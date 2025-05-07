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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном США предлагают Ирану заключить ядерное соглашение
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США не позволят Ирану получить ядерное оружие, - Венс

венс

США настаивают на полном прекращении Ираном программ по обогащению урана, которые потенциально могут привести к созданию ядерного оружия.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

США и Иран ведут переговоры о соглашении, которое было бы хорошим для иранского народа, но абсолютно исключало любую возможность создания ядерного оружия. Это вариант А, отметил Вэнс.

Администрация Трампа считает, что предыдущая ядерная сделка (JCPOA, Совместный всеобъемлющий план действий) имела серьезные недостатки, в частности относительно механизма инспекции и из-за наличия отдельных элементов программы, которые давали Ирану возможность двигаться по пути создания ядерного оружия.

Иран не имеет такого оружия сейчас, и США не позволят получить его в будущем. "Это то, что абсолютно не обсуждается американской администрацией. Никаких "если" и "но", - подчеркнул Вэнс.

Вице-президент США также обратил внимание на риски дальнейшей ядерной эскалации в регионе.

"Если Иран получит ядерное оружие - то какая следующая страна получит его? Мы станем свидетелями распространения ядерного оружия на Ближнем Востоке. Это очень плохо для нас, это очень плохо для наших друзей, и мы не думаем, что это может произойти", - подчеркнул он.

Читайте: Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки дальнобойных ракет, - Рубио

Вэнс отметил, что администрация Трампа не возражает против гражданского использования ядерной энергии.

"Мы согласны с этим, но у вас не может быть такой программы обогащения, которая позволила бы вам создать ядерное оружие, и именно здесь мы проводим границу", - сказал Вэнс, пояснив, что ни одна страна в мире не имеет гражданской ядерной программы с полным циклом обогащения урана, которая бы при этом не создала ядерное оружие.

Вэнс предостерег, что переговоры должны завершиться договоренностями о полной ликвидации военной ядерной программы Ирана, иначе возможен другой, гораздо худший сценарий - Б.

Кроме того, вице-президент упомянул о более амбициозных долгосрочных целях США. Он предположил, что Штаты будут готовы в перспективе вести переговоры с Китаем и Россией о глобальном сокращении ядерного арсенала, но при условии, что распространение ядерного оружия остановится уже сейчас.

"Но вы ни за что не дойдете до этого разговора, если позволите нескольким режимам по всему миру начать ядерные гонки", - пояснил Вэнс.

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Автор: 

Иран (1808) США (26860) ядерное оружие (1337) Джей Ди Вэнс (94)


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Топ комментарии
+10
І ран у цих даунів буде питати?
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07.05.2025 20:37
+4
IRAN, STOP!!! PLEASE!!!
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07.05.2025 20:39
+4
И все, кто сейчас владеет ЯО, спрашивали разрешения у США). Администрация Трампа это нечто.
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07.05.2025 20:44
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І ран у цих даунів буде питати?
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07.05.2025 20:37 Ответить
Своїм IQ задавить. А якщо не вистачить - ще Витькова з Келлогай позове. На крайняк Тромба добавить. Ірану хана.
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07.05.2025 20:45 Ответить
А якщо Іран все -таки одержить ядерну зброю, то ти, Венс, побриєшся налисо і поголиш, нарешті, свою козлячу бороду? Давай заключимо парі!
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07.05.2025 20:48 Ответить
мабуть краще запитати, ніж підставити під бомби свою країну.
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07.05.2025 21:36 Ответить
США не дозволять Ірану отримати ядерну зброю
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07.05.2025 20:38 Ответить
Да ладно...
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07.05.2025 20:39 Ответить
IRAN, STOP!!! PLEASE!!!
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07.05.2025 20:39 Ответить
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07.05.2025 21:38 Ответить
Обама та Камерон в 2014 потужно наклали на Будапешт, один з Білого Дому, інший з Біг Бена. Іран був би дебілом, повіривши таким пройдисвітам, як ті срані ковбойці.
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07.05.2025 20:39 Ответить
Іран ще задовго до 2014-го задумував створити ядерну бімбу. при чому дуже сумнівно, що то саме ідея Ірану створити собі ядерну бомбу. я більше повірю у версію, що це робота кацапні, тобто уся ця ядерна програма Ірану є по суті ядерною програмою лаптів, щоб постійно кошмарити Ізраїль і весь Близький Схід, своїх конкурентів з видобутку нафти і газу.
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07.05.2025 21:41 Ответить
І шо ви зоробите? Додік скаже шо як шоб він тоді був президентом то Персія не стала би Іраном? Да серили вони та тебе і твого придурковатого боса Додіка.
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07.05.2025 20:39 Ответить
А може Іран уже отримав ядерну зброю?

