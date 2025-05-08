РФ не запускала "шахеди" вночі, але била КАБами, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

Від початку доби у повітряному просторі не було зафіксовано застосування ракет чи безпілотників російськими військами.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас із 14:30 по 20:30 7 травня (третя хвиля атаки) РФ випустила 31 безпілотник різних типів з району Міллерово - РФ.

"Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).



Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі російські окупанти активізували удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.

Нагадаємо, 8 травня 2025 року кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.

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