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Новости Отношения Трампа и путина
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Трамп изменил риторику в адрес Путина благодаря Макрону и Стармеру, - Politico

Стармер и Макрон заставили Трампа изменить риторику в отношении Зеленского и Путина

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приложили немало усилий, чтобы заставить президента США Дональда Трампа уменьшить давление на Владимира Зеленского и направить часть своей злости на российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники в европейских правительствах, на условиях анонимности.

Издание отмечает, что Стармер и Макрон сосредоточились на том, чтобы заставить Трампа ослабить давление на Зеленского и направить часть своего гнева на Путина, используя аргумент, что Путин выставляет Трампа дураком.

"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия - их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды", - говорится в материале.

При этом ключевую роль в переговорах с американской администрацией играли советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Гилли. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом. Со своей стороны, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что только в этом году имел 13 разговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп - "почти" столько же.

"Зеленскому однозначно удалось повлиять на ход мыслей Трампа в Риме", - сказал один из бывших британских послов на условиях анонимности.

Также он добавил, что лидеры Франции и Великобритании в разговорах постоянно подчеркивали, что Путин "проявляет неуважение к Трампу, постоянно нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил". Это, по словам собеседника издания, могло стать особенно чувствительной темой, поскольку Трамп "чутко реагирует на человеческие жертвы - это его действительно беспокоит".

Однако Великобритания и Франция теперь вынуждены с тревогой ждать, выдержит ли более жесткая позиция президента США в отношении Путина его нетерпение быстрее двигаться дальше, пишет Politico.

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер также отметил, что "у Трампа была слепая зона в отношении Путина, который игнорировал запросы США". "Но его недавние заявления в соцсетях намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует", - подчеркнул Пайфер.

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Автор: 

Трамп Дональд (5331) Макрон Эмманюэль (1310) Стармер Кир (193)


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Топ комментарии
+10
це не надовго..Скоро діда знову переклинить і буде верещати про те, що це Україна розпочала війну, карти, і що при ньому такого не було...
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01.05.2025 09:15
+4
А не сама людина зробила цей світ дебільним?
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01.05.2025 09:20
+2
Трамп чутливо чутливо реагує на людські жертви ?
Чи точніше сказати Трамп ,реагує гроші ?
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01.05.2025 09:17
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Правила форума Совет форумчан
це не надовго..Скоро діда знову переклинить і буде верещати про те, що це Україна розпочала війну, карти, і що при ньому такого не було...
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01.05.2025 09:15 Ответить
Рижий змінив риторику. Ох і радість яка. Та він звіздить протилежне по 3 трази на день.
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01.05.2025 09:26 Ответить
Боже. Це політики і журналісти яких заслуговує цей дебільний світ.
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01.05.2025 09:16 Ответить
А не сама людина зробила цей світ дебільним?
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01.05.2025 09:20 Ответить
Трамп чутливо чутливо реагує на людські жертви ?
Чи точніше сказати Трамп ,реагує гроші ?
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01.05.2025 09:17 Ответить
Трамп незабаром знов змінить свою риторику завдяки віткофу.
Верблюже пальто має на нього більший вплив, він вчив трампа усім тонкощам найопувати систему та заробляти гроші, тому під час гри у гольф він обробляє трампа кремлівськими тезами так, що жодний політик потім не може його переконати у чомусь іншому.
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01.05.2025 09:25 Ответить
Вітьков партнер Рудого по готельному бізнесу, вони у 2011 році хапонули облизня в Ванкувері з готелем. І Рудий самобанкротився, щоб не погашати борги. Саме тоді його взяло на утримання х...
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01.05.2025 10:25 Ответить
Не стоит обольщаться, любой психиатр вам скажет, что перепады настроения и взглядов у

параноиков это обычное дело, а тем более, когда паранойя отягощается наркотой.

Будем ждать, когда трамповская любовь перейдёт в ненависть, это будет неизбежно.
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01.05.2025 09:30 Ответить
Не думаю. Трамп почав змінювати свою риторику суто завдяки куйлу. Тому що бачить, що які б пропозиції не робили, як би не домовлялися, але те нудне гівно все одно мукає про демілітаризацію, денаціоналізацію, чотирi області та інше...
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01.05.2025 09:32 Ответить
Прям як психіатри з хворим
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01.05.2025 09:34 Ответить
Так так змінив особливо через зе Фантасти ці политико-хатіко
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01.05.2025 09:35 Ответить
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01.05.2025 09:51 Ответить
От зараз одному боневтіку дуже прикро стало. 😁
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01.05.2025 09:57 Ответить
горбатого могила справить
а трампона-крематорій
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01.05.2025 10:08 Ответить
Ні його поховають в Мараларі, щоб діти не платили податків за землю.
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01.05.2025 10:27 Ответить
дурниці.
трамп вже був помічений у публічному витиранні ніг об британію та францію, тож вони для нього ніхто, слимаки що бояться власної тіні.
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01.05.2025 11:34 Ответить
 
 