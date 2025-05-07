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Новини Ядерна угода між США та Іраном США пропонують Ірану укласти ядерну угоду
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США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, - Венс

венс

США наполягають на повному припиненні Іраном програм зі збагачення урану, що потенційно можуть привести до створення ядерної зброї.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

США та Іран ведуть переговори про угоду, яка була б доброю для іранського народу, але абсолютно виключала будь-яку можливість створення ядерної зброї. Це варіант А, зазначив Венс.

Адміністрація Трампа вважає, що попередня ядерна угода (JCPOA, Спільний всеосяжний план дій) мала серйозні вади, зокрема щодо механізму інспекції та через наявність окремих елементів програми, які давали Ірану змогу рухатися шляхом створення ядерної зброї.

Іран не має такої зброї зараз, і США не дозволять отримати її в майбутньому. "Це те, що абсолютно не обговорюється американською адміністрацією. Ніяких "якщо" і "але", – наголосив Венс.

Віцепрезидент США також звернув увагу на ризики подальшої ядерної ескалації в регіоні.

"Якщо Іран отримає ядерну зброю – то яка наступна країна отримає її?... Ми станемо свідками розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході. Це дуже погано для нас, це дуже погано для наших друзів, і ми не думаємо, що це може статися", – наголосив він.

Читайте: Іран повинен відмовитися від збагачення урану й розробки далекобійних ракет, - Рубіо

Венс зазначив, що адміністрація Трампа не заперечує проти цивільного використання ядерної енергії.

"Ми згодні з цим, але у вас не може бути такої програми збагачення, яка дозволила б вам створити ядерну зброю, і саме тут ми проводимо межу", – сказав Венс, пояснивши, що жодна країна у світі не має цивільної ядерної програми з повним циклом збагачення урану, яка б при цьому не створила ядерну зброю.

Венс застеріг, що переговори мають завершитися домовленостями про повну ліквідацію військової ядерної програми Ірану, інакше можливий інший, набагато гірший сценарій – Б.

Крім того, віцепрезидент згадав про більш амбітні довгострокові цілі США. Він припустив, що Штати будуть готові в перспективі вести переговори з Китаєм і Росією про глобальне скорочення ядерного арсеналу, але за умови, що поширення ядерної зброї зупиниться вже зараз.

"Та ви нізащо не дійдете до цієї розмови, якщо дозволите декільком режимам по всьому світу почати ядерні перегони", – пояснив Венс.

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Автор: 

Іран (2046) США (23065) ядерна зброя (1156) Джей Ді Венс (94)


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Топ коментарі
+10
І ран у цих даунів буде питати?
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07.05.2025 20:37
+4
IRAN, STOP!!! PLEASE!!!
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07.05.2025 20:39
+4
И все, кто сейчас владеет ЯО, спрашивали разрешения у США). Администрация Трампа это нечто.
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07.05.2025 20:44
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І ран у цих даунів буде питати?
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07.05.2025 20:37 Відповісти
Своїм IQ задавить. А якщо не вистачить - ще Витькова з Келлогай позове. На крайняк Тромба добавить. Ірану хана.
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07.05.2025 20:45 Відповісти
А якщо Іран все -таки одержить ядерну зброю, то ти, Венс, побриєшся налисо і поголиш, нарешті, свою козлячу бороду? Давай заключимо парі!
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07.05.2025 20:48 Відповісти
мабуть краще запитати, ніж підставити під бомби свою країну.
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07.05.2025 21:36 Відповісти
США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю
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07.05.2025 20:38 Відповісти
Да ладно...
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07.05.2025 20:39 Відповісти
IRAN, STOP!!! PLEASE!!!
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07.05.2025 20:39 Відповісти
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07.05.2025 21:38 Відповісти
Обама та Камерон в 2014 потужно наклали на Будапешт, один з Білого Дому, інший з Біг Бена. Іран був би дебілом, повіривши таким пройдисвітам, як ті срані ковбойці.
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07.05.2025 20:39 Відповісти
Іран ще задовго до 2014-го задумував створити ядерну бімбу. при чому дуже сумнівно, що то саме ідея Ірану створити собі ядерну бомбу. я більше повірю у версію, що це робота кацапні, тобто уся ця ядерна програма Ірану є по суті ядерною програмою лаптів, щоб постійно кошмарити Ізраїль і весь Близький Схід, своїх конкурентів з видобутку нафти і газу.
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07.05.2025 21:41 Відповісти
І шо ви зоробите? Додік скаже шо як шоб він тоді був президентом то Персія не стала би Іраном? Да серили вони та тебе і твого придурковатого боса Додіка.
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07.05.2025 20:39 Відповісти
А може Іран уже отримав ядерну зброю?

