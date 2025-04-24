РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10576 посетителей онлайн
Новости Атака шахедов на Киев Ракетная атака на Киев
34 673 178

Российский удар по Киеву: 9 погибших, более 100 пострадавших, среди них - 6 детей (обновлено). ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В ночь на 24 апреля российские захватчики нанесли комбинированный ракетно-дроновой удар по Киеву. Работала ПВО, падения обломков зафиксированы в разных районах столицы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает городской голова Виталий Кличко.

"Наиболее пострадал в результате вражеской атаки Святошинский район. Возгорания произошли на 6 локациях. Есть разрушения", - говорится в сообщении.

По состоянию на 3:53, 54 человека пострадали. 38 из них, в том числе 6 детей, медики госпитализировали. Остальным оказали помощь на месте.

По информации начальника КОВА Тимура Ткаченко, в результате атаки вспыхнули, по меньшей мере, девять пожаров.

"Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Все очень серьезно. Дыхание русского мира во всей красе", - написал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали Киев: предварительно - пятеро пострадавших, среди них - ребенок, загорелись дома и авто (обновлено)

Обновление

По состоянию на 6 утра, по информации ГСЧС, в столице в результате российского удара погибли 9 человек, 63 пострадавших, 42 госпитализировали в больницу, среди них - 6 детей.

Также в результате атаки произошло разрушение в жилых домах: продолжаются поиски людей под завалами.

Возникли пожары в гаражах, админзданиях, нежилых зданиях. Из-за падения обломков горели авто и сухая трава. Пожарные ликвидировали возгорание.

В 5 районах столицы продолжается ликвидация последствий ночного обстрела. Работают психологи и кинологи ГСЧС.

Всего в Киеве по состоянию на 7:30 зафиксировано 9 погибших в результате российского удара. Еще более 70 человек получили различные травмы, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко. На местах работы экстренных служб установлены ограничения.

"Из-под руин слышны телефонные звонки - поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже достали всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия", - подчеркнул глава МВД.

Разрушения зафиксированы в Святошинском, Голосеевском, Шевченковском, Печерском и Соломенском районах столицы. Повреждены жилые и нежилые здания, помещения питания, транспортные средства, станция метро. В Святошинском районе в результате попадания ракеты разрушен жилой дом и повреждены соседние.

В эфире "Киев24" спикер КМВА Евгений Иевлев сообщил, что в столице уже пострадало более 100 человек: младшему - полтора года, самому старшему - 80 лет.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Київ: попередньо п’ятеро постраждалих, серед них дитина, загорілися будинки та авто (оновлено)

Київ
Київ
Київ

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Автор: 

