УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5731 відвідувач онлайн
Новини Атака шахедів на Київ Ракетна атака на Київ
34 875 178

Російський удар по Києву: 9 загиблих, понад 100 постраждалих, серед них 6 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У ніч проти 24 квітня російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Працювала ППО, падіння уламків зафіксовані у різних районах столиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

"Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.

Станом на 3:53, 54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.

За інформацією начальника КОВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки  спалахнули щонайменше дев'ять пожеж.

"Є влучання по цивільній інфраструктурі. Все дуже серйозно. Подих русского мира у всій красі", - написав він.

Оновлення 

Станом на 6 ранку, за інформацією ДСНС, у столиці внаслідок російського удару загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.

Також внаслідок атаки сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.

Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.

Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.

Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.

"З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - наголосив глава МВС.

Руйнування зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.

В ефірі "Київ24" речник КМВА  Євген Ієвлєв повідомив,  що у столиці вже постраждало понад 100 осіб: наймолодшій півтора року, найстаршій - 80 років.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували Київ: попередньо п’ятеро постраждалих, серед них дитина, загорілися будинки та авто (оновлено)

Київ
Київ
Київ

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ
Київ

Автор: 

Київ (19490) Повітряні атаки на Київ (756)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+51
Він в ПАР
показати весь коментар
24.04.2025 06:14
+47
Це спільний акт примусу до покори від трампа і путіна.
Сьогодні они вдвох вбивали українців, щоб завтра пафосно Трамп написав : Ну, що я вам казав? Три роки і вас не буде, бо путін дуже хоче миру і я йогому вірю. І взагалі це війна Байдена і Зеленського, був би я війни б не було.
Ні, Доні, це вже війна твоя!
І в цій війні ти і путін в одній стаї канібалів, яким обов'язково треба людське м'ясо!
Щодо тих хто в нас є «владою» , вони як валіза без ручки, в яку скирдують і скирдують Україну, воліючі її запхати туди якомого більше, і кинути не можуть.і нести вже важко. І все в крові народу(
показати весь коментар
24.04.2025 06:39
+40
Саме тому я в підвал спускався лише раз... Послухав "стогони" сусідок, уявив, ЩО буде, коли не просто "гупатиме" поблизу, а завалить вихід - і пішов звідти... Стояв на вулиці. Уб"є - то уб"є... Але хоч не слухать "прічітанія" тих, хто, опосередковано, привів цю війну до себе в дім, коли вибрали "зеленого недоумка", який розвалив державу та створив умови для агресії... Після квітня 2019 року "рвалися очі видерти", коли казав, що він розвалить державу та приведе війну в Україну, а потім сиділи в підвалі, з "охєрєвшими" очима, і питали одна одну, "За що нам ОЦЕ?"
показати весь коментар
24.04.2025 07:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
******, у такий обстріл, вимагає КАПІТУЛЯЦІЇ України перед
ним!!??
Не дочекаєшся, сволота московська! Українці, не Трамп з битим вухом!
Тримаймося браття!! Тримаймося Українці!
Смерть московітам та їх сраколизам у ВРУ та в рясах!
показати весь коментар
24.04.2025 07:16 Відповісти
Яка різниця - звідки людина пише ? В мене два сина на фронті, і тут, за кордоном - жодної людини немає, в кого хтось би не був на війні.
показати весь коментар
24.04.2025 08:03 Відповісти
Так це все зелені батяри пишуть. Вони намагаються об'єднати таким чином своїх виборців направивши їх злість проти українців, які знаходяться за кордоном. Ніби вони винні у тому а не політика зеленої команди. Звичайні політтехнології
показати весь коментар
24.04.2025 08:21 Відповісти
в реалі не обов"язково когось винаймати для цієї задачі. народ такий недоклепаний школою, що просто сам то меле.
показати весь коментар
24.04.2025 08:33 Відповісти
Як від тебе, московським лайном несе!??!
Убогий…
показати весь коментар
24.04.2025 07:50 Відповісти
Он, як московіт раздухарився, аж лайном пре, з ротової дірки!!
Веди себе чемно, лайдак! Українці, так себе не поводять, ніколи!
Тільки гадити по мережі і можуть московіти!
А прутін, як був ******, так і здохне ******!
Смерть московітам!
Слава Україні!
показати весь коментар
24.04.2025 10:44 Відповісти
Любезний, пройдите нах за хрюсским кораблем мац ква
показати весь коментар
24.04.2025 07:54 Відповісти
Так само і в Югославії робили. Мабуть, це щоб уникнути паніки у людей. Наступного дня нічого не залишалося від бомбардувань . За винятком великих історичних будинків Міноборони та генштабу в центрі Бєлграда.
показати весь коментар
24.04.2025 07:58 Відповісти
"Президент" пишеться з великої літери... Дивись, премії позбавлять "за неповагу"
показати весь коментар
24.04.2025 08:04 Відповісти
Ха ха, першим згадав преЗедента, одразу видно що строчить з ОПи.
показати весь коментар
24.04.2025 08:08 Відповісти
У мене біля 1-ї години було дуже гучно(((
показати весь коментар
24.04.2025 07:28 Відповісти
де ці паскудні рила, які постійно виють, що по києу не стріляють?
показати весь коментар
24.04.2025 07:28 Відповісти
Ви про Лещенка? То він в Укрзалізниці, пішов по зп.
показати весь коментар
24.04.2025 08:41 Відповісти
Що б ви виздихали кацапи варвари ,ну що відповіді по кацапстану немає ,ворог розуміє тільки силу.
показати весь коментар
24.04.2025 07:50 Відповісти
Ну шо припинило вогонь як ти вимагав? Ці оюди на тобі Довбойоб зелений.
показати весь коментар
24.04.2025 07:52 Відповісти
На зеленому, а не на х#йлі, я ж нічого не переплутав ?
показати весь коментар
24.04.2025 08:34 Відповісти
Україна наполягає на негайному, повному і безумовному припиненні вогню, заявив президент Володимир Зеленський.

