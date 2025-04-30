Я заставлю Путина пойти на уступки для завершения войны в Украине, - Трамп
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки для окончания войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в Белом доме.
"Путин - очень умный и хитрый человек. Он с самого начала не планировал завершать войну, он хотел захватить всю территорию. Думаю, мы сможем достичь соглашения, но не могу этого гарантировать. Все может быть", - отметил Трамп.
По его словам, если бы он не стал президентом США, Путин продолжил бы наступление и погибло бы еще больше людей.
"Я уважаю Украину. Украинцы - замечательные бойцы, но без нашей техники эта война бы закончилась очень быстро", - сказал Трамп, снова вспомнив о переданных Javelin во время первой каденции, которые "нокаутировали танки".
"Обама дал им одеяла, а я - Javelin. Я действительно это сделал. И очень хочу, чтобы это все закончилось. Путин пойдет на уступки. Благодаря нашей победе на выборах эта война завершиться как можно быстрее", - добавил он.
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Так волати, йому наказав ******, за майбутні для Трампа, обіцянки-цяцянки!!
який він офігенний переговорник і тільки він взмозі
закінчити цю війну угодою про мир😡
А насправді Трамп і його шобла тупих ,
чекають капітуляцііУкраіни на умовах кремлівських окупантів !!
Не дочекаєтессь ....
Це тако...наше майбутнє залежить від двох довбограїв нашого і американського, які міряються величчю
Як вже з@їб@в їх грьобаний цирк!
Трамп, сьогодні.
Росія не збирається... захопити всю Україну
Рубіо, п'ять днів назад...