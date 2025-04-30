Я заставлю Путина пойти на уступки для завершения войны в Украине, - Трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки для окончания войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в Белом доме.

"Путин - очень умный и хитрый человек. Он с самого начала не планировал завершать войну, он хотел захватить всю территорию. Думаю, мы сможем достичь соглашения, но не могу этого гарантировать. Все может быть", - отметил Трамп.

По его словам, если бы он не стал президентом США, Путин продолжил бы наступление и погибло бы еще больше людей.

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"Я уважаю Украину. Украинцы - замечательные бойцы, но без нашей техники эта война бы закончилась очень быстро", - сказал Трамп, снова вспомнив о переданных Javelin во время первой каденции, которые "нокаутировали танки".

"Обама дал им одеяла, а я - Javelin. Я действительно это сделал. И очень хочу, чтобы это все закончилось. Путин пойдет на уступки. Благодаря нашей победе на выборах эта война завершиться как можно быстрее", - добавил он.

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