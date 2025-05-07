Мерц планирует посетить Украину в ближайшие недели

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Украину в ближайшие недели. Визит пока координируется.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, он хочет "сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных и чтобы потом можно было заключить мирное соглашение с Россией".

Как пишет AFP, Фридрих Мерц посетит Украину в ближайшие недели.

Канцлер подчеркнул, что сейчас есть один главный вопрос: готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Макрон о 30-дневном перемирии в Украине: Европа ожидает ответа

Мерц также связал вопрос германских гарантий безопасности для Украины с тем, что предварительно следует достичь договоренности о долгосрочном прекращении огня в Украине.

По словам Мерца, важно, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе, "а также в дальнейшем обеспечении гарантий безопасности для Украины", и "чтобы американцы оставались в игре".

Он надеется, что США "продолжат выполнять свои обязательства" в рамках НАТО, а также в отношении Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Германии сформировано правительство канцлера Мерца