Ізраїль дотримується політики навмисної двозначності, ніколи офіційно не заперечуючи і не визнаючи наявність ядерної зброї, натомість повторюючи протягом багатьох років, що «Ізраїль не буде першою країною, яка впровадить ядерну зброю на Близький Схід».
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07.05.2025 20:42 Ответить
Ненавязчиво и скромно, хотя уже сто раз напоминал слова одной очень сильной тети, которая родилась в Киеве на Бессарабке вроде в 1898г. ,,У Израиля нет ЯО---но если сильно надо будет---мы его применим. Голда Меир. Такие вот рождались тогда в Киеве. Потом перестали. Очевидно именно по этой причине, что перестали и подписали мы Будапешт 94. А там где рождались такие, так хрен подпишут такое. Например в Иране. Они в Иране про тётю ту знали всегда. Потому что рядом почти. Склепали быстро что надо. Ну а где не надо---так подписали. Круг замкнулся. Так и ходим по кругу много веков уже.
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07.05.2025 21:07 Ответить
И все, кто сейчас владеет ЯО, спрашивали разрешения у США). Администрация Трампа это нечто.
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07.05.2025 20:44 Ответить
Йди займатись коханням з диваном J.D.🥰
"Мамкин запретитель" 🤠
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07.05.2025 20:45 Ответить
"Фантазёр - ты меня называла...".
Ну а Трамп з своєю командою - "*********"... У цьому світ уже впевнився... На десятки років уперед вони зганьбили США на весь світ, обісравши все те, що створювали президенти цієї країни, починаючи з Рузвельта...
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07.05.2025 20:45 Ответить
крашений тупий утирок!
перси, вже мають ядерну зброю!
а хусіти трохи не влучили в авіаносець сша, гордість та красу, що наганяє тремтіння на ворогів.
ну, всі ж бачать, як на наших очах луснула ще одна гімняна булька: головний шеріф планети?
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07.05.2025 20:49 Ответить
Іран може зупинити тільки план Б - удар Томагавками
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07.05.2025 20:50 Ответить
А що далпайоп скаже просто- не можна.... ?
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07.05.2025 20:53 Ответить
Так Трамп і скаже - "Я не дозволяю!". І все. Іран не добудує.
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07.05.2025 20:54 Ответить
Значит, мистер, настала пора запускать томагавки,добровольно эти религиозные фанатики никогда не согласятся отказаться от яо.
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07.05.2025 20:58 Ответить
простий іранський люд має гнати тих фанатиків, як в Україні люди гнали яника.
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07.05.2025 21:43 Ответить
А що буде , коли Іран раптом скаже , як свого часу сказав Ізраїль - ядерної зброї , в нас , нема але якщо буде треба - знайдемо ...
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07.05.2025 21:02 Ответить
тоді американці будуть просто лаяти Іран, але більше не будуть військовим чином загрожувати, достатньо подивитися на Північну Корею.
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07.05.2025 21:56 Ответить
Вже чули:
1. Я закінчу війну за 24 години.
2. Ми переселимо Газу.
3. Ми не дозволимо Ірану тощо.
А згодом буде нове:
Це вина Байдена, в мене вкрали перемогу в 2020, якщо б я тоді був президентом, то Іран не розробляв би ядерну зброю...
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07.05.2025 21:05 Ответить
А якщо вони вже мають її?
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07.05.2025 21:54 Ответить
Советника по нацбезопасности США уволили,- он поддержал Премьера Израиля: нужны не переговоры, а уничтожение ядерного потенциала Ирана....
Видимо, к этому идет: уничтожение Израилем, морского порта Йемена и его аэропорт в столице - это предупреждение Ирану ...
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07.05.2025 22:08 Ответить
 
 