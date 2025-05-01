Трамп пригрозив вторинними санкціями всім країнам, які купують нафту в Ірану

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США запровадять вторинні санкції проти країн або компаній, які закуповують іранську нафту.

Про це він написав у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що "будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно буде піддана вторинним санкціям".

"Їм буде заборонено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки в будь-який спосіб", - додав він.

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Нагадаємо, 29 квітня США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю за закупівлю компонентів для ракетного палива для іранського Корпусу вартових ісламської революції.

26 квітня делегації США та Ірану провели в Омані третій раунд непрямих переговорів про обмеження ядерної програми Тегерана. Вони завершилися обіцянкою продовжити переговори й, можливо, провести ще одну зустріч на високому рівні на наступних вихідних.