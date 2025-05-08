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Новини Путін оголосив перемир’я на 9 травня
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Росзмі повідомляють про початок "перемир’я"

Кремлівський диктатор Володимир Путін офіційно оголосив про початок "перемир'я" до Дня перемоги.

Про це пишуть російські ЗМІ, зокрема ТАСС, передає Цензор.НЕТ.

"Росія почала перемир'я, оголошене Путіним у дні 80-річчя Перемоги, воно триватиме до 00:00 11 травня", - йдеться в повідомленні.

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Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін оголосив так зване "перемир'я" на 8-10 травня у зв’язку зі святкуванням Дня перемоги в Росії.

Президент України Володимир Зеленський відкинув пропозицію російського диктатора Володимира Путіна про триденне перемир'я на 9 травня та наполягає на найскорішому припиненні вогню на 30 днів.

Повідомлення про початок перемир'я

Автор: 

День Перемоги (455) перемир’я (963) День перемоги над нацизмом (39)


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Топ коментарі
+27
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08.05.2025 01:16
+21
потрібно зіпсувати путіну цей шабаш, нехай щур сидить у бункері!
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08.05.2025 01:18
+20
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.

Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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08.05.2025 01:21
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08.05.2025 01:16 Відповісти
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08.05.2025 01:17 Відповісти
какое это "перемирие"? это приостановление "СВО". а если перемирие - значит была война, значит есть статья на начало агрессивной войны в ук рф и т.д. и т.п.
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08.05.2025 01:18 Відповісти
потрібно зіпсувати путіну цей шабаш, нехай щур сидить у бункері!
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08.05.2025 01:18 Відповісти
Один щур, іншого не образить. Адже путін нічого такого не робить, просто відсовує кордони України🤣🤣🤣
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08.05.2025 01:41 Відповісти
Цей щур Пуйло настільки боїться за своє нікчемне життя, що не поїхав, навіть, зустрічати в аеропорт свого найкращого друга Сі Цзінпіна.
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08.05.2025 01:59 Відповісти
***** не оголошував перемир'я. Він оголосив про власний мораторій на вогонь, на обстріл ЗСУ та України, і збрехав, ніби це перемир'я. Як і збрехав, що його мораторій діятиме. Підтвердження цьому - сьогоднішні обстріли Києва, Запоріжжя та інших населених пунктів України.

Перемир'я - це документально оформлена згода обох сторін. Її можуть підписати навіть військові. До речі, мінські протоколи 2014/15років - це також варіант оформленого перемир'я. Від справжнього перемир'я ***** відмовляється. Ніякого перемир'я не існує, як би всілякі піздюкови не намагались брехати.

Тому ЗСУ має право право (і навіть обов'язок) знищувати будь-яку військову техніку касапів, будь-яких їхніх військових (включно з їхнім вождем-фюрером) в будь-якому місці (до якого, звичайно, має можливість дотягнутися) в будь-який час війни - все це для ЗСУ є законими цілями. Про небезпеку знаходження поруч з ними давном давно попереджено і світову громадськість, і цивільне населення.
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08.05.2025 01:21 Відповісти
ЗСУ має право право, але трамп проти
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08.05.2025 02:08 Відповісти
9 травня Україна повинна взяти участь на параді в мацкве, Паляницями, Довгими Нептунами та іншими літаючими диковинками!
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08.05.2025 01:24 Відповісти
Це все фольклор
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08.05.2025 01:32 Відповісти
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08.05.2025 01:34 Відповісти
Яке , блд, перемірье? Око за око І шоб ці нелюді по Червоній площі у страхі бігали
Росіяни розстріляли трьох військовополонених у Волноваському районі, - прокуратура Джерело: https://censor.net/ua/n3550763
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08.05.2025 01:28 Відповісти
Нуну...
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08.05.2025 01:46 Відповісти
Шо, і по дронам не стрілятимуть?
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08.05.2025 01:52 Відповісти
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08.05.2025 05:37 Відповісти
дрони в дорозі, тому не в курсах.
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08.05.2025 02:08 Відповісти
Одне бажання - щоб під час параду, гробанувся якийсь Ту-160, або Ту-95, та впав на Червону площу. Або якомусь рашисту на комплексі ППО, з похмілля, почудились наші дрони в повітрі і звали свій бомбардувальник.
Оце було б феєричне свято, і чудове перемир'я.

