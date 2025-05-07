Мерц планує відвідати Україну найближчими тижнями

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відвідає Україну найближчими тижнями. Візит наразі координується.

Про це повідомляє Tagesschau, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Мерца, він хоче "зробити все можливе в рамках Європейського Союзу, щоб забезпечити тривале припинення вогню після найближчих вихідних і щоб потім можна було укласти мирну угоду з Росією".

Як пише AFP, Фрідріх Мерц відвідає Україну найближчими тижнями.

Канцлер наголосив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Макрон про 30-денне перемир’я в Україні: Європа очікує на відповідь

Мерц також пов'язав питання німецьких гарантій безпеки для України з тим, що попередньо слід досягнути домовленості про довгострокове припинення вогню в Україні.

За словами Мерца, важливо, щоб США продовжували брати участь у цьому процесі, "а також у подальшому забезпеченні гарантій безпеки для України", і "щоб американці залишалися в грі".

Він сподівається, що США "продовжать виконувати свої зобов'язання" в рамках НАТО, а також щодо України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччині сформовано уряд канцлера Мерца