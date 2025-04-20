Ізраїль не виключає ударів по ядерних об’єктах Ірану, попри позицію Трампа, - Reuters

Ізраїль не виключає можливості завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану, попри позицію президента США Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією ізраїльського чиновника і двох інших людей, знайомих з цим питанням, уряд Ізраїлю пообіцяв не допустити отримання Іраном ядерної зброї та наполягає на тому, що Іран повинен повністю припинити свою ядерну програму.

Упродовж останніх місяців Ізраїль пропонував адміністрації Трампа низку варіантів нападу на іранські об'єкти, в тому числі деякі з них - наприкінці весни та влітку.

Проте, як зазначає агентство, на початку квітня Трамп під час зустрічі в Білому домі закликав Нетаньягу зробити ставку на дипломатію й заявив, що не підтримує такий військовий крок. Водночас серед ізраїльських високопосадовців посилилась впевненість, що можливий обмежений удар по Ірану, який не вимагатиме прямої участі США.

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У статті йдеться, що офіційних рішень в Ізраїлі все ще не ухвалено, а можливий удар може ускладнити відносини з американським урядом, поставивши під сумнів їхню широку підтримку.

Високопоставлене джерело в іранській службі безпеки заявило, що Тегерану нібито відомо про плани Ізраїлю, і що атака спровокує "жорстку і непохитну відповідь з боку Ірану".

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