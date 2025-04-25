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Новости Заявления о мире Трамп о войне в Украине
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Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп

Президент США Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что война России против Украины не будет долго продолжаться, потому что он "единственный", кто сможет договориться о достижении мира.

Об этом он заявил в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

В то же время Трамп признал, что преувеличивал, когда говорил, что завершит войну в Украине в первый же день своего президентства.

Когда его спросили, возможен ли мир в Украине, когда президентом России остается Путин, он ответил, что "да".

"Я думаю, что мир возможен. Я думаю, что со мной на посту президента - возможно, если очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, то без шансов. Я думаю, что Путин предпочел бы сделать это по-другому. Я думаю, что он предпочел бы уйти и забрать все [захватить всю Украину]. И я думаю, что благодаря мне, я считаю, что я единственный, кто может договориться. И я думаю, что мы прошли долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение", - заявил республиканец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европейские парламентарии призвали Трампа к лидерству в противодействии России, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Интервьюер также спросил у Трампа, возможен ли мир, если Зеленский останется президентом Украины.

"Да, я верю. Он сейчас президент, и я думаю, что мы заключим сделку", - добавил американский лидер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США показали Украине и РФ "финишную прямую" для прекращения войны, - Рубио

Автор: 

Зеленский Владимир (20378) путин владимир (31276) Трамп Дональд (5235) война в Украине (3902)


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Топ комментарии
+19
Ти єдиний у світі, хто так гучно об.ісрався. Ось це точно, а все інше то маячня.
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25.04.2025 15:52
+13
Ти чмо риже єдине що ти можеш зробити це відсмоктати в ***** дзінь піня та корейської шавки !
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25.04.2025 15:52
+8
Кримська декларація від 25 липня 2018 року
Декларацію оприлюднив тодішній очільник Держдепартаменту Майк Помпео, призначений Трампом. І він, будучи головним речником офіційної зовнішньої політики США, у документі підтверджував невизнання російської анексії Кримського півострова та проголошував довгострокову відмову визнання претензій РФ на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

Основна суть Кримської декларації:
- Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої;
- Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України;
- Своїми діями РФ повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти.
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25.04.2025 16:03
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Ти чмо риже єдине що ти можеш зробити це відсмоктати в ***** дзінь піня та корейської шавки !
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25.04.2025 15:52 Ответить
Донні в нас теріторій взагалі не залишиться після твоїх вдалих перемовин.
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25.04.2025 15:52 Ответить
Ти єдиний у світі, хто так гучно об.ісрався. Ось це точно, а все інше то маячня.
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25.04.2025 15:52 Ответить
Забув додати «за 24 години».
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25.04.2025 15:56 Ответить
я, я, я, я, я ,я , якби я то, лише я....
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25.04.2025 15:56 Ответить
Дони наверное и дрочит на себя перед зеркалом.
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25.04.2025 15:59 Ответить
"..я єдиний, хто може домовитися.." - вкотре пожартував кримінальний злочинець, мародер, зрадник Трумп, який усе своє безтолкове життя підживлювався енергією (і, звісно, баблом) недолугих людей та дебілів-авантюристів...
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25.04.2025 16:00 Ответить
ох і брехун
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25.04.2025 16:00 Ответить
"ЄДИНИЙ" АМЕРИКАНСЬКИЙ КІРЗОВИЙ ЧОБІТ .ВИРОБНИЦТВА РАШИСТСБКОЇ ФАБРИКИ "КУЙЛА"
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25.04.2025 16:01 Ответить
Не шутишь ???
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25.04.2025 16:01 Ответить
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25.04.2025 16:02 Ответить
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25.04.2025 16:38 Ответить
пи...дить, як троцький. 1 до 3 як мінімум. хоча м'яса в них, ще достатньо.
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25.04.2025 16:02 Ответить
Кримська декларація від 25 липня 2018 року
Декларацію оприлюднив тодішній очільник Держдепартаменту Майк Помпео, призначений Трампом. І він, будучи головним речником офіційної зовнішньої політики США, у документі підтверджував невизнання російської анексії Кримського півострова та проголошував довгострокову відмову визнання претензій РФ на територію, захоплену силою всупереч міжнародному праву.