Але це фантазії, єдина реальність - не летітимуть Шахеди. А от на фронті перемир'я не буде - жадоба крові в рашистів нікуди не подінеться.
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08.05.2025 02:26 Відповісти
Насрати.
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08.05.2025 02:48 Відповісти
Тільки що відчув це "перемир'я" у Білопіллі.
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08.05.2025 03:09 Відповісти
Саме час запускати дрони
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08.05.2025 03:22 Відповісти
Згоден, но треба і на завтра залишити, неможливо щоб валізи ху...ла простоювпли
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08.05.2025 06:34 Відповісти
Ви десь чули, щоб хмара сарани зробила паузу?
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08.05.2025 03:55 Відповісти
А що це за таке перемирʼя , коли один , коли йому потрібно,обʼявляє,коли хоче припиняє? А інша сторона і не погоджувалася на таке? Він що думає, що так можна?
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08.05.2025 05:22 Відповісти
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08.05.2025 05:53 Відповісти
Минулого разу з'ясувалося, на Пасху, що зелений балабол теж оголосив переміріє, яке перетер з Путіним, тількі тайно, як ссикло. Цікаво, як ситуація зараз.
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08.05.2025 06:14 Відповісти
Як на мене, то наш лідер в очах США нічого не зробив, а проковтнув це ''перемир'я''. Всім відомо, що це не перемир'я, що сторони цього не підписували, це просто страх кремлівського щура за себе і своїх ''гостей'' на параді, але для Трампа це знак і наш мав би слідом заявити про перемир'я відразу не на три доби, а тридцять діб. Але крім нездійснених погроз так і нічого не відбулося. Впевнений на 100%, що ніхто не буде бити по червоній площі і тим більше, що в нас крім дронів нічого немає.
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08.05.2025 06:30 Відповісти
Ху....ло 7 травня по тішився убиваючи українців, а зараз сидить зі своїм перемир'ям на валізі в бункер і думає якого двійника на победобесіє відправити, щоб сі не образився. Відправ його Боже заради дідів на концерт кабздону
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08.05.2025 06:32 Відповісти
Один сраний томагавк по трибуні.... Один, Карл!!
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08.05.2025 07:59 Відповісти
все теКет, все меняется... В Маугл-ях Киплинга, перемирие вострубил великий Хатхи... Сейчас - перемирие "забил" плешивый сЦыкливый шакал табаки, из под Си...
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08.05.2025 08:11 Відповісти
З яких пір хтось вірить рашистській прессі? ***** відкинув пропозицію перемир'я на 30 днів а значить перемир'я не буде. Чи ***** думає що воно все життя буде так воювати а коли йому потрібно влаштувати застілля і шабаш зі своїми фашистськими *************** то воно щелчком пальців буде заказувати перемир'я. Так ця війна яка вдобна для рашистів буде йти вічно. На те вона і війна щоб наносити противнику незручності і дати привід йому задуматись що може потрібно заеінчувати цей жах
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08.05.2025 09:01 Відповісти
Ну что зе Дегенерати, ещё есть вопросы на кого работает бенин Оманский Нарик с фсбєшником Елдаком, вопросы по вагнеровцем, цемаху, по Чонгару, по баканову, деркачу, сивковичу и т.д по клистронам....сказали потерпелому не бить по нпз, Крымскому мосту и т.д и тишина, сказал ботаксный что гуляет 9 и Чмо язык в жопу.. посмотрите что будет 11 ...и гундявый будет рассказывать убогим как его не....ли. проект кремля Буратино в работе...
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08.05.2025 09:42 Відповісти
 
 