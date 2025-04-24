Российский удар по Киеву: 9 погибших, более 100 пострадавших, среди них - 6 детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В ночь на 24 апреля российские захватчики нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Работала ПВО, падения обломков зафиксированы в разных районах столицы.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.
"Наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - говорится в сообщении.
По состоянию на 3:53, 54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.
По информации начальника КОВА Тимура Ткаченко, в результате атаки вспыхнули, по меньшей мере, девять пожаров.
"Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", - написал он.
Обновление
По состоянию на 6 утра, по информации ГСЧС, в столице в результате российского удара погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них - 6 детей.
Также в результате атаки произошло разрушение в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.
Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.
В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.
Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек получили различные травмы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.
"Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", - подчеркнул глава МВД.
Разрушения зафиксированы в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы. Повреждены жилые и нежилые здания, помещения питания, транспортные средства, станция метро. В Святошинском районе в результате попадания ракеты разрушен жилой дом и повреждены соседние.
В эфире "Киев24" спикер КМВА Евгений Иевлев сообщил, что в столице уже пострадало более 100 человек: младшему - полтора года, самому старшему - 80 лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ним!!??
Не дочекаєшся, сволота московська! Українці, не Трамп з битим вухом!
Тримаймося браття!! Тримаймося Українці!
Смерть московітам та їх сраколизам у ВРУ та в рясах!
Убогий…
Веди себе чемно, лайдак! Українці, так себе не поводять, ніколи!
Тільки гадити по мережі і можуть московіти!
А прутін, як був ******, так і здохне ******!
Смерть московітам!
Слава Україні!
сраний зе!голуб миру, все ні як не налюбується плєшивим очком із чємоданчіка, та рудим зморщеним очком з орального кабінету.
саботуючи розвиток армії! ігноруючи попередження!
чи, в тебе проблеми за причинно наслідковим зв'язком?
Головне, жакет двубортнмй, темно-синій, оверсайз, з металевою фурнітурою. Молочного кольору футболка підкреслила ніжний нюдовий макіяж першої люди відтінила світлі пасма на її волоссі. На Олені, як завжди були зручні штани-палаццо і йморівно модні лофери під тон костюма.
Вовка сховався за прапором України, тому не видео в якій він піжамі. Та, і яка різниця? Світить тепле африканське сонечко, подружжя посміхається, бо має хороший настрій.
Це основні новини на ранок, 24 квітня 2025 року.
На 4й рік війни на кінець 6-ого року президенства не побудував нормальної зброї помсти для удару по мацкві. Жалюгідний президент.
раніше байдену, на його соплєжування.
зараз трампу, на його ультиматум припинення вогню до кінця ста днів.
про нашого необраного зе!лідора, я мовчу. зе!поц, прекрасно знав про підготовку атаки, тому заздалегідь звалив у африку.
питання, навіщо? просити у рамафоси притулку, бо вже дуже припікає?
дєрмачина з умєровим та сібігой в лондоне чілять, собі нормально.
і відразу набігло ботів, типу українців знову уставших ат вайни. типу, давайте погодимося на ультиматум, та віддамо той всратий крим, він же все одно "дефакто деюре".
продумана спільна операція від орального кабінету та крємлядів.
Але я не про це хочу сказати, а про відверту зневагу до народу і його думки та страждань. Народ владі вже остаточно пох...й, вибачте, але це саме так.
Я не можу збагнути чому хусіти в лаптях, хезбола.....риють нори і в иих нлрах їм вдається робити ракети боижньої і далекої відстані полїтів і чималої ударної сили, навіть балістику кліпають, і шахеди, каби і всіляку літаючу х...ю, валом, а в нас це чомусь не можливо.
Є реально хтось хто може пояснити, що насправді цьому заважає, якщо пів країни вештається без роботи, нажирається в хлам або наркотою.або.горілкою?
Все же для этого имеется!!
А хоче йти і на третій.
Видно йому це подобається.
І не тільки йому.
Згідно рішення Конституційного суду він лише "в.о." президента, так як війна не дає вести вибори.
В все що триндять по марахвону то лажа
Саме тому мене читають і цінять мною сказане, багато людей, а тебе - ніхто... От тобі й "докази" того, що ти "помиляєшся"...
Тримаймось! Слава Україні, слава героям!
Або Уряд національної єдності і Порятунку або вивозити весь МИРНЯК ( тобто не ментів, не силовиків, не начальників і депутатів) б безпечні області а все інше - на військові рейки.
От коли буде велика троща по московських кварталах тоді влада упиря захитається