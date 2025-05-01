Трамп изменил риторику в адрес Путина благодаря Макрону и Стармеру, - Politico

Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер приложили немало усилий, чтобы заставить президента США Дональда Трампа уменьшить давление на Владимира Зеленского и направить часть своей злости на российского диктатора Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico со ссылкой на источники в европейских правительствах, на условиях анонимности.

Издание отмечает, что Стармер и Макрон сосредоточились на том, чтобы заставить Трампа ослабить давление на Зеленского и направить часть своего гнева на Путина, используя аргумент, что Путин выставляет Трампа дураком.

"Публичная критика президента США в адрес Путина позволила дипломатам в Лондоне и Париже сдержанно сжать кулаки от удовольствия - их усилия в течение последних трех месяцев, похоже, начали приносить плоды", - говорится в материале.

При этом ключевую роль в переговорах с американской администрацией играли советник по национальной безопасности Великобритании Джонатан Пауэлл и министр обороны Джон Гилли. Их усилия координировались с послом США в Великобритании Марком Бернеттом. Со своей стороны, министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми сообщил, что только в этом году имел 13 разговоров с государственным секретарем США Марко Рубио, Стармер и Трамп - "почти" столько же.

"Зеленскому однозначно удалось повлиять на ход мыслей Трампа в Риме", - сказал один из бывших британских послов на условиях анонимности.

Также он добавил, что лидеры Франции и Великобритании в разговорах постоянно подчеркивали, что Путин "проявляет неуважение к Трампу, постоянно нарушая перемирие, которое сам же и провозгласил". Это, по словам собеседника издания, могло стать особенно чувствительной темой, поскольку Трамп "чутко реагирует на человеческие жертвы - это его действительно беспокоит".

Однако Великобритания и Франция теперь вынуждены с тревогой ждать, выдержит ли более жесткая позиция президента США в отношении Путина его нетерпение быстрее двигаться дальше, пишет Politico.

Старший научный сотрудник американского аналитического центра Brookings Institution Стивен Пайфер также отметил, что "у Трампа была слепая зона в отношении Путина, который игнорировал запросы США". "Но его недавние заявления в соцсетях намекают на то, что он начал чувствовать, что Путин его использует", - подчеркнул Пайфер.

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