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Новини Стосунки Трампа і Путіна
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Трамп змінив риторику на адресу Путіна завдяки Макрону та Стармеру, - Politico

Стармер та Макрон змусили Трмпа змінити риторіку щодо Зеленського та Путіна

Президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер доклали чимало зусиль, щоб змусити президента США Дональда Трампа зменшити тиск на Володимира Зеленського і спрямувати частину своєї злості на російського диктатора Володимира Путіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico з посиланням на джерела в європейських урядах, на умовах анонімності.

Видання зазначає, що Стармер та Макрон зосередилися на тому, щоб змусити Трампа послабити тиск на Зеленського та спрямувати частину свого гніву на Путіна, використовуючи аргумент, що Путін виставляє Трампа дурнем.

"Публічна критика президента США на адресу Путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди", - йдеться в матерівалі.

При цьому ключову роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом. Зі свого боку, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомив, що лише цього року мав 13 розмов із державним секретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

"Зеленському однозначно вдалося вплинути на хід думок Трампа в Римі", – сказав один із колишніх британських послів на умовах анонімності.

Також він додав, що лідери Франції та Британії у розмовах постійно наголошували, що Путін "виявляє неповагу до Трампа, постійно порушуючи перемир’я, яке сам же й проголосив". Це, за словами співрозмовника видання, могло стати особливо чутливою темою, оскільки Трамп "чутливо реагує на людські жертви – це його справді турбує".

Проте Велика Британія і Франція тепер змушені з тривогою чекати, чи витримає жорсткіша позиція президента США щодо Путіна його нетерпіння швидше рухатися далі, пише Politico.

Старший науковий співробітник американського аналітичного центру Brookings Institution Стівен Пайфер також зауважив, що "у Трампа була сліпа зона щодо Путіна, який ігнорував запити США". "Але його нещодавні заяви в соцмережах натякають на те, що він почав відчувати, що Путін його використовує", – підкреслив Пайфер.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я змушу Путіна піти на поступки для завершення війни в Україні, - Трамп

Автор: 

Трамп Дональд (5757) Макрон Емманюель (1464) Стармер Кір (194)


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Топ коментарі
+9
це не надовго..Скоро діда знову переклинить і буде верещати про те, що це Україна розпочала війну, карти, і що при ньому такого не було...
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01.05.2025 09:15
+4
А не сама людина зробила цей світ дебільним?
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01.05.2025 09:20
+2
Трамп чутливо чутливо реагує на людські жертви ?
Чи точніше сказати Трамп ,реагує гроші ?
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01.05.2025 09:17
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це не надовго..Скоро діда знову переклинить і буде верещати про те, що це Україна розпочала війну, карти, і що при ньому такого не було...
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01.05.2025 09:15 Відповісти
Рижий змінив риторику. Ох і радість яка. Та він звіздить протилежне по 3 трази на день.
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01.05.2025 09:26 Відповісти
Боже. Це політики і журналісти яких заслуговує цей дебільний світ.
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01.05.2025 09:16 Відповісти
А не сама людина зробила цей світ дебільним?
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01.05.2025 09:20 Відповісти
Трамп чутливо чутливо реагує на людські жертви ?
Чи точніше сказати Трамп ,реагує гроші ?
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01.05.2025 09:17 Відповісти
Трамп незабаром знов змінить свою риторику завдяки віткофу.
Верблюже пальто має на нього більший вплив, він вчив трампа усім тонкощам найопувати систему та заробляти гроші, тому під час гри у гольф він обробляє трампа кремлівськими тезами так, що жодний політик потім не може його переконати у чомусь іншому.
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01.05.2025 09:25 Відповісти
Вітьков партнер Рудого по готельному бізнесу, вони у 2011 році хапонули облизня в Ванкувері з готелем. І Рудий самобанкротився, щоб не погашати борги. Саме тоді його взяло на утримання х...
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01.05.2025 10:25 Відповісти
Не стоит обольщаться, любой психиатр вам скажет, что перепады настроения и взглядов у

параноиков это обычное дело, а тем более, когда паранойя отягощается наркотой.

Будем ждать, когда трамповская любовь перейдёт в ненависть, это будет неизбежно.
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01.05.2025 09:30 Відповісти
Не думаю. Трамп почав змінювати свою риторику суто завдяки куйлу. Тому що бачить, що які б пропозиції не робили, як би не домовлялися, але те нудне гівно все одно мукає про демілітаризацію, денаціоналізацію, чотирi області та інше...
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01.05.2025 09:32 Відповісти
Прям як психіатри з хворим
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01.05.2025 09:34 Відповісти
Так так змінив особливо через зе Фантасти ці политико-хатіко
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01.05.2025 09:35 Відповісти
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01.05.2025 09:51 Відповісти
От зараз одному боневтіку дуже прикро стало. 😁
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01.05.2025 09:57 Відповісти
горбатого могила справить
а трампона-крематорій
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01.05.2025 10:08 Відповісти
Ні його поховають в Мараларі, щоб діти не платили податків за землю.
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01.05.2025 10:27 Відповісти
дурниці.
трамп вже був помічений у публічному витиранні ніг об британію та францію, тож вони для нього ніхто, слимаки що бояться власної тіні.
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01.05.2025 11:34 Відповісти
 
 