Трамп змінив риторику на адресу Путіна завдяки Макрону та Стармеру, - Politico

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доклали чимало зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа зменшити тиск на Володимира Зеленського і спрямувати частину своєї злості на російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico з посиланням на джерела в європейських урядах, на умовах анонімності.

Видання зазначає, що Стармер та Макрон зосередилися на тому, щоб змусити Трампа послабити тиск на Зеленського та спрямувати частину свого гніву на Путіна, використовуючи аргумент, що Путін виставляє Трампа дурнем.

"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", - йдеться в матерівалі.

При цьому ключову роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом. Зі свого боку, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомив, що лише цього року мав 13 розмов із державним секретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

"Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі", – сказав один із колишніх британських послів на умовах анонімності.

Також він додав, що лідери Франції та Британії у розмовах постійно наголошували, що Путін "виявляє неповагу до Трампа, постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив". Це, за словами співрозмовника видання, могло стати особливо чутливою темою, оскільки Трамп "чутливо реагує на людські жертви – це його справді турбує".

Проте Велика Британія і Франція тепер змушені з тривогою чекати, чи витримає жорсткіша позиція президента США щодо Путіна його нетерпіння швидше рухатися далі, пише Politico.

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер також зауважив, що "у Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США". "Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує", – підкреслив Пайфер.

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