Киев (25542) Воздушные атаки на Киев (698)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+51
Він в ПАР
показать весь комментарий
24.04.2025 06:14
+47
Це спільний акт примусу до покори від трампа і путіна.
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
показать весь комментарий
24.04.2025 06:39
+40
Саме тому я в підвал спускався лише раз... Послухав "стогони" сусідок, уявив, ЩО буде, коли не просто "гупатиме" поблизу, а завалить вихід - і пішов звідти... Стояв на вулиці. Уб"є - то уб"є... Але хоч не слухать "прічітанія" тих, хто, опосередковано, привів цю війну до себе в дім, коли вибрали "зеленого недоумка", який розвалив державу та створив умови для агресії... Після квітня 2019 року "рвалися очі видерти", коли казав, що він розвалить державу та приведе війну в Україну, а потім сиділи в підвалі, з "охєрєвшими" очима, і питали одна одну, "За що нам ОЦЕ?"
показать весь комментарий
24.04.2025 07:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
******, у такий обстріл, вимагає КАПІТУЛЯЦІЇ України перед
ним!!??
Не дочекаєшся, сволота московська! Українці, не Трамп з битим вухом!
Тримаймося браття!! Тримаймося Українці!
Смерть московітам та їх сраколизам у ВРУ та в рясах!
показать весь комментарий
24.04.2025 07:16 Ответить
Яка різниця - звідки людина пише ? В мене два сина на фронті, і тут, за кордоном - жодної людини немає, в кого хтось би не був на війні.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:03 Ответить
Так це все зелені батяри пишуть. Вони намагаються об'єднати таким чином своїх виборців направивши їх злість проти українців, які знаходяться за кордоном. Ніби вони винні у тому а не політика зеленої команди. Звичайні політтехнології
показать весь комментарий
24.04.2025 08:21 Ответить
в реалі не обов"язково когось винаймати для цієї задачі. народ такий недоклепаний школою, що просто сам то меле.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:33 Ответить
Як від тебе, московським лайном несе!??!
Убогий…
показать весь комментарий
24.04.2025 07:50 Ответить
Он, як московіт раздухарився, аж лайном пре, з ротової дірки!!
Веди себе чемно, лайдак! Українці, так себе не поводять, ніколи!
Тільки гадити по мережі і можуть московіти!
А прутін, як був ******, так і здохне ******!
Смерть московітам!
Слава Україні!
показать весь комментарий
24.04.2025 10:44 Ответить
Любезний, пройдите нах за хрюсским кораблем мац ква
показать весь комментарий
24.04.2025 07:54 Ответить
Так само і в Югославії робили. Мабуть, це щоб уникнути паніки у людей. Наступного дня нічого не залишалося від бомбардувань . За винятком великих історичних будинків Міноборони та генштабу в центрі Бєлграда.
показать весь комментарий
24.04.2025 07:58 Ответить
"Президент" пишеться з великої літери... Дивись, премії позбавлять "за неповагу"
показать весь комментарий
24.04.2025 08:04 Ответить
Ха ха, першим згадав преЗедента, одразу видно що строчить з ОПи.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:08 Ответить
У мене біля 1-ї години було дуже гучно(((
показать весь комментарий
24.04.2025 07:28 Ответить
де ці паскудні рила, які постійно виють, що по києу не стріляють?
показать весь комментарий
24.04.2025 07:28 Ответить
Ви про Лещенка? То він в Укрзалізниці, пішов по зп.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:41 Ответить
Що б ви виздихали кацапи варвари ,ну що відповіді по кацапстану немає ,ворог розуміє тільки силу.
показать весь комментарий
24.04.2025 07:50 Ответить
Ну шо припинило вогонь як ти вимагав? Ці оюди на тобі Довбойоб зелений.
показать весь комментарий
24.04.2025 07:52 Ответить
На зеленому, а не на х#йлі, я ж нічого не переплутав ?
показать весь комментарий
24.04.2025 08:34 Ответить
Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню, заявив президент Володимир Зеленський.

сраний зе!голуб миру, все ні як не налюбується плєшивим очком із чємоданчіка, та рудим зморщеним очком з орального кабінету.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:04 Ответить
До чого цей висер ? Це зеголуб спровокував сьогодні ***** на ракетний удар своїми мирними пропозиціями ? Чи може відмова визнавати Крим кацапським-це любування плешивим очком ?
показать весь комментарий
24.04.2025 10:06 Ответить
зе!гнида, відкрив двері нашої хати, заглядаючи в очко вбивці, крадію, ґвалтівнику!!
саботуючи розвиток армії! ігноруючи попередження!
чи, в тебе проблеми за причинно наслідковим зв'язком?
показать весь комментарий
24.04.2025 10:11 Ответить
Гундосоє чмо самотужки не може нічого "визнавати", або не-визнавати! Відповіси собі на питання: чому кріворагульний клован аж в ЮАР зʼїбався під час масованого ракетного обстрілу Києва? "Совпадєніє"?
показать весь комментарий
24.04.2025 14:52 Ответить
А ще сонце вчора сіло, коли клоун да ПАР звалив. "Совпадєніє"? Такі візити планують заздалегідь, а не "дізнався про ракетний удар та швидко сів на літак і зʼїбався". Тож твоя конспірологія тут ні до чого. Тим паче, у клоуна такі бункери, що під час тривоги йому жодні іскандери чи х-100 не страшні-його б усе одно не дістало. Ти на платформу метро Арсенальної спустися-там тебе напевно навіть ядерний удар не зачепить.
показать весь комментарий
24.04.2025 15:27 Ответить
Ракетні програми в 2019-му році в Україні ***** закрив?
показать весь комментарий
24.04.2025 14:49 Ответить
а бенин, Оманский Нарик поехал в юар, где ***** удары по нпз, Крымскому мосту, где работа дипломатии, где наши нептуны, ольха, гром и т.д только асфальт которого нет и видосики для отупевшего ЗЕ Быдла, если Украина не избавится от этой Мрази с его рЫговско-фсбэшной кодлой будет конец...
показать весь комментарий
24.04.2025 08:27 Ответить
Скоро будем сбивать баллистику видосиками нашего потужного
показать весь комментарий
24.04.2025 08:52 Ответить
Уже так и делаем. От того столько трупов.
показать весь комментарий
24.04.2025 12:44 Ответить
"В Африку, так в Африку! Головне, не в Києві! Ні дай боХ шоб громко було.

