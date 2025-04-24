Атака РФ на Киев: погибли 12 человек, 90 - пострадали, продолжается разбор завалов (обновлено)
Начальник КГВА Тимур Ткаченко рассказал о ликвидации последствий российской атаки на Киев в ночь на 24 апреля.
Об этом написал начальник КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
Ситуация по состоянию на 15:30:
Продолжаются работы по разбору завалов, в частности в Святошинском районе.
Погибшие
По состоянию на сейчас имеем подтвержденные данные о гибели 8 человек. Сведения о вероятной гибели еще одного человека - изучаются.
Пострадавшие
По информации МВД, имеем 90 пострадавших с разной степенью травм: от острой реакции на стресс до множественных травм и ранений: переломы, резаные раны, осколочные ранения и тому подобное.
Пострадали по меньшей мере 12 детей до 18 лет. Самой младшей пострадавшей - всего полтора года. Всем оказывается медицинская помощь. Обращения продолжают поступать.
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Оперативные штабы по ликвидации последствий развернуты на местах.
"Также поступают (и вероятно еще поступят) сообщения об обнаружении обломков сбитых воздушных целей на разных локациях. Поэтому призываю киевлян, в случае обнаружения, безотлагательно сообщать на 101. Не подходить и не касаться обломков", - отметил Ткаченко.
Ткаченко добавил, что благодаря работе спасателей возгорания на всех локациях ликвидированы/локализованы. Специалисты продолжают работать.
"Благодарен всем: военным, ГСЧС, полиции, коммунальщикам. Личная благодарность Министру МВД Игорю Клименко за непосредственную координацию мероприятий на местах", - отметил глава КГВА.
ОБНОВЛЕНИЕ
В 16.35 в МВД Украины сообщили, что количество погибших в результате российского ракетного удара по Киеву возросло до 9 человек.
Спасатели извлекли из-под завалов дома в Святошинском районе тело погибшей девушки 27 лет.
Поисково-спасательные работы и ликвидация последствий атаки продолжаются.
Впоследствии в ГСЧС сообщили, что по состоянию на 16.45 количество погибших в результате российского удара по столице возросло до 10 человек, 90 пострадавших. Аварийно-спасательные работы продолжаются.
Обновление 17:31
"Спасатели деблокировали еще 2 тела из-под завалов в Святошинском районе. Сейчас уже есть 12 погибших", - написал Тимур Ткаченко.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 90 получили ранения различной степени.
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Вітькоф, цю кров вода не змиє ніколи !
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Особиста подяка Умерову за ефективні мирні розмови, за знищення Петріотів ворогом,наскількі відомо вони були знищені вже при новому міністрі, яких і так недостатьньо, а тових своїх не виробляємо навіть міни і ті браковані ні кажучи за інше, тому маємо що маємо.
Больной ублюдок видит в этом последний шанс..
-гра хрєном на роялі
-читання чужих слів з папірця
-очікування нових ударів і смертей.
Чого точно 100% не буде :
-ударів у відповідь по ворогу
- зміцнення обороноздатності.
Там були вибиті вікна та пошкоджено інтерʼєр.
Колись і я там одружувався.
А років із два тому спалили безпілотником мою першу квартиру в Києві на Євгенії Бош.