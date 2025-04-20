УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12259 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна програма Ірану Наміри Ізраїлю атакувати ядерні об’єкти Ірану
1 664 14

Ізраїль не виключає ударів по ядерних об’єктах Ірану, попри позицію Трампа, - Reuters

Ізраїль все ще розглядає атаку по ядерних об’єктах Ірану

Ізраїль не виключає можливості завдати ударів по ядерних об’єктах Ірану, попри позицію президента США Дональда Трампа.

Про це пише агентство Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

За інформацією ізраїльського чиновника і двох інших людей, знайомих з цим питанням, уряд Ізраїлю пообіцяв не допустити отримання Іраном ядерної зброї та наполягає на тому, що Іран повинен повністю припинити свою ядерну програму.

Упродовж останніх місяців Ізраїль пропонував адміністрації Трампа низку варіантів нападу на іранські об'єкти, в тому числі деякі з них - наприкінці весни та влітку.

Проте, як зазначає агентство, на початку квітня Трамп під час зустрічі в Білому домі закликав Нетаньягу зробити ставку на дипломатію й заявив, що не підтримує такий військовий крок. Водночас серед ізраїльських високопосадовців посилилась впевненість, що можливий обмежений удар по Ірану, який не вимагатиме прямої участі США.

Читайте також: Іран і США після другого раунду перемовин домовились про розробку проєкту майбутньої ядерної угоди, - Reuters

У статті йдеться, що офіційних рішень в Ізраїлі все ще не ухвалено, а можливий удар може ускладнити відносини з американським урядом, поставивши під сумнів їхню широку підтримку.

Високопоставлене джерело в іранській службі безпеки заявило, що Тегерану нібито відомо про плани Ізраїлю, і що атака спровокує "жорстку і непохитну відповідь з боку Ірану".

Читайте також: Ізраїль почав нову операцію в Рафаху на півдні Гази для "розширення зони безпеки"

Автор: 

Ізраїль (1641) Іран (2032) США (22818)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+13
Трамп це мудозвон на нього не покладайтеся.Робіть так, як підказує здоровий глузд, якщо Іран буде мати я/з це кінець для ізраїльської держави.
показати весь коментар
20.04.2025 01:16
+6
Ну і молодці.
показати весь коментар
20.04.2025 01:32
+4
»Договорник» трамп, нагадить куди влізає, а потім тікає, не солоно, хльобавши!!
показати весь коментар
20.04.2025 02:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логіка дій Трампа зараз напряму підпорядкована меті ослабити Китай.
У Вашингтоні вважають, що подібна угода може частково відірвати Іран від Китаю. Саме тому США де-факто погоджуються на угоду, яка багато в чому копіює угоду Обами.

Іран готовий піти на певні поступки, щоб отримати часткове зняття запроваджених обмежень і виторгувати собі час для просування в ядерній програмі.
показати весь коментар
20.04.2025 00:54 Відповісти
Після тарифів Трампа, Китай може швидко поставити (уже поставив?) ******* ППО для Ірану.
показати весь коментар
20.04.2025 01:00 Відповісти
Трамп це мудозвон на нього не покладайтеся.Робіть так, як підказує здоровий глузд, якщо Іран буде мати я/з це кінець для ізраїльської держави.
показати весь коментар
20.04.2025 01:16 Відповісти
Ну і молодці.
показати весь коментар
20.04.2025 01:32 Відповісти
За інформацією ізраїльського чиновника і двох інших людей, Джерело: https://censor.net/ua/n3547748
безмозгла та арєстовічь-І і арестович-ІІ
показати весь коментар
20.04.2025 01:36 Відповісти
»Договорник» трамп, нагадить куди влізає, а потім тікає, не солоно, хльобавши!!
показати весь коментар
20.04.2025 02:05 Відповісти
нефть будет по 100500 если ирaн ответит войной в зaливе.
в кремле один х у й ло будет хлопaть в лaдоши
показати весь коментар
20.04.2025 04:35 Відповісти
Не вдарять, то лише понти.
показати весь коментар
20.04.2025 05:05 Відповісти
шестикратный банкрот і Ізраїль кинув сцикливий дегенерат
показати весь коментар
20.04.2025 07:25 Відповісти
************ вирішує свої юдські проблеми за рахунок України . Ця тварюка ще до путєна поїде на 9 травня
показати весь коментар
20.04.2025 09:27 Відповісти
Всі трампа на *** вертять, жалюгідний маразматик може тільки слабким погрожувати
показати весь коментар
20.04.2025 11:35 Відповісти
трампа став посміховиськом, але для чого він так США принижує ? Успіхи США у 20 сторіччі знецінює одне жалюгідне нікчемне створіння, яке переоцінило себе.
показати весь коментар
20.04.2025 11:54 Відповісти
Ізраїль "хоробро тявкає" із-за чужої спини.
показати весь коментар
20.04.2025 14:17 Відповісти
 
 