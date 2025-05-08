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Новини Результат роботи ППО
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РФ не запускала "шахеди" вночі, але била КАБами, - Повітряні сили. ІНФОГРАФІКА

РФ не атакувала шахедами 8 травня 2025 року

Від початку доби у повітряному просторі не було зафіксовано застосування ракет чи безпілотників російськими військами.

Про це повідомили у Повітряних силах, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас із 14:30 по 20:30 7 травня (третя хвиля атаки) РФ випустила 31 безпілотник різних типів з району Міллерово - РФ.

"Підтверджено збиття 20 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі та в центрі країни. 6 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждала Черкащина", - йдеться в повідомленні.

Протягом ночі російські окупанти активізували удари тактичною авіацією із застосування керованих авіабомб по Сумщині.

Нагадаємо, 8 травня 2025 року кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.

Читайте: Сьогоднішня нічна атака була нетиповою, - Повітряні сили

Атаки шахедів 8 травня 2025 року не було

Автор: 

обстріл (28700) ППО (3223) Шахед (1059) війна в Україні (4207)


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Топ коментарі
+3
То, тіпа, не порушення "одностороннього перемир'я"?????
Чи наші "боневтіки" вже стали на коліна і домовилися не бити по москалям?
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08.05.2025 09:08
+2
Так шо, зелена чмоня втіхаря оголосило переміріє? З путіним домовився в сортирі Адміністрації, зі спутнікового телефона, що з дупи дістав Ермак?
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08.05.2025 09:20
+2
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:40
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То, тіпа, не порушення "одностороннього перемир'я"?????
Чи наші "боневтіки" вже стали на коліна і домовилися не бити по москалям?
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08.05.2025 09:08 Відповісти
Так, зелупа погодився на ху#ловське перемир'я, чого і слід було очікувати....
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08.05.2025 09:21 Відповісти
Ну КАБи це ж другоє? Це ж тіпа конхвєт? Рашистам зараз вигідно влаштувати перемир'я для дронів. А КАБами Україна все одно не дістане до моцкви і інших рашистських міст
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08.05.2025 09:14 Відповісти
Так шо, зелена чмоня втіхаря оголосило переміріє? З путіним домовився в сортирі Адміністрації, зі спутнікового телефона, що з дупи дістав Ермак?
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08.05.2025 09:20 Відповісти
Верховный оркокомандуюший объявил перемирие и тут же разбомбил КАБами многоэтажный жилой дом в Константиновке Сумской области.

Однако дронов над Украиной ночью замечено не было.

Украина негласно была готова соблюдать перемирие путина. Евродепутат Гончаренко сообщил, что войскам дан такой приказ.
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08.05.2025 09:25 Відповісти
Кілька днів шлюхедів не буде, а потім прилетять всі 3-4 сотні?
То нахіба нам таке "перемир'я"?
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08.05.2025 09:35 Відповісти
Нам теж треба так само.
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08.05.2025 10:14 Відповісти
а эта другоэ ви непанимаете....
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08.05.2025 09:38 Відповісти
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:40 Відповісти
Я так розумію і Сили Оборони України не запускали дрони по московії, випалюючи військову інфраструктуру. Унікальне вікно можливостей саме зараз...
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08.05.2025 09:44 Відповісти
Копят на 9мая.
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08.05.2025 10:50 Відповісти
 
 