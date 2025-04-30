США ввели санкции против семи компаний, занимающихся продажей иранской нефти
В среду, 30 апреля, США объявили о санкциях против семи компаний, которые занимаются продажей иранской нефти.
Об этом говорится в заявлении Госдепа США, информирует Цензор.НЕТ.
Новые санкции США касаются пяти компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Турции, которые продавали нефтехимическую продукцию иранского происхождения третьим странам, а также двух фирм, занимающихся перевозками.
"Пока Иран будет пытаться получать доходы от нефти и нефтехимической промышленности для финансирования своей дестабилизирующей деятельности и поддержки своей террористической деятельности и своих союзников, Соединенные Штаты будут принимать меры для привлечения к ответственности как Ирана, так и всех его партнеров, причастных к уклонению от санкций", - прокомментировал санкции глава Госдепа Марко Рубио.
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