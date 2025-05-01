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Новини Санкції США проти Ірану Санкції США за поставки іранської нафти
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Трамп пригрозив вторинними санкціями всім країнам, які купують нафту в Ірану

Трамп пригрозив санкціями усім покупцям іранської нафти

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що США запровадять вторинні санкції проти країн або компаній, які закуповують іранську нафту.

Про це він написав у Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Трамп заявив, що "будь-яка фізична чи юридична особа, яка купує будь-яку кількість нафти чи нафтохімічної продукції з Ірану, негайно буде піддана вторинним санкціям".

"Їм буде заборонено вести бізнес зі Сполученими Штатами Америки в будь-який спосіб", - додав він.

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Нагадаємо, 29 квітня США запровадили санкції проти компаній з Ірану та Китаю за закупівлю компонентів для ракетного палива для іранського Корпусу вартових ісламської революції.

26 квітня делегації США та Ірану провели в Омані третій раунд непрямих переговорів про обмеження ядерної програми Тегерана. Вони завершилися обіцянкою продовжити переговори й, можливо, провести ще одну зустріч на високому рівні на наступних вихідних.

Автор: 

Іран (2043) нафта (5526) санкції (11865) Трамп Дональд (5773)


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Топ коментарі
+7
А тем кто покупает в рф слабо ?
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01.05.2025 22:45
+2
Азохенвей! А відслідковувати це будуть ті чуваки, яких ти за першого ж дня президенства звільнив? Трамп, не напружуйся, бабаї давно зрозуміли, шо ти - кіздабол. І водять тобі чимось по губах. Але лагідно і обережно. Поки не провели випробування бімби.
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01.05.2025 22:49
+1
звичайно-і це наразі очевидно...
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01.05.2025 22:48
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А тем кто покупает в рф слабо ?
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01.05.2025 22:45 Відповісти
звичайно-і це наразі очевидно...
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01.05.2025 22:48 Відповісти
Купує Європа.
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01.05.2025 23:30 Відповісти
Азохенвей! А відслідковувати це будуть ті чуваки, яких ти за першого ж дня президенства звільнив? Трамп, не напружуйся, бабаї давно зрозуміли, шо ти - кіздабол. І водять тобі чимось по губах. Але лагідно і обережно. Поки не провели випробування бімби.
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01.05.2025 22:49 Відповісти
Щось, мені здається, після таких заяв розробку бімби ще інтенсифікують.
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01.05.2025 22:52 Відповісти
Иран просто смотрит на Украину и понимает, что отказываться от ЯО ни в коем случае низзя
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02.05.2025 00:20 Відповісти
канадійці тихо радіють)
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01.05.2025 22:56 Відповісти
Китай купує нафту у Ірану.

Пекін підготував список американських товарів, які будуть звільнені від 125-відсоткових мит.

Влада Китаю непомітно повідомляє про це відповідні компанії, повідомляє Reuters.
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01.05.2025 23:09 Відповісти
Такий підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв, що готовий боротися до кінця, якщо США не піднімуть свої 145-відсоткові тарифи, зберігати жорстку публічну позицію, але при цьому робити практичні кроки для підготовки поступок, зазначає Reuters.
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01.05.2025 23:10 Відповісти
Китай звільнив від мита низку американських товарів, включаючи деякі фармацевтичні препарати, мікрочіпи та авіаційні двигуни.

Китай також скасував імпортні мита на американський етан.
Сполучені Штати Америки є єдиним постачальником цієї сировини.
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01.05.2025 23:14 Відповісти
Тут, рахувати треба. З ким вигідніше вести бізнес, з іраном чи зі США.
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01.05.2025 23:13 Відповісти
Тобто на ринку стане менше нафти, і ціна підніметься. Ну це по методичці краснова
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01.05.2025 23:18 Відповісти
не станет меньше , покупец и товар всегда найдут друг друга.
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01.05.2025 23:25 Відповісти
Китай його пішле куди подалі бо постачання нафти з Ірану відповідає його інтересам... Трамп проковтне і піде далі... на його тупі пусті гучні заяви вже ніхто не звертає уваги...
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02.05.2025 00:02 Відповісти
На Китай і так уже тарифи 154%. Ще 100% більше - це на швидкість не влія.
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02.05.2025 00:35 Відповісти
Ой ****************, пристрелите рыжего идиота!! Идея 500% пошлин была не про иран, карл плять, НЕ, ****, ИРАН!
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02.05.2025 00:41 Відповісти
 
 