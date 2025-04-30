РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10740 посетителей онлайн
Новости Санкции США против Ирана
296 2

США ввели санкции против семи компаний, занимающихся продажей иранской нефти

7 компаний попали под санкции США из-за продажи иранской нефти

В среду, 30 апреля, США объявили о санкциях против семи компаний, которые занимаются продажей иранской нефти.

Об этом говорится в заявлении Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.

Новые санкции США касаются пяти компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, которые продавали нефтехимическую продукцию иранского происхождения третьим странам, а также двух фирм, занимающихся перевозками.

"Пока Иран будет пытаться получать доходы от нефти и нефтехимической промышленности для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и поддержки своей террористической деятельности и своих союзников, Соединенные Штаты будут принимать меры для привлечения к ответственности как Ирана, так и всех его партнеров, причастных к уклонению от санкций", - прокомментировал санкции глава Госдепа Марко Рубио.

Читайте также: США ввели санкции против компаний из Ирана и Китая за поставки компонентов топлива для баллистических ракет

Автор: 

Госдепартамент США (1838) Иран (1804) нефть (1918) санкции (11304) США (26763)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А в Росії,аналогічно,але там слабо.
показать весь комментарий
30.04.2025 20:15 Ответить
з путіним планують вести бізнес, тому реальних санкцій проти російської нафти не буде. Саме тому росію не назвали терористичною державою на Заході навіть після регулярних погроз ядерним ударом.
показать весь комментарий
30.04.2025 20:47 Ответить
 
 