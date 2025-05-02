Сигнал Путину и Трампу: Франция и Польша углубляют оборонное сотрудничество, - Financial Times

Франция и Польша намерены подписать масштабный договор, который охватывает вопросы обороны и экономики, что является последним шагом европейских стран по углублению военных связей на фоне агрессии России и неопределенности относительно гарантий безопасности со стороны США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Как отмечается, соглашение подпишут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Польши Дональд Туск 9 мая. Договор, который готовился годами, приобрел новое значение после заявлений президента США Дональда Трампа о сближении с Россией и угроз отменить американские гарантии, которые десятилетиями были основой европейской безопасности.

"Туск также посылает сейчас сигнал в Вашингтон, нашего главного союзника в течение многих лет. Это четкий сигнал о том, что Польша зависит не только от США, но и может иметь других мощных ядерных союзников", - отметил аналитик по вопросам безопасности аналитического центра Defence24 в Польше Александер Олех.

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Это соглашение появилось после того, как Туск недавно заявил, что Польша открыта к возможности попасть под ядерный зонтик Франции. Туск также говорил о разработке Польшей собственных ядерных боеголовок для сдерживания России.

Французский чиновник отметил, что Макрон и Туск вряд ли придут к конкретным решениям по ядерному сдерживанию во время встречи для подписания договора во французском городе Нанси.

Также сообщается, что соглашение будет охватывать широкий спектр вопросов и предоставит Польше договор, подобный тем, которые уже объединяют Францию с ее соседями - Германией, Италией и Испанией. Франция также имеет более узкие оборонные договоры с другими странами, например, соглашение Ланкастер-Хаус с Великобританией.

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Ранее на этой неделе Туск заявил, что указанный договор приведет к "очень серьезному ускорению" экономической и военной безопасности на континенте. На экономическом фронте Франция надеется играть большую роль в переходе Польши от угля, который до сих пор обеспечивает большинство ее электроэнергии.

Французский чиновник отметил, что договор также демонстрирует, что Париж рассматривает Варшаву как все более важного партнера на фоне войны в Украине.

По его словам, цель соглашения заключается в том, чтобы углубить и реализовать ключевые элементы франко-польских отношений, включая оценку угроз, совместные оборонные проекты и продолжение разговора о стратегических вопросах, в частности о ядерном сдерживании.

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