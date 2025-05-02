Іран повинен відмовитися від збагачення урану й розробки далекобійних ракет, - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран має відмовитися від збагачення урану та розробки ракет дальнього радіуса дії, а також допустити американських інспекторів на свої військові об'єкти.

Його слова цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони повинні припинити спонсорувати терористів, вони мають припинити допомагати хуситам (у Ємені), вони мають припинити розробку далекобійних ракет, що не мають іншої мети існування, окрім як отримати ядерну зброю, і вони мають відмовитися від збагачення", - заявив Рубіо.

Відомо, що заплановані на 3 травня переговори між Іраном і США щодо ядерної програми Тегерана були відкладені.

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Журналісти нагадали, що Іран неодноразово заявляв, що не відмовиться від своєї ракетної програми або збагачення урану – процесу, що використовується для виготовлення палива для атомних електростанцій, але також може давати матеріал для атомної боєголовки.

Також Рубіо впевнений: Ірану слід імпортувати збагачений уран для своєї ядерної енергетики, замість того, щоб збагачувати його самостійно до будь-якого рівня.

"Якщо у вас є можливість збагачуватися на рівні 3,67%, вам знадобиться лише кілька тижнів, щоб досягти 20%, потім 60%, а потім 80 і 90%, потрібних для зброї", - зауважив він.

Держсекретар США також додав, що Ірану доведеться погодитися з тим, що американці можуть брати участь у будь-якому режимі інспекції та що інспектори вимагатимуть доступу до всіх об’єктів, зокрема й військових.

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