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Новини Трамп про війну в Україні Стосунки Трампа і Путіна
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Я змушу Путіна піти на поступки для завершення війни в Україні, - Трамп

трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки для закінчення війни проти України. 

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у Білому домі.

"Путін — дуже розумна й хитра людина. Він із самого початку не планував завершувати війну, він хотів захопити всю територію. Думаю, ми зможемо досягти угоди, але не можу цього гарантувати. Все може бути", - зазначив Трамп.

За його словами, якби він не став президентом США, Путін продовжив би наступ і загинуло б ще більше людей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна не цінує мирні ініціативи США. Я рятую цю країну, - Трамп

"Я поважаю Україну. Українці – чудові бійці, але без нашої техніки ця війна б закінчилася дуже швидко", - сказав Трамп, знову згадавши про передані Javelin під час першої каденції, які "нокаутували танки".

"Обама дав їм ковдри, а я –– Javelin. Я справді це зробив. І дуже хочу, щоб це все закінчилося. Путін піде на поступки. Завдяки нашій перемозі на виборах ця війна завершитися якнайшвидше", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирні переговори щодо України "просуваються успішно", але ситуація все ще "дуже крихка", - Трамп

Автор: 

путін володимир (23854) Трамп Дональд (5757) війна в Україні (4057)


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Топ коментарі
+11
Загадка: Ніхто не знає, що він скаже завтра; ніхто не розуміє, що він сказав сьогодні; всі забули, що він говорив вчора. Хто це?
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30.04.2025 23:00
+10
А байден дал Танки и Атакамсы, а ты только языком у путлера работаешь
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30.04.2025 22:34
+8
***** .. Як же осточортіло вже - кожен день читати маячню цього психічно тяжкохворого бовдура . Хоч взагалі не вмикай інтернет .
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30.04.2025 22:45
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А байден дал Танки и Атакамсы, а ты только языком у путлера работаешь
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30.04.2025 22:34 Відповісти
а ти дав більше чим трамп, чи менше? дай відповідь, цікаво.
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30.04.2025 23:31 Відповісти
Птица-говорун..
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30.04.2025 22:34 Відповісти
Нє-а! 😜 "Птіца-говорун отлічаєтся умом і сообразітєльностью" (с). Це точно не про Трампа. А от є така пташка, що довбе (не дятел) - довбо*об - оце про нього!
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30.04.2025 22:42 Відповісти
Это она сама про себя так говорит. Так и Трамп тоже..
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30.04.2025 22:56 Відповісти
Та змусь спочатку потім кажи!
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30.04.2025 22:36 Відповісти
Этот "поток сознания" бесконечен...
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30.04.2025 22:36 Відповісти
Завтра, мабуть, знову Вольц буде волати на усі США, про «третю світову вайіну», якщо Україна не КАПІТУЛЮЄ, перед ******* убивцею!?
Так волати, йому наказав ******, за майбутні для Трампа, обіцянки-цяцянки!!
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30.04.2025 22:37 Відповісти
Вольц волае? Так и ты волай, решать все равно будете не вольц и не ты, а от этот рудый чорт.
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30.04.2025 23:22 Відповісти
Казав сліпий - німому)))))
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30.04.2025 22:37 Відповісти
сліпий казав побачимо ))
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30.04.2025 23:15 Відповісти
Апять паток бєзсазнатєльнава...
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30.04.2025 22:38 Відповісти
3,14СТАБОЛ.КОТРИЙ ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО І КОТРИЙ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ НАДАТИ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ.ПЕРЕКЛАДАЮЧИ ЇЇ НА ЄС...
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30.04.2025 22:39 Відповісти
Хоче ще один подарунок від #уйла?!
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30.04.2025 22:41 Відповісти
перші адекватні слова Трампа. про хитрого
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30.04.2025 22:41 Відповісти
То він йому рейтинг перед побєдобєсієм піднімає
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30.04.2025 22:45 Відповісти
Які поступки, наприклад?
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30.04.2025 22:42 Відповісти
нуу ху йло може пообіцяти Чубу не брати Львів поки той буде президентом. чому б не поступка. тим паче, що Чуб уже казав, що якби він не став президентом, то ху йло захопило би всю Україну.
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30.04.2025 23:19 Відповісти
Невже станцює для ху"ла
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30.04.2025 22:42 Відповісти
починати сміятись на словах "продовжив би наступ".
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30.04.2025 22:44 Відповісти
вам це смішно? кацапи не продовжують наступ? не захоплюють територі кожен день? може з дивану цього не видно, але ж це вже дно
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30.04.2025 23:23 Відповісти
***** .. Як же осточортіло вже - кожен день читати маячню цього психічно тяжкохворого бовдура . Хоч взагалі не вмикай інтернет .
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30.04.2025 22:45 Відповісти
Яку область України Чубчик йому запропонує? Недарма ж патрушев щось патякав про Одесу...
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30.04.2025 22:45 Відповісти
Болтун Трамп тільки вміє язиком молоти про те ,
який він офігенний переговорник і тільки він взмозі
закінчити цю війну угодою про мир😡
А насправді Трамп і його шобла тупих ,
чекають капітуляцііУкраіни на умовах кремлівських окупантів !!
Не дочекаєтессь ....
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30.04.2025 22:45 Відповісти
Ну давай довбойоб, "пацан сказав, пацан зробив "!!!! От же піз....дабол!!!
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30.04.2025 22:48 Відповісти
Можливо, коли закінчиться наше скликання ВР, я мобілізуюсь. Зараз я служу українцям і роблю все, щоб в країні стало не гірше, - «слуга народу» Мовчан
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30.04.2025 22:49 Відповісти
Тобто Трамп тепер говорить інше. Він сам хоч розуміє що робить
Це тако...наше майбутнє залежить від двох довбограїв нашого і американського, які міряються величчю
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30.04.2025 22:49 Відповісти
У Трампа деменція. Те, що він говорить, залежить напряму від того, з ким він спілкувався з цього приводу останнім, бо що казав передостанній, Трамп не пам'ятає.
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30.04.2025 23:55 Відповісти
Та досить вже жартувати!
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30.04.2025 22:50 Відповісти
Один "інтелектуал" (Зеля) нагородив всякої прутні і пішов спати, другий (Донні) проснувся і гідно продовжив справу першого.
Як вже з@їб@в їх грьобаний цирк!
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30.04.2025 22:51 Відповісти
Путін... із самого початку... хотів захопити всю територію.
 Трамп, сьогодні.

