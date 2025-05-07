Макрон о 30-дневном перемирии в Украине: Европа ожидает ответа
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в соблюдение объявленного Россией трехдневного перемирия и призвал к как минимум 30-дневному прекращению огня.
Об этом он сказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Макрон подчеркнул, что Европа ожидает серьезного шага со стороны Кремля, который позволит перейти к созданию условий для прочного мира: "Сегодня есть только один вопрос, на который мы должны получить ответ: готова ли Россия к прекращению огня на срок не менее 30 дней, чтобы в этом контексте построить прочный и длительный мир?" - отметил Макрон.
"Или после трех обещанных дней, которые, несомненно, не будут соблюдены, как и предыдущие, российский президент наконец будет серьезным? Это то, что для нас важно", - подчеркнул Макрон.
Он отметил, что европейские лидеры прилагают усилия для достижения длительного перемирия и готовы сопровождать этот процесс в тесной координации.
Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.
Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.
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