсті це і е прогрес.
Чим більш розбіжність тім більш прогрес.
Чим більше розбіжнвстів тем більше прогресу.
( том 2, страниця 279 повное зібрання творів великого кормчего Д. Трампа)
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27.04.2025 06:07 Ответить
рецепт успіху у переговорах з Іраном полягає в тому, щоб викинути русню з Ірану. замість того, щоб їздити у макву на поклон і просити їх вплинути на Іран, то американці по факту мають проводити виключно двосторонні зустрічі з іранцями і на тих переговорах все звести до одного: або ви викидаєте русню з їхньою ядерною програмою з Ірану, після цього знімаються з вас санкції і ви процвітаєте, ну або від вашої ядерної програми нічого не лишиться, бо країни ядерного клубу не можуть довзолити неадекватам тримати у напрузі всю планету, ********** направо і наліво ядерною ялдою. вже на свою дозволили створити ядерну зброю корейцям, тепер чухаються всі. неадекватним не можна мати ядерну зброю. а кацапам в першу чергу.
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27.04.2025 01:15 Ответить
"бо країни ядерного клубу не можуть довзолити неадекватам тримати у напрузі всю планету, ********** направо і наліво ядерною ялдою".
Так уже ж дозволили, ще й декотрі, такі як США, ********** тій "ялді"
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27.04.2025 08:21 Ответить
то не дозволили, то просто ******** момент. до того, ж та ялда від Ина дійсно для залякування. а от потенційна ялда від полотенець взагалі непередбачувана, більше того. як тільки вони отримають ялду, то відразу можуть її на євреях випробувати. А Рудий дуже прихильно ставиться до євреїв і тому не може поставити їх під удар. бомбити Пхеньян уже пізно, бо у них є вже ялда. та й китайці з кацапами можуть вписатися за пухляша. а от за Іран невідомо чи впишуться, коли хтось там їпане по тим іранським ядерним об'єктам.
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27.04.2025 13:02 Ответить
Класика, ******** вашингтон це цирк. По факту це закінчення ЕРИ домінування США як тривала більше 100 років
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27.04.2025 01:34 Ответить
скрізь прогрес але світова гидота все набирає силу а трунпуша все якусь хе...ню несе
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27.04.2025 02:56 Ответить
коли вирішенням питань займається одна людина - Вітьков… дуже чітко прослідковується залежність - путін допомагає вирішити проблему з Іраном в замін Трамп вирішує проблему з Україною…
а чи вдасця многоходовочка це вже інше питання…
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27.04.2025 05:59 Ответить
А те, що Китай *віджав* у В'єтнаму островок - то вже прогрес?
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27.04.2025 06:44 Ответить
Сутність події настільки тупа, що важко добирати слова. Угода про те, угода про це... А потім, на останок, про надра?... І таке тулять персам, які, що не кажіть, на жаль, розправили плечі.
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27.04.2025 07:20 Ответить
"Лучше иметь одну водородную бомбу, чем 10 Будапештских меморандумов". Ким Чен Ын
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27.04.2025 07:31 Ответить
"прогресс в переговорах" будет бесконечным...
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27.04.2025 08:53 Ответить
 
 