Головне, жакет двубортнмй, темно-синій, оверсайз, з металевою фурнітурою. Молочного кольору футболка підкреслила ніжний нюдовий макіяж першої люди відтінила світлі пасма на її волоссі. На Олені, як завжди були зручні штани-палаццо і йморівно модні лофери під тон костюма.

Вовка сховався за прапором України, тому не видео в якій він піжамі. Та, і яка різниця? Світить тепле африканське сонечко, подружжя посміхається, бо має хороший настрій.

Це основні новини на ранок, 24 квітня 2025 року.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:55 Ответить
Сподіваюсь Зеля копить паляниці, люті, бобри, барси, трембіти, нептуни для масованого удару по мацкві на 9 травня!
На 4й рік війни на кінець 6-ого року президенства не побудував нормальної зброї помсти для удару по мацкві. Жалюгідний президент.
показать весь комментарий
24.04.2025 08:55 Ответить
в зелених мародерів нічого немає, навіть міни 82 мм браковані і не літають
показать весь комментарий
24.04.2025 09:00 Ответить
Зеля копить кріптовалюти на гаманцях зіц-прєдсєдатєлєй Шефіров
показать весь комментарий
24.04.2025 14:54 Ответить
Йон не вдарить по маскве на девятамая, тому що буде отвєтка тактичною ЯО. А європейці це схавають. Ба більше НАТО навіть виключить зі свого складу Прибалтику, Пільшу та Румунію, а не засудить військовим шляхом використання ядерної збруї ліш би нє била вайни!!!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:58 Ответить
плєшиве падло тільки так і відповідає!
раніше байдену, на його соплєжування.
зараз трампу, на його ультиматум припинення вогню до кінця ста днів.
про нашого необраного зе!лідора, я мовчу. зе!поц, прекрасно знав про підготовку атаки, тому заздалегідь звалив у африку.
питання, навіщо? просити у рамафоси притулку, бо вже дуже припікає?
дєрмачина з умєровим та сібігой в лондоне чілять, собі нормально.
і відразу набігло ботів, типу українців знову уставших ат вайни. типу, давайте погодимося на ультиматум, та віддамо той всратий крим, він же все одно "дефакто деюре".
продумана спільна операція від орального кабінету та крємлядів.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:01 Ответить
Погоджуюся що нас готують до капітуляції.Але готують оп з рашкою.Трампу просто пох,це не його війна.Саме сирашне що і для оп це не їхня війня
показать весь комментарий
24.04.2025 09:05 Ответить
Сто відсотків правда. А наші лохи хавають.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:33 Ответить
Почему такого же ответа нет, бьют по бакам и бочкам газовым которые россияне не чувствуют. Сколько без действие будет продолжаться
показать весь комментарий
24.04.2025 09:02 Ответить
Дєрмакам пиня такого не дозволяє.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:25 Ответить
А наш довбень в пар полетів
показать весь комментарий
24.04.2025 09:02 Ответить
Щеля, зніми асфальт - закрий небо.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:24 Ответить
Справа не в асфальті, а в тому, скільки на ньому вкрали. Тепер набагато більше на порядки крадуть на війні і людському горі. Тому клали асфальт, тепер кладуть.народ.
Але я не про це хочу сказати, а про відверту зневагу до народу і його думки та страждань. Народ владі вже остаточно пох...й, вибачте, але це саме так.
Я не можу збагнути чому хусіти в лаптях, хезбола.....риють нори і в иих нлрах їм вдається робити ракети боижньої і далекої відстані полїтів і чималої ударної сили, навіть балістику кліпають, і шахеди, каби і всіляку літаючу х...ю, валом, а в нас це чомусь не можливо.
Є реально хтось хто може пояснити, що насправді цьому заважає, якщо пів країни вештається без роботи, нажирається в хлам або наркотою.або.горілкою?
показать весь комментарий
24.04.2025 09:37 Ответить
Я писала, що справа саме в асфальті?
показать весь комментарий
24.04.2025 09:51 Ответить
Викохане дев'яносто всратим кРалвРалом покоління....що ви хочете... Для цього вони й поставлені. Щоб з нації зробити неучів, безвольних рабів, бидло.
показать весь комментарий
24.04.2025 09:53 Ответить
В отвєтку по жилому дому ! Тай всьо !
показать весь комментарий
24.04.2025 09:53 Ответить
🚀 Непонятно - почему Украинцы в ответ не бомбардирует МОСКВУ??!!!
