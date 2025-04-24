Атака РФ на Киев: погибли 12 человек, 90 - пострадали, продолжается разбор завалов (обновлено)

Начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал о ликвидации последствий российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля.

Об этом написал начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация по состоянию на 15:30:

Продолжаются работы по разбору завалов, в частности в Святошинском районе.

Погибшие

По состоянию на сейчас имеем подтвержденные данные о гибели 8 человек. Сведения о вероятной гибели еще одного человека - изучаются.

Пострадавшие

По информации МВД, имеем 90 пострадавших с разной степенью травм: от острой реакции на стресс до множественных травм и ранений: переломы, резаные раны, осколочные ранения и тому подобное.

Пострадали по меньшей мере 12 детей до 18 лет. Самой младшей пострадавшей - всего полтора года. Всем оказывается медицинская помощь. Обращения продолжают поступать.

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Оперативные штабы по ликвидации последствий развернуты на местах.

"Также поступают (и вероятно еще поступят) сообщения об обнаружении обломков сбитых воздушных целей на разных локациях. Поэтому призываю киевлян, в случае обнаружения, безотлагательно сообщать на 101. Не подходить и не касаться обломков", - отметил Ткаченко.

Ткаченко добавил, что благодаря работе спасателей возгорания на всех локациях ликвидированы/локализованы. Специалисты продолжают работать.

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"Благодарен всем: военным, ГСЧС, полиции, коммунальщикам. Личная благодарность Министру МВД Игорю Клименко за непосредственную координацию мероприятий на местах", - отметил глава КГВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 16.35 в МВД Украины сообщили, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 9 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обновление 17:31

"Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже есть 12 погибших", - написал Тимур Ткаченко.

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 90 получили ранения различной степени.