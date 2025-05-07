США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю, - Венс

США наполягають на повному припиненні Іраном програм зі збагачення урану, що потенційно можуть привести до створення ядерної зброї.

Про це заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

США та Іран ведуть переговори про угоду, яка була б доброю для іранського народу, але абсолютно виключала будь-яку можливість створення ядерної зброї. Це варіант А, зазначив Венс.

Адміністрація Трампа вважає, що попередня ядерна угода (JCPOA, Спільний всеосяжний план дій) мала серйозні вади, зокрема щодо механізму інспекції та через наявність окремих елементів програми, які давали Ірану змогу рухатися шляхом створення ядерної зброї.

Іран не має такої зброї зараз, і США не дозволять отримати її в майбутньому. "Це те, що абсолютно не обговорюється американською адміністрацією. Ніяких "якщо" і "але", – наголосив Венс.

Віцепрезидент США також звернув увагу на ризики подальшої ядерної ескалації в регіоні.

"Якщо Іран отримає ядерну зброю – то яка наступна країна отримає її?... Ми станемо свідками розповсюдження ядерної зброї на Близькому Сході. Це дуже погано для нас, це дуже погано для наших друзів, і ми не думаємо, що це може статися", – наголосив він.

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Венс зазначив, що адміністрація Трампа не заперечує проти цивільного використання ядерної енергії.

"Ми згодні з цим, але у вас не може бути такої програми збагачення, яка дозволила б вам створити ядерну зброю, і саме тут ми проводимо межу", – сказав Венс, пояснивши, що жодна країна у світі не має цивільної ядерної програми з повним циклом збагачення урану, яка б при цьому не створила ядерну зброю.

Венс застеріг, що переговори мають завершитися домовленостями про повну ліквідацію військової ядерної програми Ірану, інакше можливий інший, набагато гірший сценарій – Б.

Крім того, віцепрезидент згадав про більш амбітні довгострокові цілі США. Він припустив, що Штати будуть готові в перспективі вести переговори з Китаєм і Росією про глобальне скорочення ядерного арсеналу, але за умови, що поширення ядерної зброї зупиниться вже зараз.

"Та ви нізащо не дійдете до цієї розмови, якщо дозволите декільком режимам по всьому світу почати ядерні перегони", – пояснив Венс.

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