Мирные переговоры по Украине "продвигаются успешно", но ситуация все еще "очень хрупкая", - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не имеет никакого крайнего срока в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.

Об этом он сказал журналистам перед тем, как отправиться в Рим на похороны Папы Римского, информирует Цензор.НЕТ.

Трамп отметил, что США не устанавливают никакого дедлайна для мирных переговоров по войне в Украине.

"Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине, - ред.) как можно быстрее", - сказал Трамп.

По его словам, мирные переговоры по завершению войны между РФ и Украиной "успешно продвигаются вперед, но ситуация остается очень хрупкой".

"Ничего из этого не должно было произойти", - добавил Трамп, снова обвинив своего предшественника Джо Байдена.

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Напомним, накануне Дональд Трамп без подробностей заявил, что имеет "собственный дедлайн" относительно мирных переговоров в войне РФ против Украины.