Росія не збирається... захопити всю Україну
Рубіо, п'ять днів назад...
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30.04.2025 22:53 Відповісти
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30.04.2025 22:59 Відповісти
так ти руде чмо вже начебто змусив окурка не окуповувати всю країну..
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30.04.2025 22:59 Відповісти
Загадка: Ніхто не знає, що він скаже завтра; ніхто не розуміє, що він сказав сьогодні; всі забули, що він говорив вчора. Хто це?
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30.04.2025 23:00 Відповісти
Доповнення - тепер на питання "Чий Крим?" одразу відповідають "А хто останнім спілкувався з Трампом?"
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30.04.2025 23:21 Відповісти
Занадто БАГАТО правильних відповідей!
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01.05.2025 00:17 Відповісти
ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!ПОРЖОМ НА ШАШЛЫКАХ С ЗНЛЕНЬЮ ПРИПРАВА КЛАССНАЯ!!!
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30.04.2025 23:06 Відповісти
умный и хитрый, но - х*йло. такое тоже бывает.
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30.04.2025 23:08 Відповісти
Трамп, це потік самозвеличуваного марення!
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30.04.2025 23:08 Відповісти
І тут Остапа рудого, понесло…!
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30.04.2025 23:14 Відповісти
А можно просто продати нам зброю, а все інше ми вже самі зробимо?
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30.04.2025 23:19 Відповісти
Какой нормальный человек может поверить этому дебилу и трепачу?
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30.04.2025 23:19 Відповісти
Який надрив, яка експрессія! Акторище!
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30.04.2025 23:22 Відповісти
*****, ну шо за нах. чому Цензор копіпастить кремлівські вкиди? це ж старе відео від 26.02. коли Чуб таке сказав на пресусі у Білому домі...

Я так понимаю, после Рима комплименты Трампа Путину закончились, поэтому что сделали кремлёвские - достали старое видео от 26 февраля, где Трамп называет Путина очень умным и очень хитрым, и погнали по своим ресурсам.

Видео старое - можете убедиться здесь. (https://t.me/ToBeOr_Official/17296) Прекрасно его помню, так как лично расшифровывал.

Но какие же они ущербные. Не поцеловал жопу президента - день прошёл зря.

P.S. Подписчики в комментах накидали скринов кремлёвских помоек, которые запостили эту консерву, и украинских, которые вслед за ними понесли.
https://t.me/ToBeOr_Official/17749
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30.04.2025 23:26 Відповісти
 
 