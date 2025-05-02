Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки дальнобойных ракет, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои военные объекты.
Его слова цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
"Они должны прекратить спонсировать террористов, они должны прекратить помогать хуситам (в Йемене), они должны прекратить разработку дальнобойных ракет, которые не имеют другой цели существования, кроме как получить ядерное оружие, и они должны отказаться от обогащения", - заявил Рубио.
Известно, что запланированные на 3 мая переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана были отложены.
Журналисты напомнили, что Иран неоднократно заявлял, что не откажется от своей ракетной программы или обогащения урана - процесса, который используется для изготовления топлива для атомных электростанций, но также может давать материал для атомной боеголовки.
Также Рубио уверен: Ирану следует импортировать обогащенный уран для своей ядерной энергетики, вместо того, чтобы обогащать его самостоятельно до любого уровня.
"Если у вас есть возможность обогащаться на уровне 3,67%, вам понадобится всего несколько недель, чтобы достичь 20%, затем 60%, а затем 80 и 90%, необходимых для оружия", - отметил он.
Госсекретарь США также добавил, что Ирану придется согласиться с тем, что американцы могут участвовать в любом режиме инспекции и что инспекторы будут требовать доступа ко всем объектам, в том числе и военным.
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"Да-да, ви вас уважно слухаємо... і що?! Як ви збираєтесь нас до цього ПРИМУСИТИ?!"
Якісь дурнувате.
Потяг, стій. Раз,два.
Хай там Будапештський меморандум був по-дебільному написаний і підписаний, але моральну відповідальність за нього підписанти все одно несуть.
Але силами Байдена з Трампом доведено: вартість американських ґарантій = 0.
Тепер будете їсти вами ж наварене, поки не луснете. Хто там наступний у черзі після Ірану?