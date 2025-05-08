РФ не запускала "шахеди" вночі, але била КАБами, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА
Від початку доби у повітряному просторі не було зафіксовано застосування ракет чи безпілотників російськими військами.
Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас із 14:30 по 20:30 7 травня (третя хвиля атаки) РФ випустила 31 безпілотник різних типів з району Міллерово - РФ.
"Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина", - йдеться в повідомленні.
Протягом ночі російські окупанти активізували удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.
Нагадаємо, 8 травня 2025 року кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.
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Чи наші "боневтіки" вже стали на коліна і домовилися не бити по москалям?
Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.
Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.
То нахіба нам таке "перемир'я"?