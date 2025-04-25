Я единственный, кто может договориться о мирном соглашении между РФ и Украиной, - Трамп

Американский президент Дональд Трамп считает, что война России против Украины не будет долго продолжаться, потому что он "единственный", кто сможет договориться о достижении мира.

Об этом он заявил в интервью изданию Time, передает Цензор.НЕТ.

В то же время Трамп признал, что преувеличивал, когда говорил, что завершит войну в Украине в первый же день своего президентства.

Когда его спросили, возможен ли мир в Украине, когда президентом России остается Путин, он ответил, что "да".

"Я думаю, что мир возможен. Я думаю, что со мной на посту президента - возможно, если очень вероятно. Если президентом будет кто-то другой, то без шансов. Я думаю, что Путин предпочел бы сделать это по-другому. Я думаю, что он предпочел бы уйти и забрать все [захватить всю Украину]. И я думаю, что благодаря мне, я считаю, что я единственный, кто может договориться. И я думаю, что мы прошли долгий путь. У нас были очень хорошие переговоры, и мы очень близки к соглашению. И я не верю, что кто-то другой мог бы заключить это соглашение", - заявил республиканец.

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Интервьюер также спросил у Трампа, возможен ли мир, если Зеленский останется президентом Украины.

"Да, я верю. Он сейчас президент, и я думаю, что мы заключим сделку", - добавил американский лидер.

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