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Новости Мирные переговоры Трамп о войне в Украине
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Мирные переговоры по Украине "продвигаются успешно", но ситуация все еще "очень хрупкая", - Трамп

Трамп о мирных переговорах

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не имеет никакого крайнего срока в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

Об этом он сказал журналистам перед тем, как отправиться в Рим на похороны Папы Римского, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что США не устанавливают никакого дедлайна для мирных переговоров по войне в Украине.

"Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине, - ред.) как можно быстрее", - сказал Трамп.

По его словам, мирные переговоры по завершению войны между РФ и Украиной "успешно продвигаются вперед, но ситуация остается очень хрупкой".

"Ничего из этого не должно было произойти", - добавил Трамп, снова обвинив своего предшественника Джо Байдена.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп

Напомним, накануне Дональд Трамп без подробностей заявил, что имеет "собственный дедлайн" относительно мирных переговоров в войне РФ против Украины.

Автор: 

переговоры (4963) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+9
ДЕБІЛ і МАРАЗМАТИК!
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25.04.2025 17:16
+6
Пішов ти корові в тріщину , гусак перекрашений
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25.04.2025 17:18
+3
По старечому, Трамп несе якийсь набір слів, не усвідомлюючи їх значення!!
Пройшовши шість банкротсв, три розлучення, суди, шоу з дівчатками… усе це, наклало на нього, ОЧЕВИДНІ, і не лікарям, наслідки!…
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25.04.2025 17:21
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ДЕБІЛ і МАРАЗМАТИК!
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25.04.2025 17:16 Ответить
Якк мухи зробити слона, запитайте в рудого пуйла.
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25.04.2025 17:26 Ответить
Пішов ти корові в тріщину , гусак перекрашений
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25.04.2025 17:18 Ответить
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25.04.2025 17:19 Ответить
Я ж казав! Не вийде ******* американо з перемовин.
Таке ж ****** як і ******* росіяно.
Дайош трумп тауер маскау!
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25.04.2025 17:21 Ответить
По старечому, Трамп несе якийсь набір слів, не усвідомлюючи їх значення!!
Пройшовши шість банкротсв, три розлучення, суди, шоу з дівчатками… усе це, наклало на нього, ОЧЕВИДНІ, і не лікарям, наслідки!…
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25.04.2025 17:21 Ответить
Рудий бовдур вже дратує що би не говорив. На його їбло гидко дивитися.
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25.04.2025 17:24 Ответить
Руде падло не дочекається, коли ми капітулюємо. Ще трохи і почне нам погрожувати другим фронтом.
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25.04.2025 17:26 Ответить
Крихітна, тому що вже повністью путлеру підставив свою ж*пу, а чомусь Україна не хоче виконувати хотілки путлера післу вд*ття рудого.
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25.04.2025 17:28 Ответить
Удары по Киеву , Украина, убийство украинских граждан и разрушение домов , это давление дональда трампа, таким образом он давид на украинцев, чтоб украинцы подписали с россией капиталюцеонные соглашения. У меня просьба к гражданам америке, расскажите своим знакомым в америке какое чудовище у них президент .
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25.04.2025 17:34 Ответить
Сколько можно терпеть этого мудака?
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25.04.2025 17:35 Ответить
хто би йому розказав, як ми до нього ставимось...
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25.04.2025 17:37 Ответить
краще би мовчав
щоби прикрити свою дурість
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25.04.2025 17:43 Ответить
А про ,,через два тижні виходимо,, вже забув чи то був також жарт?
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25.04.2025 17:47 Ответить
Успішні, як замах на Трампа.
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25.04.2025 17:51 Ответить
Крихка ? Якщо Лідор розколиться на відмову від територій, то це буде вже мир ? Так до кого застосовано "мир через силу" ? До агресора ! І це вважається чудова сдЄлка ? І знову ***** "свой в доску парєнь" ? Газ, нафта в обмін на Совість, Справедливість. Я не знаю що це, але це точно не сдЄлка. Це звичайний злочин, ПОСОБНИЦТВО злочину. І за це також притягують до відповідальності. США не збирається притягувати трампУ до суду ?
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25.04.2025 17:59 Ответить
Сын замдиректора ЦРУ погиб, призывая: «За Путина! За Родину!»
21-летний американец Майкл Глосс, подписавший контракт с Минобороны РФ, погиб в ходе российско-украинской войны

14:57
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25.04.2025 18:10 Ответить
 
 