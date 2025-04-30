США запровадили санкції проти семи компаній, які займалися продажем іранської нафти

У середу, 30 квітня, США оголосили про санкції проти семи компаній, які займаються продажем іранської нафти.

Про це йдеться у заяві Держдепу США, інформує Цензор.НЕТ.

Нові санкції США стосуються п'яти компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів і Туреччини, які продавали нафтохімічну продукцію іранського походження третім країнам, а також двох фірм, що займаються перевезеннями.

"Доки Іран намагатиметься отримувати доходи від нафти та нафтохімічної промисловості для фінансування своєї дестабілізуючої діяльності та підтримки своєї терористичної діяльності та своїх союзників, Сполучені Штати вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності як Ірану, так і всіх його партнерів, причетних до ухилення від санкцій", - прокоментував санкції глава Держдепу Марко Рубіо.

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