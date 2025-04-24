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Новости Ракетная атака на Киев
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Атака РФ на Киев: погибли 12 человек, 90 - пострадали, продолжается разбор завалов (обновлено)

последствия удара по Киеву

Начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал о ликвидации последствий российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля.

Об этом написал начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

Ситуация по состоянию на 15:30:

Продолжаются работы по разбору завалов, в частности в Святошинском районе.

Погибшие

По состоянию на сейчас имеем подтвержденные данные о гибели 8 человек. Сведения о вероятной гибели еще одного человека - изучаются.

Пострадавшие

По информации МВД, имеем 90 пострадавших с разной степенью травм: от острой реакции на стресс до множественных травм и ранений: переломы, резаные раны, осколочные ранения и тому подобное.

Пострадали по меньшей мере 12 детей до 18 лет. Самой младшей пострадавшей - всего полтора года. Всем оказывается медицинская помощь. Обращения продолжают поступать.

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Оперативные штабы по ликвидации последствий развернуты на местах.

"Также поступают (и вероятно еще поступят) сообщения об обнаружении обломков сбитых воздушных целей на разных локациях. Поэтому призываю киевлян, в случае обнаружения, безотлагательно сообщать на 101. Не подходить и не касаться обломков", - отметил Ткаченко.

Ткаченко добавил, что благодаря работе спасателей возгорания на всех локациях ликвидированы/локализованы. Специалисты продолжают работать.

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"Благодарен всем: военным, ГСЧС, полиции, коммунальщикам. Личная благодарность Министру МВД Игорю Клименко за непосредственную координацию мероприятий на местах", - отметил глава КГВА.

ОБНОВЛЕНИЕ

В 16.35 в МВД Украины сообщили, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 9 человек.

Спасатели извлекли из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.

Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.

Впоследствии в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются.

Обновление 17:31

"Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже есть 12 погибших", - написал Тимур Ткаченко.

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 90 получили ранения различной степени.

Автор: 

разрушение (162) Воздушные атаки на Киев (698) Ткаченко Тимур (16)


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Топ комментарии
+17
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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24.04.2025 18:06
+15
Рашиська орда це варвари яких треба тільки знищувати і чого ви добились виродки що вбили безневиних мирних людей ? будь ти проклята навіки фашиська росія і її трусливий народ ,вам ніколи не буде прощення ,коли вже здохне терорист путін ? мільйони благають.
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24.04.2025 17:57
+14
9 травня Червона площа має дійсно стати червоною.
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24.04.2025 18:00
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Правила форума Совет форумчан
це значить 48 кацапів треба вбити і 360 зробити каліками
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24.04.2025 17:51 Ответить
То приїдь допоможеш...
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24.04.2025 18:00 Ответить
Рашиська орда це варвари яких треба тільки знищувати і чого ви добились виродки що вбили безневиних мирних людей ? будь ти проклята навіки фашиська росія і її трусливий народ ,вам ніколи не буде прощення ,коли вже здохне терорист путін ? мільйони благають.
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24.04.2025 17:57 Ответить
Щоб закінчити цю війну, достатньо одягнути Пуйла в дерев'яний кітель. Як це зробити найкраще повинні знати Малюк і Буданов. Повинні, але судячи по результатах їхньої діяльності, не знають.
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24.04.2025 20:42 Ответить
Де там посланець трампа до пуйла вітькоф? Миється, відчуває як просмердівся наскрізь кров'ю українців?
Вітькоф, цю кров вода не змиє ніколи !
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24.04.2025 18:00 Ответить
9 травня Червона площа має дійсно стати червоною.
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24.04.2025 18:00 Ответить
Красная площа має стати червоною від кацапської крові. Ось так буде правильніше.
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24.04.2025 18:45 Ответить
У них стєкломой в жилах тече навперегонки з бояришнєком.
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24.04.2025 20:36 Ответить
Ага, щас - ти думаєш для чого #уйло на 9 травня запросив сі та інших? Щоб ними прикритись. Ну, а ми ж дЄрьмакрати, ми ж по лЮдях не стріляємо
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24.04.2025 18:59 Ответить
Нссправді двовладдя в містах, тим більше прикордоних це страшна напасть( і дуже не розумно, а можливо і підступно
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24.04.2025 18:02 Ответить
досіть скігліти - біріть лопаті і йдіть збивати балістику - бо в українців увірветься терпець
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24.04.2025 18:02 Ответить
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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24.04.2025 18:06 Ответить
Росія повинна бути знищена!
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24.04.2025 18:11 Ответить
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24.04.2025 18:33 Ответить
30 днівне перемирья вже закінчилось чи ще не починалося, а мирні переговори під час ракетних обстрілів мирних міст для чого? для миру чи для вбивств під час мирних розмов між собою?.
Особиста подяка Умерову за ефективні мирні розмови, за знищення Петріотів ворогом,наскількі відомо вони були знищені вже при новому міністрі, яких і так недостатьньо, а тових своїх не виробляємо навіть міни і ті браковані ні кажучи за інше, тому маємо що маємо.
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24.04.2025 18:41 Ответить
Даешь красную площадь цвета в крови..... Готуйтеся до 9 травня виродки рашистські !!!
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24.04.2025 18:42 Ответить
На 9 мая на москве ничего не будет. На страже спокойствия рассиан надежно стоит бубочка.
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24.04.2025 18:47 Ответить
Воздействие на население через террор. За неимением иных средств.
Больной ублюдок видит в этом последний шанс..
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24.04.2025 18:57 Ответить
У відповідь на удар по Києву буде :
-гра хрєном на роялі
-читання чужих слів з папірця
-очікування нових ударів і смертей.

Чого точно 100% не буде :
-ударів у відповідь по ворогу
- зміцнення обороноздатності.
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24.04.2025 19:03 Ответить
Для чого дякувати особисто міністру ? Це не його робота хіба ?
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24.04.2025 19:07 Ответить
Ну то яка нагода підлизнути..з цим підлабузником все ясно, достатньо було однієї фрази..
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24.04.2025 19:29 Ответить
Світла пам'ять
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24.04.2025 20:50 Ответить
Центральний палац одружень у Києві також постраждав унаслідок російської атаки 24 квітня.
Там були вибиті вікна та пошкоджено інтерʼєр.
Колись і я там одружувався.

А років із два тому спалили безпілотником мою першу квартиру в Києві на Євгенії Бош.
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24.04.2025 23:45 Ответить
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25.04.2025 00:04 Ответить
 
 