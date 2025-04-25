Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп
Американский президент Дональд Трамп считает, что война России против Украины не будет долго продолжаться, потому что он "единственный", кто сможет договориться о достижении мира.
Об этом он заявил в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.
В то же время Трамп признал, что преувеличивал, когда говорил, что завершит войну в Украине в первый же день своего президентства.
Когда его спросили, возможен ли мир в Украине, когда президентом России остается Путин, он ответил, что "да".
"Я думаю, что мир возможен. Я думаю, что со мной на посту президента - возможно, если очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, то без шансов. Я думаю, что Путин предпочел бы сделать это по-другому. Я думаю, что он предпочел бы уйти и забрать все [захватить всю Украину]. И я думаю, что благодаря мне, я считаю, что я единственный, кто может договориться. И я думаю, что мы прошли долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение", - заявил республиканец.
Интервьюер также спросил у Трампа, возможен ли мир, если Зеленский останется президентом Украины.
"Да, я верю. Он сейчас президент, и я думаю, что мы заключим сделку", - добавил американский лидер.
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Декларацію оприлюднив тодішній очільник Держдепартаменту Майк Помпео, призначений Трампом. І він, будучи головним речником офіційної зовнішньої політики США, у документі підтверджував невизнання російської анексії Кримського півострова та проголошував довгострокову відмову визнання претензій РФ на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.
Основна суть Кримської декларації:
- Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої;
- Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України;
- Своїми діями РФ повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти.
У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 розлад особистості.
Чого здав назад, сказав же що "24" години то була Шутка....
Пока ты краснов, договариваешься о 3 мировой войне! Шевельни лишней хромосомой...