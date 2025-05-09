США и Иран проведут новый раунд непрямых переговоров 11 мая в Омане, - СМИ
Соединенные Штаты и Иран договорились о новом раунде переговоров по ядерной программе Тегерана в воскресенье, 11 мая, в Омане, накануне визита американского президента Дональда Трампа в регион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на AFP.
В пятницу министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Оман, который выступает посредником между Вашингтоном и Тегераном, предложил сторонам провести очередной раунд переговоров в воскресенье и получил согласие.
"Переговоры движутся вперед, и, естественно, чем дальше мы идем, тем больше консультаций проводим и тем больше времени делегациям нужно для изучения вопросов", - сказал Аракчи.
По информации источника AFP, в переговорах с американской стороны будет участвовать специальный посланник Трампа Стив Уиткофф.
"Как и раньше, мы ожидаем как прямых, так и косвенных дискуссий", - добавил источник.
Ранее сообщалось, что следующий раунд переговоров с Соединенными Штатами по ядерной программе Ирана должен был состояться в Риме, 3 мая.
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