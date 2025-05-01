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Новости Санкции США против Ирана Санкции США за поставки иранской нефти
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Трамп пригрозил вторичными санкциями всем странам, которые покупают нефть у Ирана

Трамп пригрозил санкциями всем покупателям иранской нефти

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции против стран или компаний, которые закупают иранскую нефть.

Об этом он написал в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Трамп заявил, что "любое физическое или юридическое лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, немедленно будет подвергнуто вторичным санкциям".

"Им будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки любым способом", - добавил он.

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Напомним, 29 апреля США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за закупку компонентов для ракетного топлива для иранского Корпуса стражей исламской революции.

26 апреля делегации США и Ирана провели в Омане третий раунд непрямых переговоров об ограничении ядерной программы Тегерана. Они завершились обещанием продолжить переговоры и, возможно, провести еще одну встречу на высоком уровне на следующих выходных.

Автор: 

Иран (1805) нефть (1920) санкции (11310) Трамп Дональд (5349)


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Топ комментарии
+6
А тем кто покупает в рф слабо ?
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01.05.2025 22:45
+2
Азохенвей! А відслідковувати це будуть ті чуваки, яких ти за першого ж дня президенства звільнив? Трамп, не напружуйся, бабаї давно зрозуміли, шо ти - кіздабол. І водять тобі чимось по губах. Але лагідно і обережно. Поки не провели випробування бімби.
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01.05.2025 22:49
+1
звичайно-і це наразі очевидно...
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01.05.2025 22:48
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А тем кто покупает в рф слабо ?
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01.05.2025 22:45 Ответить
звичайно-і це наразі очевидно...
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01.05.2025 22:48 Ответить
Купує Європа.
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01.05.2025 23:30 Ответить
Азохенвей! А відслідковувати це будуть ті чуваки, яких ти за першого ж дня президенства звільнив? Трамп, не напружуйся, бабаї давно зрозуміли, шо ти - кіздабол. І водять тобі чимось по губах. Але лагідно і обережно. Поки не провели випробування бімби.
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01.05.2025 22:49 Ответить
Щось, мені здається, після таких заяв розробку бімби ще інтенсифікують.
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01.05.2025 22:52 Ответить
канадійці тихо радіють)
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01.05.2025 22:56 Ответить
Китай купує нафту у Ірану.

Пекін підготував список американських товарів, які будуть звільнені від 125-відсоткових мит.

Влада Китаю непомітно повідомляє про це відповідні компанії, повідомляє Reuters.
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01.05.2025 23:09 Ответить
Такий підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв, що готовий боротися до кінця, якщо США не піднімуть свої 145-відсоткові тарифи, зберігати жорстку публічну позицію, але при цьому робити практичні кроки для підготовки поступок, зазначає Reuters.
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01.05.2025 23:10 Ответить
Китай звільнив від мита низку американських товарів, включаючи деякі фармацевтичні препарати, мікрочіпи та авіаційні двигуни.

Китай також скасував імпортні мита на американський етан.
Сполучені Штати Америки є єдиним постачальником цієї сировини.
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01.05.2025 23:14 Ответить
Тут, рахувати треба. З ким вигідніше вести бізнес, з іраном чи зі США.
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01.05.2025 23:13 Ответить
Тобто на ринку стане менше нафти, і ціна підніметься. Ну це по методичці краснова
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01.05.2025 23:18 Ответить
не станет меньше , покупец и товар всегда найдут друг друга.
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01.05.2025 23:25 Ответить
Китай його пішле куди подалі бо постачання нафти з Ірану відповідає його інтересам... Трамп проковтне і піде далі... на його тупі пусті гучні заяви вже ніхто не звертає уваги...
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02.05.2025 00:02 Ответить
 
 