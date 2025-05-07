США не позволят Ирану получить ядерное оружие, - Венс

США настаивают на полном прекращении Ираном программ по обогащению урана, которые потенциально могут привести к созданию ядерного оружия.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

США и Иран ведут переговоры о соглашении, которое было бы хорошим для иранского народа, но абсолютно исключало любую возможность создания ядерного оружия. Это вариант А, отметил Вэнс.

Администрация Трампа считает, что предыдущая ядерная сделка (JCPOA, Совместный всеобъемлющий план действий) имела серьезные недостатки, в частности относительно механизма инспекции и из-за наличия отдельных элементов программы, которые давали Ирану возможность двигаться по пути создания ядерного оружия.

Иран не имеет такого оружия сейчас, и США не позволят получить его в будущем. "Это то, что абсолютно не обсуждается американской администрацией. Никаких "если" и "но", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США также обратил внимание на риски дальнейшей ядерной эскалации в регионе.

"Если Иран получит ядерное оружие - то какая следующая страна получит его? Мы станем свидетелями распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Это очень плохо для нас, это очень плохо для наших друзей, и мы не думаем, что это может произойти", - подчеркнул он.

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Вэнс отметил, что администрация Трампа не возражает против гражданского использования ядерной энергии.

"Мы согласны с этим, но у вас не может быть такой программы обогащения, которая позволила бы вам создать ядерное оружие, и именно здесь мы проводим границу", - сказал Вэнс, пояснив, что ни одна страна в мире не имеет гражданской ядерной программы с полным циклом обогащения урана, которая бы при этом не создала ядерное оружие.

Вэнс предостерег, что переговоры должны завершиться договоренностями о полной ликвидации военной ядерной программы Ирана, иначе возможен другой, гораздо худший сценарий - Б.

Кроме того, вице-президент упомянул о более амбициозных долгосрочных целях США. Он предположил, что Штаты будут готовы в перспективе вести переговоры с Китаем и Россией о глобальном сокращении ядерного арсенала, но при условии, что распространение ядерного оружия остановится уже сейчас.

"Но вы ни за что не дойдете до этого разговора, если позволите нескольким режимам по всему миру начать ядерные гонки", - пояснил Вэнс.

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