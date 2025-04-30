Я змушу Путіна піти на поступки для завершення війни в Україні, - Трамп

Американський лідер Дональд Трамп заявив, що змусить російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки для закінчення війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам у Білому домі.

"Путін — дуже розумна й хитра людина. Він із самого початку не планував завершувати війну, він хотів захопити всю територію. Думаю, ми зможемо досягти угоди, але не можу цього гарантувати. Все може бути", - зазначив Трамп.

За його словами, якби він не став президентом США, Путін продовжив би наступ і загинуло б ще більше людей.

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"Я поважаю Україну. Українці – чудові бійці, але без нашої техніки ця війна б закінчилася дуже швидко", - сказав Трамп, знову згадавши про передані Javelin під час першої каденції, які "нокаутували танки".

"Обама дав їм ковдри, а я –– Javelin. Я справді це зробив. І дуже хочу, щоб це все закінчилося. Путін піде на поступки. Завдяки нашій перемозі на виборах ця війна завершитися якнайшвидше", - додав він.

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