Основна суть Кримської декларації:
- Росія, шляхом вторгнення в Україну та спроби анексії Криму в 2014 році, намагалася підірвати основоположний міжнародний принцип, якого дотримуються демократичні держави: жодна країна не може силою змінювати кордони іншої;
- Сполучені Штати знову підтверджують свою політику щодо відмови визнання вимог Кремля зі встановлення суверенітету над територією, захопленою силою всупереч міжнародному праву. Разом із союзниками, партнерами та міжнародною спільнотою Сполучені Штати відкидають спробу Росії анексувати Крим і зобов'язуються зберігати цю політику до відновлення територіальної цілісності України;
- Своїми діями РФ повела себе у спосіб, який недостойний великої держави, та із власної волі ізолювала себе від міжнародної спільноти.
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25.04.2025 16:03 Ответить
Без санкції Трампа Помпео не мав права підписувати такий документ
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25.04.2025 16:09 Ответить
От Трумп, мабуть, саме тому Помпео не взяв в свою нову адміністрацію. Навіщо, коли є холуї-жополизи типу Гегсета. Та хіба одного Помпео не взяв?
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25.04.2025 16:34 Ответить
Ти себе переоцінив...ідіот старий. Думав Україна капітулює, і це через такі жертви... гнида ти рижа
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25.04.2025 16:03 Ответить
Хвора не людина!
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25.04.2025 16:03 Ответить
Амеріканський🤠 пройдисвіт чубатий !!!
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25.04.2025 16:03 Ответить
Схоже що продовжує жартувати звіздун.
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25.04.2025 16:03 Ответить
Клоун 🤡
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25.04.2025 16:03 Ответить
СамозакохАнець!
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25.04.2025 16:04 Ответить
Я, я,я - головка від патєфона.
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25.04.2025 16:04 Ответить
цей блазень вже осточортів. Чекаю коли Зеля його теж відправить на йух. бо із таким "міротворцем" і війни не надо
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25.04.2025 16:05 Ответить
Хвали мене моя губонько
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25.04.2025 16:07 Ответить
Ти єдиний, хто заважає нам.
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25.04.2025 16:07 Ответить
Якщо агент луб'янки "Краснов" вживає термін "мирна угода між РФ та Україною" - то це де-факто означає "вимога капітуляції України".
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25.04.2025 16:07 Ответить
Так і є. Можливо ще Сі може. Всі інші не того калібра і банально спостерігають
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25.04.2025 16:08 Ответить
Тільки мовчки відсосати в Путлєра, старий педофіл, якого з різних ракурсів зняли КГБісти в готелі, в 1989 році, з малолітніми хлопчиками 10 років!
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25.04.2025 16:09 Ответить
Нарциси́зм - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F) риса характеру, яка полягає у виключній самозакоханості.

У https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F психології та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F психіатрії надмірний нарцисизм розглядають як серйозну особистісну дисфункцію або https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 розлад особистості.
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25.04.2025 16:10 Ответить
Я, Я, Я!!! Головка от х.я. Трамп -хворий нарцис.
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25.04.2025 16:18 Ответить
Скоріше вже Китай домовиться про мир, ніж ти!
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25.04.2025 16:19 Ответить
Я не здивуюся, якщо невдовзі загони пластунів в Україні будуть брати ім'я Усами Бен Ладена.
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25.04.2025 16:20 Ответить
Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я Я.......і це каже найбільш тупий презик в історії США
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25.04.2025 16:23 Ответить
ти сам собі прутня не промаструбуєш трунпуша
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25.04.2025 16:24 Ответить
после тех своих последних заяв про УКРАТНУ-иди ты ***** феерический *******!
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25.04.2025 16:25 Ответить
клоун
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25.04.2025 16:26 Ответить
Обоснуй, Чубчік?
Чого здав назад, сказав же що "24" години то була Шутка....
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25.04.2025 16:27 Ответить
Але ж бо, його поява на свiт божий - це злий жарт, ондого.
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25.04.2025 16:36 Ответить
100 % Даннінг-Крюгер.
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25.04.2025 16:30 Ответить
Спили мушку "трамп"!
Пока ты краснов, договариваешься о 3 мировой войне! Шевельни лишней хромосомой...
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25.04.2025 16:30 Ответить
снова шутишь ,НЕДОНОШЕННОЕ ???!!!(((
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25.04.2025 16:31 Ответить
Як ти вже своїми щоденними ********** заїпав увесь світ! Миротворець хрінов!
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25.04.2025 16:32 Ответить
Богу - богово, поцу - пыня.
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25.04.2025 16:32 Ответить
Я єдиний, хто може домовитися про мирну угоду між РФ та Україною, (за рахунок жерви України,,,,.окупації частини України куйлом ,неприйняттям в НАТО.,а визнання Криму,рашистською територією і за цю Твою куйню , американський аферист вимагає оплати в України своїми ресурсами ...Підла скотиняка(за Ляшком)
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25.04.2025 16:34 Ответить
...i за баб Юлькою.
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25.04.2025 16:39 Ответить
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25.04.2025 16:36 Ответить
 
 