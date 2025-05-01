Трамп пригрозил вторичными санкциями всем странам, которые покупают нефть у Ирана
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США введут вторичные санкции против стран или компаний, которые закупают иранскую нефть.
Об этом он написал в Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Трамп заявил, что "любое физическое или юридическое лицо, которое покупает любое количество нефти или нефтехимической продукции из Ирана, немедленно будет подвергнуто вторичным санкциям".
"Им будет запрещено вести бизнес с Соединенными Штатами Америки любым способом", - добавил он.
Напомним, 29 апреля США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за закупку компонентов для ракетного топлива для иранского Корпуса стражей исламской революции.
26 апреля делегации США и Ирана провели в Омане третий раунд непрямых переговоров об ограничении ядерной программы Тегерана. Они завершились обещанием продолжить переговоры и, возможно, провести еще одну встречу на высоком уровне на следующих выходных.
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Пекін підготував список американських товарів, які будуть звільнені від 125-відсоткових мит.
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