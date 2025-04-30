Наступний раунд переговорів між Іраном та США щодо ядерної програми відбудеться 3 травня у Римі, - AP

Наступний раунд переговорів зі Сполученими Штатами щодо ядерної програми Ірану відбудеться у Римі, 3 травня. Це буде четвертий за ліком раунд перемовин між Тегераном та Вашингтоном.

Про це пише агентство Associated Press з посиланням на заяву міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, інформує Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Ірану також заявив, що очікує проведення зустрічі з Францією, Німеччиною та Великою Британією у п'ятницю, 2 травня, для обговорення переговорів.

Переговори зі США 3 травня відбудуться знову за посередництва Оману - в посольстві султанату в Римі.

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США хочуть досягти ядерної угоди з Іраном

Раніше повідомлялося, що президент Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися із Іраном про ядерну угоду. Він надіслав листа з пропозицією таких переговорів лідеру Ірану.

Видання Bloomberg повідомляло, що Трамп просив диктатора РФ Путіна допомогти у ядерних переговорах з Іраном.

Очільник іранського МЗС Аббас Арагчі заявив, що переговори зі США вестимуть, лише якщо США ставитимуться до Тегерану шанобливо.

Президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив, що не буде вести переговори зі США, коли йому погрожують.

12 квітня у столиці Оману Маскаті пройшли переговори між делегаціями Ірану і США з питання ядерної зброї.

19 квітня у Римі відбувся другий раунд перемовин між США та Іраном.

26 квітня відбувся третій раунд перемовин між країнами.

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