Ізраїль дотримується політики навмисної двозначності, ніколи офіційно не заперечуючи і не визнаючи наявність ядерної зброї, натомість повторюючи протягом багатьох років, що «Ізраїль не буде першою країною, яка впровадить ядерну зброю на Близький Схід».
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07.05.2025 20:42 Відповісти
Ненавязчиво и скромно, хотя уже сто раз напоминал слова одной очень сильной тети, которая родилась в Киеве на Бессарабке вроде в 1898г. ,,У Израиля нет ЯО---но если сильно надо будет---мы его применим. Голда Меир. Такие вот рождались тогда в Киеве. Потом перестали. Очевидно именно по этой причине, что перестали и подписали мы Будапешт 94. А там где рождались такие, так хрен подпишут такое. Например в Иране. Они в Иране про тётю ту знали всегда. Потому что рядом почти. Склепали быстро что надо. Ну а где не надо---так подписали. Круг замкнулся. Так и ходим по кругу много веков уже.
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07.05.2025 21:07 Відповісти
И все, кто сейчас владеет ЯО, спрашивали разрешения у США). Администрация Трампа это нечто.
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07.05.2025 20:44 Відповісти
Йди займатись коханням з диваном J.D.🥰
"Мамкин запретитель" 🤠
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07.05.2025 20:45 Відповісти
"Фантазёр - ты меня называла...".
Ну а Трамп з своєю командою - "*********"... У цьому світ уже впевнився... На десятки років уперед вони зганьбили США на весь світ, обісравши все те, що створювали президенти цієї країни, починаючи з Рузвельта...
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07.05.2025 20:45 Відповісти
крашений тупий утирок!
перси, вже мають ядерну зброю!
а хусіти трохи не влучили в авіаносець сша, гордість та красу, що наганяє тремтіння на ворогів.
ну, всі ж бачать, як на наших очах луснула ще одна гімняна булька: головний шеріф планети?
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07.05.2025 20:49 Відповісти
Іран може зупинити тільки план Б - удар Томагавками
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07.05.2025 20:50 Відповісти
А що далпайоп скаже просто- не можна.... ?
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07.05.2025 20:53 Відповісти
Так Трамп і скаже - "Я не дозволяю!". І все. Іран не добудує.
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07.05.2025 20:54 Відповісти
Значит, мистер, настала пора запускать томагавки,добровольно эти религиозные фанатики никогда не согласятся отказаться от яо.
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07.05.2025 20:58 Відповісти
простий іранський люд має гнати тих фанатиків, як в Україні люди гнали яника.
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07.05.2025 21:43 Відповісти
А що буде , коли Іран раптом скаже , як свого часу сказав Ізраїль - ядерної зброї , в нас , нема але якщо буде треба - знайдемо ...
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07.05.2025 21:02 Відповісти
тоді американці будуть просто лаяти Іран, але більше не будуть військовим чином загрожувати, достатньо подивитися на Північну Корею.
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07.05.2025 21:56 Відповісти
Вже чули:
1. Я закінчу війну за 24 години.
2. Ми переселимо Газу.
3. Ми не дозволимо Ірану тощо.
А згодом буде нове:
Це вина Байдена, в мене вкрали перемогу в 2020, якщо б я тоді був президентом, то Іран не розробляв би ядерну зброю...
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07.05.2025 21:05 Відповісти
А якщо вони вже мають її?
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07.05.2025 21:54 Відповісти
Советника по нацбезопасности США уволили,- он поддержал Премьера Израиля: нужны не переговоры, а уничтожение ядерного потенциала Ирана....
Видимо, к этому идет: уничтожение Израилем, морского порта Йемена и его аэропорт в столице - это предупреждение Ирану ...
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07.05.2025 22:08 Відповісти
тому що Аятолла Хаменеі
поважає трампона???
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07.05.2025 22:16 Відповісти
трампон покаже голу дупу
та іранці засцять
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07.05.2025 22:18 Відповісти
Ніколи не кажи ніколи..... Не вже не зрозуміло, що Іран нікого й питати не буде. Якщо йому реально фізичним шляхом Ізраіль не завадить отримати ядерну зброю, то він іі отримає. І мав він на увазі що, хтось та чогось там комусь в Білому домі не дозволить....
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07.05.2025 22:34 Відповісти
 
 