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Новости Трамп о войне в Украине Отношения Трампа и путина
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Я заставлю Путина пойти на уступки для завершения войны в Украине, - Трамп

трамп

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что заставит российского диктатора Владимира Путина пойти на уступки для окончания войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сказал журналистам в Белом доме.

"Путин - очень умный и хитрый человек. Он с самого начала не планировал завершать войну, он хотел захватить всю территорию. Думаю, мы сможем достичь соглашения, но не могу этого гарантировать. Все может быть", - отметил Трамп.

По его словам, если бы он не стал президентом США, Путин продолжил бы наступление и погибло бы еще больше людей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина не ценит мирные инициативы США. Я спасаю эту страну, - Трамп

"Я уважаю Украину. Украинцы - замечательные бойцы, но без нашей техники эта война бы закончилась очень быстро", - сказал Трамп, снова вспомнив о переданных Javelin во время первой каденции, которые "нокаутировали танки".

"Обама дал им одеяла, а я - Javelin. Я действительно это сделал. И очень хочу, чтобы это все закончилось. Путин пойдет на уступки. Благодаря нашей победе на выборах эта война завершиться как можно быстрее", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мирные переговоры по Украине "продвигаются успешно", но ситуация все еще "очень хрупкая", - Трамп

Автор: 

путин владимир (31303) Трамп Дональд (5331) война в Украине (4022)


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Топ комментарии
+6
А байден дал Танки и Атакамсы, а ты только языком у путлера работаешь
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30.04.2025 22:34
+3
Та змусь спочатку потім кажи!
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30.04.2025 22:36
+2
Этот "поток сознания" бесконечен...
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30.04.2025 22:36
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А байден дал Танки и Атакамсы, а ты только языком у путлера работаешь
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30.04.2025 22:34 Ответить
Птица-говорун..
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30.04.2025 22:34 Ответить
Нє-а! 😜 "Птіца-говорун отлічаєтся умом і сообразітєльностью" (с). Це точно не про Трампа. А от є така пташка, що довбе (не дятел) - довбо*об - оце про нього!
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30.04.2025 22:42 Ответить
Это она сама про себя так говорит. Так и Трамп тоже..
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30.04.2025 22:56 Ответить
Та змусь спочатку потім кажи!
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30.04.2025 22:36 Ответить
Этот "поток сознания" бесконечен...
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30.04.2025 22:36 Ответить
Завтра, мабуть, знову Вольц буде волати на усі США, про «третю світову вайіну», якщо Україна не КАПІТУЛЮЄ, перед ******* убивцею!?
Так волати, йому наказав ******, за майбутні для Трампа, обіцянки-цяцянки!!
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30.04.2025 22:37 Ответить
Казав сліпий - німому)))))
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30.04.2025 22:37 Ответить
Апять паток бєзсазнатєльнава...
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30.04.2025 22:38 Ответить
3,14СТАБОЛ.КОТРИЙ ПРОТИ ВСТУПУ УКРАЇНИ В НАТО І КОТРИЙ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ НАДАТИ ГАРАНТІЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНІ.ПЕРЕКЛАДАЮЧИ ЇЇ НА ЄС...
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30.04.2025 22:39 Ответить
Хоче ще один подарунок від #уйла?!
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30.04.2025 22:41 Ответить
перші адекватні слова Трампа. про хитрого
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30.04.2025 22:41 Ответить
То він йому рейтинг перед побєдобєсієм піднімає
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30.04.2025 22:45 Ответить
Які поступки, наприклад?
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30.04.2025 22:42 Ответить
Невже станцює для ху"ла
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30.04.2025 22:42 Ответить
починати сміятись на словах "продовжив би наступ".
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30.04.2025 22:44 Ответить
***** .. Як же осточортіло вже - кожен день читати маячню цього психічно тяжкохворого бовдура . Хоч взагалі не вмикай інтернет .
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30.04.2025 22:45 Ответить
Яку область України Чубчик йому запропонує? Недарма ж патрушев щось патякав про Одесу...
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30.04.2025 22:45 Ответить
Болтун Трамп тільки вміє язиком молоти про те ,
який він офігенний переговорник і тільки він взмозі
закінчити цю війну угодою про мир😡
А насправді Трамп і його шобла тупих ,
чекають капітуляцііУкраіни на умовах кремлівських окупантів !!
Не дочекаєтессь ....
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30.04.2025 22:45 Ответить
Ну давай довбойоб, "пацан сказав, пацан зробив "!!!! От же піз....дабол!!!
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30.04.2025 22:48 Ответить
Можливо, коли закінчиться наше скликання ВР, я мобілізуюсь. Зараз я служу українцям і роблю все, щоб в країні стало не гірше, - «слуга народу» Мовчан
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30.04.2025 22:49 Ответить
Тобто Трамп тепер говорить інше. Він сам хоч розуміє що робить
Це тако...наше майбутнє залежить від двох довбограїв нашого і американського, які міряються величчю
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30.04.2025 22:49 Ответить
Та досить вже жартувати!
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30.04.2025 22:50 Ответить
Один "інтелектуал" (Зеля) нагородив всякої прутні і пішов спати, другий (Донні) проснувся і гідно продовжив справу першого.
Як вже з@їб@в їх грьобаний цирк!
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30.04.2025 22:51 Ответить
Путін... із самого початку... хотів захопити всю територію.
 Трамп, сьогодні.

Росія не збирається... захопити всю Україну
Рубіо, п'ять днів назад...
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30.04.2025 22:53 Ответить
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30.04.2025 22:59 Ответить
так ти руде чмо вже начебто змусив окурка не окуповувати всю країну..
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30.04.2025 22:59 Ответить
Загадка: Ніхто не знає, що він скаже завтра; ніхто не розуміє, що він сказав сьогодні; всі забули, що він говорив вчора. Хто це?
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30.04.2025 23:00 Ответить
ДУРЕНЬ ДУМКОЙ БОГАТИЕ!ПОРЖОМ НА ШАШЛЫКАХ С ЗНЛЕНЬЮ ПРИПРАВА КЛАССНАЯ!!!
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30.04.2025 23:06 Ответить
умный и хитрый, но - х*йло. такое тоже бывает.
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30.04.2025 23:08 Ответить
Трамп, це потік самозвеличуваного марення!
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30.04.2025 23:08 Ответить
 
 