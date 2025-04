США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за поставки компонентов топлива для баллистических ракет

Минфин США внес в санкционные списки несколько физических и юридических лиц в Иране и Китае из-за участия в поставках компонентов топлива для иранских баллистических ракет.

Интерфакс-Украина

"Сегодня Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против шести структур и шести лиц в Иране и КНР за их роль в работе сети по приобретению компонентов топлива для баллистических ракет в интересах Корпуса стражей Исламской революции (КСИР)", - говорится в пресс-релизе Минфина США.

Под санкции, в частности, подпали Saman Tejarat Barman Trading Company (STB), базирующаяся в Иране и покупавшая в интересах КСИР перхлорат натрия у компании в КНР Shenzhen Amor Logistics Co Ltd, которая тоже пополнила "черные списки". Ограничения вводятся против шести лиц, связанных со STB.

Санкции коснулись и компании Dongying Weiaien Chemical Co Ltd, которая поставляла STB еще одно вещество - диоктилсебацинат.

Также в санкционные списки внесли базирующуюся в Китае компанию Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership, которая поставляла хлорат натрия, и фирмы China Chlorate Tech Co Limited и Yanling Lingfeng Chlorate Co Ltd, связанные с Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership в сфере финансов и персонала.