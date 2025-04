США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю за постачання компонентів палива для балістичних ракет

Мінфін США вніс до санкційних списків кілька фізичних і юридичних осіб в Ірані та Китаї через участь в постачанні компонентів палива для іранських балістичних ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США (OFAC) запровадило санкції проти шести структур і шести осіб в Ірані та КНР за їхню роль у роботі мережі з придбання компонентів палива для балістичних ракет в інтересах Корпусу вартових Ісламської революції (КСІР)", - ідеться в пресрелізі Мінфіну США.

Під санкції, зокрема, підпали Saman Tejarat Barman Trading Company (STB), що базується в Ірані і купувала в інтересах КВІР перхлорат натрію у компанії в КНР Shenzhen Amor Logistics Co Ltd, яка теж поповнила "чорні списки". Обмеження вводять проти шести осіб, пов'язаних зі STB.

Санкції торкнулися і компанії Dongying Weiaien Chemical Co Ltd, яка постачала STB ще одну речовину - діоктилсебацинат.

Також до санкційних списків внесли компанію Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership, що базується в Китаї, яка постачала хлорат натрію, і фірми China Chlorate Tech Co Limited і Yanling Lingfeng Chlorate Co Ltd, пов'язані з Yanling Chuanxing Chemical Plant General Partnership у сфері фінансів і персоналу.