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Новости Ядерная программа Ирана
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Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки дальнобойных ракет, - Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что Иран должен отказаться от обогащения урана и разработки ракет дальнего радиуса действия, а также допустить американских инспекторов на свои военные объекты.

Его слова цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

"Они должны прекратить спонсировать террористов, они должны прекратить помогать хуситам (в Йемене), они должны прекратить разработку дальнобойных ракет, которые не имеют другой цели существования, кроме как получить ядерное оружие, и они должны отказаться от обогащения", - заявил Рубио.

Известно, что запланированные на 3 мая переговоры между Ираном и США по ядерной программе Тегерана были отложены.

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Журналисты напомнили, что Иран неоднократно заявлял, что не откажется от своей ракетной программы или обогащения урана - процесса, который используется для изготовления топлива для атомных электростанций, но также может давать материал для атомной боеголовки.

Также Рубио уверен: Ирану следует импортировать обогащенный уран для своей ядерной энергетики, вместо того, чтобы обогащать его самостоятельно до любого уровня.

"Если у вас есть возможность обогащаться на уровне 3,67%, вам понадобится всего несколько недель, чтобы достичь 20%, затем 60%, а затем 80 и 90%, необходимых для оружия", - отметил он.

Госсекретарь США также добавил, что Ирану придется согласиться с тем, что американцы могут участвовать в любом режиме инспекции и что инспекторы будут требовать доступа ко всем объектам, в том числе и военным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Израиль не исключает ударов по ядерным объектам Ирана, несмотря на позицию Трампа, - Reuters

Автор: 

Иран (1807) США (26815) Рубио Марко (178)


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Топ комментарии
+6
На таких, як Трамп, і його команда, уже всі дивляться, як на ідіотів. І всерйоз не сприймають...
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02.05.2025 18:39
+4
Ага. Як аргумент нагадайте Ірану Будапештський меморандум.
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02.05.2025 18:38
+4
Іран уважно слідкує, як виконується будапештський меморандум
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02.05.2025 18:39
Комментировать
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Правила форума Совет форумчан
Ага. Як аргумент нагадайте Ірану Будапештський меморандум.
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02.05.2025 18:38 Ответить
А ще передати власні надра США, а взамін отримати право купляти в США джавеліни і петріоти.
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02.05.2025 18:38 Ответить
😂
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02.05.2025 18:38 Ответить
Ну-ну.
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02.05.2025 18:39 Ответить
На таких, як Трамп, і його команда, уже всі дивляться, як на ідіотів. І всерйоз не сприймають...
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02.05.2025 18:39 Ответить
На зміну "мавп з гранатами" прийшли "ідіоти з ядерною зброєю".
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02.05.2025 18:45 Ответить
Іран уважно слідкує, як виконується будапештський меморандум
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02.05.2025 18:39 Ответить
Іран:
"Да-да, ви вас уважно слухаємо... і що?! Як ви збираєтесь нас до цього ПРИМУСИТИ?!"
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02.05.2025 18:39 Ответить
трумп був вже посланий, рубліо теж хоче
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02.05.2025 18:43 Ответить
Хто там ще що повинен? Ставайте в чергу.
Якісь дурнувате.
Потяг, стій. Раз,два.
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02.05.2025 18:43 Ответить
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02.05.2025 18:43 Ответить
Навіть якщо абстрагуватися від Будапештського меморандуму та того, що Іран ворожа нам країна, треба визнати, що диктувати суверенній країні, що вона має робити зі своєю ядерною програмою не має права ніхто, тим більше такі нікчеми, як Трамп та цей нащадок нелегалів, "anchor kid", як їх називають у США.
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02.05.2025 18:43 Ответить
Україна вже відмовилась, то зараз маємо. А гарантії сша не варті і використаного піпвфаксу обухвській фабріки.
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02.05.2025 18:44 Ответить
Ваша поведінка відносно України примушує робити протилежне.
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02.05.2025 18:46 Ответить
Не стоит Ирану на такое соглашаться. Это 100% кидалово
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02.05.2025 18:47 Ответить
Дурникам іще не дійшло, що тепер зупинити розповзання ядерки вже неможливо.

Хай там Будапештський меморандум був по-дебільному написаний і підписаний, але моральну відповідальність за нього підписанти все одно несуть.

Але силами Байдена з Трампом доведено: вартість американських ґарантій = 0.

Тепер будете їсти вами ж наварене, поки не луснете. Хто там наступний у черзі після Ірану?
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02.05.2025 18:53 Ответить
Щось мені підказує, що над цим жартом в Ірані будуть сміятися ще довго! Максимум, що зробить Іран - це пообіцяє вести дуже "великі перемовини", щоб побачити, як рудий дідуган в черговий раз обсереться.
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02.05.2025 18:58 Ответить
Ще Відмовитися від ісламу, і їсти САЛО !
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02.05.2025 18:59 Ответить
А як нє, то що?
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02.05.2025 19:01 Ответить
Амерам вірити-себе не поважати. Хай Іран і всі інші подивляться на Україну,і прочитають про т.з. Будапештський меморандум.
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02.05.2025 19:05 Ответить
я думаю що всі дивляться на українців і розуміють що ядерка це єдине що спасе від загарбання-а північна корея взагалі всіх і особливо сша лісом шлють
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02.05.2025 19:05 Ответить
Стісняюсь спитать: а що буде, коли якась країна - член НАТи (наприклад, Туреччина) почне виготовляти власну ЯЗ?
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02.05.2025 19:07 Ответить
"Якщо у вас є можливість збагачуватися на рівні 3,67%, вам знадобиться лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, а потім 80 і 90%, потрібних для зброї", - це дурня. Рубіо тікі хрести собі на пиці вміє малювати.
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02.05.2025 19:11 Ответить
 
 