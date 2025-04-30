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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном
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Следующий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе состоится 3 мая в Риме, - AP

Иран и США снова проведут переговоры

Следующий раунд переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе Ирана состоится в Риме, 3 мая. Это будет четвертый по счету раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на заявление министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, информирует Цензор.НЕТ.

Глава МИД Ирана также заявил, что ожидает проведения встречи с Францией, Германией и Великобританией в пятницу, 2 мая, для обсуждения переговоров.

Переговоры с США 3 мая состоятся снова при посредничестве Омана - в посольстве султаната в Риме.

Читайте также: Иран и США провели в Омане третий раунд ядерных переговоров

США хотят достичь ядерной сделки с Ираном

Ранее сообщалось, что президент Дональд Трамп заявил, что хочет договориться с Ираном о ядерной сделке. Он направил письмо с предложением таких переговоров лидеру Ирана.

Издание Bloomberg сообщало, что Трамп просил диктатора РФ Путина помочь в ядерных переговорах с Ираном.

Глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что переговоры с США будут вестись, только если США будут относиться к Тегерану уважительно.

Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что не будет вести переговоры с США, когда ему угрожают.

12 апреля в столице Омана Маскате прошли переговоры между делегациями Ирана и США по вопросу ядерного оружия.

19 апреля в Риме состоялся второй раунд переговоров между США и Ираном.

26 апреля состоялся третий раунд переговоров между странами.

Читайте также: Ядерные переговоры Ирана и США: Тегеран заявляет о "разногласиях по основным вопросам", Вашингтон - о "прогрессе в достижении соглашения"

Автор: 

Иран (1802) переговоры (4982) США (26743)


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А шо, найвеличнійший переговірник Трумп з першого разу не домовився? Виходить шо цю свою величь він ПРОСРАВ?!
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30.04.2025 16:31 Ответить
 
 