Ситуація в Україні ще дуже далека від перемир’я, а від мирної угоди – ще далі, - Мерц
Канцлер ФРН Фрідріх Мерц вважає, що до припинення бойових дій в Україні ще дуже далеко.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
На запитання, чи відправить Німеччина своїх військових в Україну для гарантування режиму припинення вогню, Мерц відповів: "Це питання взагалі не стоїть наразі на порядку денному".
На думку Мерці, ситуація ще дуже далека від перемир’я, "а від мирної угоди – ще далі".
Канцлер ФРН зазначив, що наразі йдеться про те, чи пануватиме режим тиші найближчими вихідними, як про це оголосило російське керівництво. Мерц висловив сподівання, що режим припинення вогню буде продовжений на довший період, ніж кілька днів, але це в руках російського уряду. Він також відзначив активність американської сторони у цьому напрямку, зауваживши, що у ФРН це дуже вітають і підтримують.
За словами Мерца, далі треба дивитися, як процес розвиватиметься, важливо, щоб припинилися вбивства людей в Україні. "А те, що буде потім, треба буде обговорювати в Європі, з Україною і, звісно, з урядом США", - сказав очільник німецького уряду.
На запитання, якими ще можуть бути безпекові гарантії для України, якщо питання відправлення солдатів Бундесверу не стоїть, Мерц відповів, що є можливість далі посилювати українську армію з американською допомогою. Новий канцлер вбачає "досить широкі можливості, як гарантувати дотримання домовленості про припинення вогню і надалі – мирної угоди".
Мерц назвав досягнення миру в Україні одним із пріоритетів свого уряду.
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Як він тіко здогадався?
Джей Ді Венс також заявив, що США вирішили відмовитися від ідеї 30-денного перемир'я, оскільки Росія відхилила цю пропозицію"Україна заявила, що погодиться на 30-денне перемир'я, і ми це дуже цінуємо. Росія ж сказала - ви не зобов'язані з цим погоджуватися, але важливо
враховувати позицію іншої сторони, - що 30-денне перемир'я не відповідає їхнім стратегічним інтересам []. Тому ми намагаємося відійти від фокусування на ідеї 30-денного перемир'я і розглянути, як виглядатиме довгострокова угода"Це цікаво з огляду на те, що спочатку
сам Трамп підтримав ідею з 30-денним перемир'ям. А коли Путін запропонував "парадне" 3-денне - американці вустами Левітт та Келлога сказали, що пропозиція херня
Ты воюешь со стороной, у тебя преимущество во всем, твой противник потихоньку лишается вооружения, и тут тебе говорит: - бро,
я хочу немного подкопить оружияа давай перемирие на месяц. Вот ты бы согласился?
Уйла можно понять с трехдневным миром - он боится потерять лицо среди приглашенных на траур 9-го мая из-за своего дырявого ПВО. Его можно понять с завершением войны - штука это дорогая, затрат много, выхлопа мало. Но вот так просто надеяться что милитаризованная страна купится на фору - глупо.
Что касается угоды - она не для Украины, а может и не для добычи минералов (хотя и хочется). Одному уроду она нужна чтобы показать хоть какие-то достижения - назови страну кроме Украины, которая еще не послала рыжего нахрен. А второму уроду она нужна как гарантия жизни своей, и своего награбленного на крови украинцев бабла.
Первый же руководитель который придет после Зеленского, хоть умный как Арестович, хоть тупой как Залужный - запросто отменит это через любой международный суд, для этого и юристом быть не нужно, здесь такое налицо, что подписать это надеясь на выполнение - может разве что ребенок, и то до 9-го класса (когда начинаются уроки правознавства).
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один з небагатьох з здоровим глуздом.
Так вот - воевать с терпилами и рабами можно вечность и ничего в их головах не поменяется. Цари будут хотеть, рабы будут терпеть. Поэтому, нужно жечь гнездо элиты, ежедневно, ежечасно. Когда рабы и терпилы увидят что их царей бьют, у них много чего изменится в мышлении
Дурням та "патріотам " без мізків та критичного мислення можна не дивитися ....