Мирные переговоры по Украине "продвигаются успешно", но ситуация все еще "очень хрупкая", - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что он не имеет никакого крайнего срока в мирных переговорах по завершению российско-украинской войны.
Об этом он сказал журналистам перед тем, как отправиться в Рим на похороны Папы Римского, информирует Цензор.НЕТ.
Трамп отметил, что США не устанавливают никакого дедлайна для мирных переговоров по войне в Украине.
"Никакого дедлайна. Я просто хочу сделать это (договориться о мире в Украине, - ред.) как можно быстрее", - сказал Трамп.
По его словам, мирные переговоры по завершению войны между РФ и Украиной "успешно продвигаются вперед, но ситуация остается очень хрупкой".
"Ничего из этого не должно было произойти", - добавил Трамп, снова обвинив своего предшественника Джо Байдена.
Напомним, накануне Дональд Трамп без подробностей заявил, что имеет "собственный дедлайн" относительно мирных переговоров в войне РФ против Украины.
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Таке ж ****** як і ******* росіяно.
Дайош трумп тауер маскау!
Пройшовши шість банкротсв, три розлучення, суди, шоу з дівчатками… усе це, наклало на нього, ОЧЕВИДНІ, і не лікарям, наслідки!…
щоби прикрити свою дурість
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