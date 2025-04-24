США показали Украине и РФ "финишную прямую" для прекращения войны, - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что войну РФ против Украины можно завершить, если обе стороны согласятся на конкретные шаги ради мира.

Об этом он сказал журналистам в Белом доме, цитирует The Guardian, информирует Цензор.НЕТ.

"Обе стороны просто должны согласиться с этим. Мы показали им путь вперед. Мы обсудили эти идеи... Мы показали им финишную прямую", - отметил он.

Рубио подчеркнул, что сегодняшние атаки России на Киев "должны напомнить всем, почему их война должна закончиться".

"Это ужасно. Мы видим финишную черту, но они оба должны туда дойти. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь им добраться туда, но они должны в конце концов сказать "да". Мы очень сильно давим на них обоих", - добавил чиновник.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны Вследствие массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По состоянию на 23:00 известно о 12 погибших и 90 пострадавших.

В Киеве 25 апреля объявлен День траура по погибшим вследствие массированной атаки россиян на столицу.

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