РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8809 посетителей онлайн
Новости Санкции США против Ирана
854 3

США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за поставки компонентов топлива для баллистических ракет

санкции сша против ирана

Минфин США внес в санкционные списки несколько физических и юридических лиц в Иране и Китае из-за участия в поставках компонентов топлива для иранских баллистических ракет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести структур и шести лиц в Иране и КНР за их роль в работе сети по приобретению компонентов топлива для баллистических ракет в интересах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Под санкции, в частности, подпали Saman Tejarat Barman Trading Company (STB), базирующаяся в Иране и покупавшая в интересах КСИР перхлорат натрия у компании в КНР Shenzhen Amor Logistics Co Ltd, которая тоже пополнила "черные списки". Ограничения вводятся против шести лиц, связанных со STB.

Санкции коснулись и компании Dongying Weiaien Chemical Co Ltd, которая поставляла STB еще одно вещество - диоктилсебацинат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ядерные переговоры Ирана и США: Тегеран заявляет о "разногласиях по основным вопросам", Вашингтон - о "прогрессе в достижении соглашения"

Также в санкционные списки внесли базирующуюся в Китае компанию Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership, которая поставляла хлорат натрия, и фирмы China Chlorate Tech Co Limited и Yanling Lingfeng Chlorate Co Ltd, связанные с Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership в сфере финансов и персонала.

Автор: 

Иран (1802) Китай (2985) санкции (11301) США (26743)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Штати захищають інтереси Ізраїлю. Наші їм по барабану.
показать весь комментарий
29.04.2025 21:04 Ответить
Та ладно.
Я думав що трап просто зробить анілінгус як аятолам так і Сі.
показать весь комментарий
29.04.2025 21:11 Ответить
В дупі вони мали ті санкції))
показать весь комментарий
29.04.2025 22:38 Ответить
 
 