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Новости Ядерное соглашение между США и Ираном Ядерная программа Ирана
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США и Иран проведут новый раунд непрямых переговоров 11 мая в Омане, - СМИ

Ядерные переговоры США и Ирана пройдут 11 мая

Соединенные Штаты и Иран договорились о новом раунде переговоров по ядерной программе Тегерана в воскресенье, 11 мая, в Омане, накануне визита американского президента Дональда Трампа в регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Оман, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, предложил сторонам провести очередной раунд переговоров в воскресенье и получил согласие.

"Переговоры движутся вперед, и, естественно, чем дальше мы идем, тем больше консультаций проводим и тем больше времени делегациям нужно для изучения вопросов", - сказал Аракчи.

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По информации источника AFP, в переговорах с американской стороны будет участвовать специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.

"Как и раньше, мы ожидаем как прямых, так и косвенных дискуссий", - добавил источник.

Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе Ирана должен был состояться в Риме, 3 мая.

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Україна здала в РФ всю тактичну ядерну зброю навіть не чекаючі Будапешта! Вчіться, іранці. Ще можете свої літаки та ракети сдать, бажано тим, хто цими ракетами по вам потім буде стрілять.
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09.05.2025 20:34 Ответить
Запросіть Зеленського.
Він фахівець по "оманським" перемовинах.
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09.05.2025 20:36 Ответить
Ніхто з них не хоче бути лохом, тому його досвід для них нерелевантний
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09.05.2025 20:39 Ответить
То ж що наш Боневтік Потужний, що Трамп - популісти і обіцялкіни, не знаючі ні історії країн де проживають, ні світової історії, не маючи ніякого відношення до етносу, де проживають, їдуть до Оманів де багато для них піару та грошей, а для наріду обманів.
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09.05.2025 21:07 Ответить
(глибокодумно):
Ниньки цілий світ перебуває в ОМАНІ...
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09.05.2025 20:36 Ответить
історія рухається за спіраллю. один довбойоб в Омані вже намагався про щось домовитись з )(уйлом за участю патрушева. черговий довбойоб рухається протоптаною стежкою.
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09.05.2025 21:15 Ответить
Мабуть їм пороблено.
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09.05.2025 21:19 Ответить
Обман, тьху Оман как многа в єтам словє!!!
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09.05.2025 21:48 Ответить
будапешт 2.0
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09.05.2025 22:42 Ответить
 
 