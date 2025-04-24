США показали Украине и РФ "финишную прямую" для прекращения войны, - Рубио
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что войну РФ против Украины можно завершить, если обе стороны согласятся на конкретные шаги ради мира.
Об этом он сказал журналистам в Белом доме, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.
"Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи... Мы показали им финишную прямую", - отметил он.
Рубио подчеркнул, что сегодняшние атаки России на Киев "должны напомнить всем, почему их война должна закончиться".
"Это ужасно. Мы видим финишную черту, но они оба должны туда дойти. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добраться туда, но они должны в конце концов сказать "да". Мы очень сильно давим на них обоих", - добавил чиновник.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По состоянию на 23:00 известно о 12 погибших и 90 пострадавших.
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие массированной атаки россиян на столицу.
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Не більше місяця - журношлюхи просто остервенію рвати його пухлий зад із за бездіяльності та безхребетності...
Тобто - це лайно не засуджує терористичні удари московії по цивільних, а підтримує це як нагадування Україні? Я правильно зрозумів? Схоже на те, що ми маємо тягнути час, доки байдиновська допомога закінчиться, а після того просто послати сша накуй з такими заявами і відвертим підіграваннят путинським терористам.
Цікаво а чи казав щось таке держсекретар США при Рузвельті , після бомбардувань Ковентрі ?
Отримавши хоча б часткове визнання російського суверенітету Криму, путін де-факто посилює свою позицію щодо анексії інших українських територій. Одразу легітимізується як метод проведення псевдореферендумів, так і теза про «захист прав російськомовних».
якщо Трамп ще й отримає від путіна хоча б часткову згоду на це від України, то визнання Криму російським, швидше за все, буде здійснюватися, швидше за все, навіть через американський Конгрес, а не просто легітимізовано рішенням Трампa.
... маленький в'ялий пиптик.
ви з Трампом придивіться до своєї прямої вона у вас теж схожа на фінішну. Нє?
тим же діагнозом-генетична параноїдальна шизофренія.
Хто на кого напав, у 2014 році??
Московським лайном, замазана уся його голова, а він же, на такій посаді??
Ось тобі, Америка, і трампів день!?!?!
Рубіо наголосив, що сьогоднішні атаки Росії на Київ "повинні нагадати всім, чому їхня війна повинна закінчитися". американське прорашистське чмо(інакше не назвеш).Саме США ПОКАЗАЛИ КУЙЛУ ШЛЯХ ДО СЬОГОДНІШНІХ АТАК НА КИЇВ...СУ..И
ми свій вибір в 19 теж вихаркуємо кров'ю. вітаю всіх зробившихсеберазом
ви 16 разів сходили на вибори і збираєтеся йти усімнадцяте.
легше пристрелити.
Мудило вітькофф вже показав, як ви тиснете на уйхла. Та й ти сам, рубіо, показав. Бо ти теж мудило.