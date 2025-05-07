Ситуація в Україні ще дуже далека від перемир’я, а від мирної угоди – ще далі, - Мерц

Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що до припинення бойових дій в Україні ще дуже далеко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

На запитання, чи відправить Німеччина своїх військових в Україну для гарантування режиму припинення вогню, Мерц відповів: "Це питання взагалі не стоїть наразі на порядку денному".

На думку Мерці, ситуація ще дуже далека від перемир’я, "а від мирної угоди – ще далі".

Канцлер ФРН зазначив, що наразі йдеться про те, чи пануватиме режим тиші найближчими вихідними, як про це оголосило російське керівництво. Мерц висловив сподівання, що режим припинення вогню буде продовжений на довший період, ніж кілька днів, але це в руках російського уряду. Він також відзначив активність американської сторони у цьому напрямку, зауваживши, що у ФРН це дуже вітають і підтримують.

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За словами Мерца, далі треба дивитися, як процес розвиватиметься, важливо, щоб припинилися вбивства людей в Україні. "А те, що буде потім, треба буде обговорювати в Європі, з Україною і, звісно, з урядом США", - сказав очільник німецького уряду.

На запитання, якими ще можуть бути безпекові гарантії для України, якщо питання відправлення солдатів Бундесверу не стоїть, Мерц відповів, що є можливість далі посилювати українську армію з американською допомогою. Новий канцлер вбачає "досить широкі можливості, як гарантувати дотримання домовленості про припинення вогню і надалі – мирної угоди".

Мерц назвав досягнення миру в Україні одним із пріоритетів свого уряду.

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