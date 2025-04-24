Российский удар по Киеву: 9 погибших, более 100 пострадавших, среди них - 6 детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 апреля российские захватчики нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Работала ПВО, падения обломков зафиксированы в разных районах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

"Наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 3:53, 54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

По информации начальника КОВА Тимура Ткаченко, в результате атаки вспыхнули, по меньшей мере, девять пожаров.

"Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Киев: предварительно - пятеро пострадавших, среди них - ребенок, загорелись дома и авто (обновлено)

Обновление

По состоянию на 6 утра, по информации ГСЧС, в столице в результате российского удара погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них - 6 детей.

Также в результате атаки произошло разрушение в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.

Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.

В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек получили различные травмы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

"Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", - подчеркнул глава МВД.

Разрушения зафиксированы в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы. Повреждены жилые и нежилые здания, помещения питания, транспортные средства, станция метро. В Святошинском районе в результате попадания ракеты разрушен жилой дом и повреждены соседние.

В эфире "Киев24" спикер КМВА Евгений Иевлев сообщил, что в столице уже пострадало более 100 человек: младшему - полтора года, самому старшему - 80 лет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Київ: попередньо п’ятеро постраждалих, серед них дитина, загорілися будинки та авто (оновлено)









































