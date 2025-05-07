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Новини Візит Мерца до України
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Мерц планує відвідати Україну найближчими тижнями

Фрідріх Мерц хоче приїхати в Україну незабаром

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Україну найближчими тижнями. Візит наразі координується.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мерца, він хоче "зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією". 

Як пише AFP, Фрідріх Мерц відвідає Україну найближчими тижнями.

Канцлер наголосив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

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Мерц також пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення вогню в Україні.

За словами Мерца, важливо, щоб США продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".

Він сподівається, що США "продовжать виконувати свої зобов'язання" в рамках НАТО, а також щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині сформовано уряд канцлера Мерца

Автор: 

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Канцлер наголосив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

дiбiл
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07.05.2025 16:37 Відповісти
Цікаво, якою ковбасою буде Мерц?
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07.05.2025 16:41 Відповісти
Підказка-Мерц співпрацює с БлекРоком.По чуткам ця корпорація,котра скуповує землю в Україні,зацікавлена,щоб українців було якнайменше.Тому з цього виходить,що ковбаса з Мерца буде поганою,і Таурусов ми не побачимо.
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07.05.2025 18:41 Відповісти
- УКРАЇНА ДОВГО ЦЬОГО ЧЕКАЛА!!!! Мерц змінить війну!!! Сам канцлер поведе п'ять німецьких бронетанкових дивізій (і десять механізованих) на Східний фронт під своїм особистим командуванням. Люфтваффе вже готує Тауруси і 9 травня атакуватиме більшовицькі танки на Красній площі! Я! Я! гут! фолксваген, хандгранатен, киндермахен, Данке шен!!!..
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07.05.2025 16:50 Відповісти
 
 