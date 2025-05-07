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Новости Визит Мерца в Украину
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Мерц планирует посетить Украину в ближайшие недели

Фридрих Мерц хочет приехать в Украину в ближайшее время

Новоизбранный канцлер Германии Фридрих Мерц посетит Украину в ближайшие недели. Визит пока координируется.

Об этом сообщает Tagesschau, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Мерца, он хочет "сделать все возможное в рамках Европейского Союза, чтобы обеспечить длительное прекращение огня после ближайших выходных и чтобы потом можно было заключить мирное соглашение с Россией".

Как пишет AFP, Фридрих Мерц посетит Украину в ближайшие недели.

Канцлер подчеркнул, что сейчас есть один главный вопрос: готова ли Россия согласиться на 30-дневное прекращение огня.

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Мерц также связал вопрос германских гарантий безопасности для Украины с тем, что предварительно следует достичь договоренности о долгосрочном прекращении огня в Украине.

По словам Мерца, важно, чтобы США продолжали участвовать в этом процессе, "а также в дальнейшем обеспечении гарантий безопасности для Украины", и "чтобы американцы оставались в игре".

Он надеется, что США "продолжат выполнять свои обязательства" в рамках НАТО, а также в отношении Украины.

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Автор: 

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Канцлер наголосив, що наразі є одне головне питання: чи готова Росія погодитися на 30-денне припинення вогню.

дiбiл
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07.05.2025 16:37 Ответить
Цікаво, якою ковбасою буде Мерц?
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07.05.2025 16:41 Ответить
- УКРАЇНА ДОВГО ЦЬОГО ЧЕКАЛА!!!! Мерц змінить війну!!! Сам канцлер поведе п'ять німецьких бронетанкових дивізій (і десять механізованих) на Східний фронт під своїм особистим командуванням. Люфтваффе вже готує Тауруси і 9 травня атакуватиме більшовицькі танки на Красній площі! Я! Я! гут! фолксваген, хандгранатен, киндермахен, Данке шен!!!..
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07.05.2025 16:50 Ответить
 
 