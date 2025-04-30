Я змушу Путіна піти на поступки для завершення війни в Україні, - Трамп
Американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки для закінчення війни проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у Білому домі.
"Путін — дуже розумна й хитра людина. Він із самого початку не планував завершувати війну, він хотів захопити всю територію. Думаю, ми зможемо досягти угоди, але не можу цього гарантувати. Все може бути", - зазначив Трамп.
За його словами, якби він не став президентом США, Путін продовжив би наступ і загинуло б ще більше людей.
"Я поважаю Україну. Українці – чудові бійці, але без нашої техніки ця війна б закінчилася дуже швидко", - сказав Трамп, знову згадавши про передані Javelin під час першої каденції, які "нокаутували танки".
"Обама дав їм ковдри, а я –– Javelin. Я справді це зробив. І дуже хочу, щоб це все закінчилося. Путін піде на поступки. Завдяки нашій перемозі на виборах ця війна завершитися якнайшвидше", - додав він.
Будь ласка, зачекайте...
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Так волати, йому наказав ******, за майбутні для Трампа, обіцянки-цяцянки!!
який він офігенний переговорник і тільки він взмозі
закінчити цю війну угодою про мир😡
А насправді Трамп і його шобла тупих ,
чекають капітуляцііУкраіни на умовах кремлівських окупантів !!
Не дочекаєтессь ....
Це тако...наше майбутнє залежить від двох довбограїв нашого і американського, які міряються величчю
Як вже з@їб@в їх грьобаний цирк!
Трамп, сьогодні.
Росія не збирається... захопити всю Україну
Рубіо, п'ять днів назад...
Я так понимаю, после Рима комплименты Трампа Путину закончились, поэтому что сделали кремлёвские - достали старое видео от 26 февраля, где Трамп называет Путина очень умным и очень хитрым, и погнали по своим ресурсам.
Видео старое - можете убедиться здесь. (https://t.me/ToBeOr_Official/17296) Прекрасно его помню, так как лично расшифровывал.
Но какие же они ущербные. Не поцеловал жопу президента - день прошёл зря.
P.S. Подписчики в комментах накидали скринов кремлёвских помоек, которые запостили эту консерву, и украинских, которые вслед за ними понесли.
https://t.me/ToBeOr_Official/17749