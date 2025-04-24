Російський удар по Києву: 9 загиблих, понад 100 постраждалих, серед них 6 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 квітня російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Працювала ППО, падіння уламків зафіксовані у різних районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

"Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.

Станом на 3:53, 54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

За інформацією начальника КОВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки спалахнули щонайменше дев'ять пожеж.

"Є влучання по цивільній інфраструктурі. Все дуже серйозно. Подих русского мира у всій красі", - написав він.

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Станом на 6 ранку, за інформацією ДСНС, у столиці внаслідок російського удару загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Також внаслідок атаки сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

"З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - наголосив глава МВС.

Руйнування зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

В ефірі "Київ24" речник КМВА Євген Ієвлєв повідомив, що у столиці вже постраждало понад 100 осіб: наймолодшій півтора року, найстаршій - 80 років.

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