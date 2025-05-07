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Новости Перемирие на 30 дней Путин объявил перемирие на 9 мая
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Макрон о 30-дневном перемирии в Украине: Европа ожидает ответа

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не верит в соблюдение объявленного Россией трехдневного перемирия и призвал к как минимум 30-дневному прекращению огня.

Об этом он сказал во время совместного брифинга с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Елисейском дворце, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Макрон подчеркнул, что Европа ожидает серьезного шага со стороны Кремля, который позволит перейти к созданию условий для прочного мира: "Сегодня есть только один вопрос, на который мы должны получить ответ: готова ли Россия к прекращению огня на срок не менее 30 дней, чтобы в этом контексте построить прочный и длительный мир?" - отметил Макрон.

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"Или после трех обещанных дней, которые, несомненно, не будут соблюдены, как и предыдущие, российский президент наконец будет серьезным? Это то, что для нас важно", - подчеркнул Макрон.

Он отметил, что европейские лидеры прилагают усилия для достижения длительного перемирия и готовы сопровождать этот процесс в тесной координации.

Как сообщалось, российский диктатор Владимир Путин объявил так называемое "перемирие" на 8-10 мая в связи с празднованием Дня победы в России.

Президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение российского диктатора Владимира Путина о трехдневном перемирии на 9 мая и настаивает на скорейшем прекращении огня на 30 дней.

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Автор: 

Макрон Эмманюэль (1313) война в Украине (4147) Фридрих Мерц (75) прекращения огня (175)


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Європа очікує на відповідь

Нє.
Еуропа очкує!
Очкувала і очкуватиме!
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07.05.2025 15:57 Ответить
А що ще не отримала? Всі ці варварські рашистів атаки не рахуються?
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07.05.2025 16:01 Ответить
Наполеон знав, як москалям слух прочистити, тому не марнував час на очікування.
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07.05.2025 16:05 Ответить
Ждуни
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07.05.2025 16:06 Ответить
Та ще можна очікувати багато років, українців вистачить.
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07.05.2025 16:08 Ответить
С парой сотен Скальпов по рф и добрым словом ожиданием, можно добиться большего чем просто с ожиданием
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07.05.2025 16:18 Ответить
 
 