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Новини Ядерна програма Ірану
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Іран повинен відмовитися від збагачення урану й розробки далекобійних ракет, - Рубіо

Держсекретар США Марко Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет дальнього радіуса дії, а також допустити американських інспекторів на свої військові об'єкти.

Його слова цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони повинні припинити спонсорувати терористів, вони мають припинити допомагати хуситам (у Ємені), вони мають припинити розробку далекобійних ракет, що не мають іншої мети існування, окрім як отримати ядерну зброю, і вони мають відмовитися від збагачення", - заявив Рубіо.

Відомо, що заплановані на 3 травня переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені

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Журналісти нагадали, що Іран неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї ракетної програми або збагачення урану – процесу, що використовується для виготовлення палива для атомних електростанцій, але також може давати матеріал для атомної боєголовки.

Також Рубіо впевнений: Ірану слід імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетики, замість того, щоб збагачувати його самостійно до будь-якого рівня.

"Якщо у вас є можливість збагачуватися на рівні 3,67%, вам знадобиться лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, а потім 80 і 90%, потрібних для зброї", - зауважив він.

Держсекретар США також додав, що Ірану доведеться погодитися з тим, що американці можуть брати участь у будь-якому режимі інспекції та що інспектори вимагатимуть доступу до всіх об’єктів, зокрема  й військових.

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Автор: 

Іран (2044) США (23009) Рубіо Марко (181)


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Топ коментарі
+9
Ага. Як аргумент нагадайте Ірану Будапештський меморандум.
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02.05.2025 18:38
+7
На таких, як Трамп, і його команда, уже всі дивляться, як на ідіотів. І всерйоз не сприймають...
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02.05.2025 18:39
+6
Іран уважно слідкує, як виконується будапештський меморандум
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02.05.2025 18:39
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Ага. Як аргумент нагадайте Ірану Будапештський меморандум.
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02.05.2025 18:38 Відповісти
А ще передати власні надра США, а взамін отримати право купляти в США джавеліни і петріоти.
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02.05.2025 18:38 Відповісти
😂
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02.05.2025 18:38 Відповісти
Ну-ну.
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02.05.2025 18:39 Відповісти
На таких, як Трамп, і його команда, уже всі дивляться, як на ідіотів. І всерйоз не сприймають...
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02.05.2025 18:39 Відповісти
На зміну "мавп з гранатами" прийшли "ідіоти з ядерною зброєю".
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02.05.2025 18:45 Відповісти
Іран уважно слідкує, як виконується будапештський меморандум
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02.05.2025 18:39 Відповісти
Іран:
"Да-да, ви вас уважно слухаємо... і що?! Як ви збираєтесь нас до цього ПРИМУСИТИ?!"
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02.05.2025 18:39 Відповісти
трумп був вже посланий, рубліо теж хоче
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02.05.2025 18:43 Відповісти
Хто там ще що повинен? Ставайте в чергу.
Якісь дурнувате.
Потяг, стій. Раз,два.
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02.05.2025 18:43 Відповісти
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02.05.2025 18:43 Відповісти
Навіть якщо абстрагуватися від Будапештського меморандуму та того, що Іран ворожа нам країна, треба визнати, що диктувати суверенній країні, що вона має робити зі своєю ядерною програмою не має права ніхто, тим більше такі нікчеми, як Трамп та цей нащадок нелегалів, "anchor kid", як їх називають у США.
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02.05.2025 18:43 Відповісти
Україна вже відмовилась, то зараз маємо. А гарантії сша не варті і використаного піпвфаксу обухвській фабріки.
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02.05.2025 18:44 Відповісти
Ваша поведінка відносно України примушує робити протилежне.
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02.05.2025 18:46 Відповісти
Не стоит Ирану на такое соглашаться. Это 100% кидалово
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02.05.2025 18:47 Відповісти
Дурникам іще не дійшло, що тепер зупинити розповзання ядерки вже неможливо.

Хай там Будапештський меморандум був по-дебільному написаний і підписаний, але моральну відповідальність за нього підписанти все одно несуть.

Але силами Байдена з Трампом доведено: вартість американських ґарантій = 0.

Тепер будете їсти вами ж наварене, поки не луснете. Хто там наступний у черзі після Ірану?
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02.05.2025 18:53 Відповісти
Щось мені підказує, що над цим жартом в Ірані будуть сміятися ще довго! Максимум, що зробить Іран - це пообіцяє вести дуже "великі перемовини", щоб побачити, як рудий дідуган в черговий раз обсереться.
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02.05.2025 18:58 Відповісти
Ще Відмовитися від ісламу, і їсти САЛО !
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02.05.2025 18:59 Відповісти
Та закривати очі на блуд жінок.
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02.05.2025 19:33 Відповісти
А як нє, то що?
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02.05.2025 19:01 Відповісти
Амерам вірити-себе не поважати. Хай Іран і всі інші подивляться на Україну,і прочитають про т.з. Будапештський меморандум.
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02.05.2025 19:05 Відповісти
я думаю що всі дивляться на українців і розуміють що ядерка це єдине що спасе від загарбання-а північна корея взагалі всіх і особливо сша лісом шлють
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02.05.2025 19:05 Відповісти
Стісняюсь спитать: а що буде, коли якась країна - член НАТи (наприклад, Туреччина) почне виготовляти власну ЯЗ?
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02.05.2025 19:07 Відповісти
"Якщо у вас є можливість збагачуватися на рівні 3,67%, вам знадобиться лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, а потім 80 і 90%, потрібних для зброї", - це дурня. Рубіо тікі хрести собі на пиці вміє малювати.
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02.05.2025 19:11 Відповісти
Яка країна при теперішній ситуації в Світі на це піде? Ну, крім тієї, де при владі коміки шоумени.
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02.05.2025 19:25 Відповісти
ЯЗ це чорна діра в будь чиєму бюджеті
Вона ніким не буде використана, апокаліпсис наступить по біблійному сценарію, читайте Біблію
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02.05.2025 19:35 Відповісти
 
 