Все же для этого имеется!!
показать весь комментарий
24.04.2025 10:05 Ответить
Це результат вашого великоднього перемир'я і переговорів з рашистами. І ще скажіть що я вас не попереджав що так буде. До речі сша і ООН також причасні до цих терактів прийнявши меморандум що Сосія звільняється від переслідування всях військових злочинів, фактично підтримавши теракти по мирним мешканцям.
показать весь комментарий
24.04.2025 10:07 Ответить
здохни русня!
показать весь комментарий
24.04.2025 10:15 Ответить
З "імперією зла" та з командою "зелених травневих шашликів" без додаткових коментарів і так все зрозуміло, а те, що у рашки після 20 січня у союзниках зявився "рижий клоун зі своєю потужною командою у Білому домі", наголошую, що саме у Білому домі, а не народ США, то це дуже сумно.
показать весь комментарий
24.04.2025 10:22 Ответить
Хатят лі рускіє вайни? Мабуть, ні. А ми хатім, чтоб так било і на масквє. Каждий день. І ночь.
показать весь комментарий
24.04.2025 10:29 Ответить
зелене оманське чмо буде ввечері гундосить про незалишим без покарання та мої співчуття
показать весь комментарий
24.04.2025 10:37 Ответить
Так воно навіть не будує захисних споруд. А якщо щось і будується, то воно не від чого не захищає.
показать весь комментарий
24.04.2025 10:53 Ответить
Ох, люди......мої співчуття...і тим, хто постраждав.... і їх рідним.....
показать весь комментарий
24.04.2025 11:33 Ответить
Просрочений гундосик зараз вже на другому преЗеденському терміні.
А хоче йти і на третій.
Видно йому це подобається.
І не тільки йому.
показать весь комментарий
24.04.2025 11:43 Ответить
Як це?
Згідно рішення Конституційного суду він лише "в.о." президента, так як війна не дає вести вибори.
В все що триндять по марахвону то лажа
показать весь комментарий
24.04.2025 16:04 Ответить
А КС прописав які власне повноваження у в.о.?Бо В.о.ва думає шо такіє же...
показать весь комментарий
24.04.2025 17:01 Ответить
Синку... Я, у свій час, мав "влади" стільки, що тобі й не снилося... Пару разів навіть відмовлявся від підвищення за посадою, бо не хотів більшої відповідальності та лишньої мороки, яку вона приносить... Я теж немало "уйо**** - тільки у мене не "пальці німіли", а "голова гуділа". І дітей виховував у тому, що у нашому світі "Головою можна зробить і заробить більше, ніж руками та ногами... Та й руки з ногами частіше ламаються, ніж голова...". Будь-яка влада - насилля для одних і вигода - для інших. І тільки дурні "знаходяться в опозиції до будь-якої влади" - бо вони нею користуваться та використовувавть її в своїх інтересах, не вміють... З цього приводу прислів"я є хороше: "Дай дурню кришталевий член - так він і член розіб"є, і руки поріже...".
Саме тому мене читають і цінять мною сказане, багато людей, а тебе - ніхто... От тобі й "докази" того, що ти "помиляєшся"...
показать весь комментарий
24.04.2025 14:22 Ответить
Дик, мадам захарова уже открито каже, що запропонована тр угода - є беззастережною перемогою пу і якщо Україна не згодна капітулювати, то і далі пу буде убивати українців...
Тримаймось! Слава Україні, слава героям!
показать весь комментарий
24.04.2025 14:31 Ответить
А який вихід з цього "котла"??
Або Уряд національної єдності і Порятунку або вивозити весь МИРНЯК ( тобто не ментів, не силовиків, не начальників і депутатів) б безпечні області а все інше - на військові рейки.
показать весь комментарий
24.04.2025 15:42 Ответить
І πіськограя якраз не було???
показать весь комментарий
24.04.2025 15:39 Ответить
Хочу дожити до того, як наші Захисники знищать хоть одну зірку на кремлі, хоч одну. І валодька вискоче зі звого бункеру,якщо встигне.
показать весь комментарий
24.04.2025 15:42 Ответить
Вчора був бабах в гаражі Моква-сіті , а це козирний комплекс на москвабаді.
От коли буде велика троща по московських кварталах тоді влада упиря захитається
показать весь комментарий
24.04.2025 16:02 Ответить
касапський "мір" ... цвинтарний
показать весь комментарий
24.04.2025 17:19 Ответить
Україні потрібно негайно відновити ядерну зброю, але щоб янки не гавкали, потрібно провести референдум.
показать весь комментарий
24.04.2025 21:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 