сраний зе!голуб миру, все ні як не налюбується плєшивим очком із чємоданчіка, та рудим зморщеним очком з орального кабінету.
показати весь коментар
24.04.2025 09:04 Відповісти
До чого цей висер ? Це зеголуб спровокував сьогодні ***** на ракетний удар своїми мирними пропозиціями ? Чи може відмова визнавати Крим кацапським-це любування плешивим очком ?
показати весь коментар
24.04.2025 10:06 Відповісти
зе!гнида, відкрив двері нашої хати, заглядаючи в очко вбивці, крадію, ґвалтівнику!!
саботуючи розвиток армії! ігноруючи попередження!
чи, в тебе проблеми за причинно наслідковим зв'язком?
показати весь коментар
24.04.2025 10:11 Відповісти
Гундосоє чмо самотужки не може нічого "визнавати", або не-визнавати! Відповіси собі на питання: чому кріворагульний клован аж в ЮАР зʼїбався під час масованого ракетного обстрілу Києва? "Совпадєніє"?
показати весь коментар
24.04.2025 14:52 Відповісти
А ще сонце вчора сіло, коли клоун да ПАР звалив. "Совпадєніє"? Такі візити планують заздалегідь, а не "дізнався про ракетний удар та швидко сів на літак і зʼїбався". Тож твоя конспірологія тут ні до чого. Тим паче, у клоуна такі бункери, що під час тривоги йому жодні іскандери чи х-100 не страшні-його б усе одно не дістало. Ти на платформу метро Арсенальної спустися-там тебе напевно навіть ядерний удар не зачепить.
показати весь коментар
24.04.2025 15:27 Відповісти
Ракетні програми в 2019-му році в Україні ***** закрив?
показати весь коментар
24.04.2025 14:49 Відповісти
а бенин, Оманский Нарик поехал в юар, где ***** удары по нпз, Крымскому мосту, где работа дипломатии, где наши нептуны, ольха, гром и т.д только асфальт которого нет и видосики для отупевшего ЗЕ Быдла, если Украина не избавится от этой Мрази с его рЫговско-фсбэшной кодлой будет конец...
показати весь коментар
24.04.2025 08:27 Відповісти
Скоро будем сбивать баллистику видосиками нашего потужного
показати весь коментар
24.04.2025 08:52 Відповісти
Уже так и делаем. От того столько трупов.
показати весь коментар
24.04.2025 12:44 Відповісти
"В Африку, так в Африку! Головне, не в Києві! Ні дай боХ шоб громко було.

Головне, жакет двубортнмй, темно-синій, оверсайз, з металевою фурнітурою. Молочного кольору футболка підкреслила ніжний нюдовий макіяж першої люди відтінила світлі пасма на її волоссі. На Олені, як завжди були зручні штани-палаццо і йморівно модні лофери під тон костюма.

Вовка сховався за прапором України, тому не видео в якій він піжамі. Та, і яка різниця? Світить тепле африканське сонечко, подружжя посміхається, бо має хороший настрій.

Це основні новини на ранок, 24 квітня 2025 року.
показати весь коментар
24.04.2025 08:55 Відповісти
Сподіваюсь Зеля копить паляниці, люті, бобри, барси, трембіти, нептуни для масованого удару по мацкві на 9 травня!
На 4й рік війни на кінець 6-ого року президенства не побудував нормальної зброї помсти для удару по мацкві. Жалюгідний президент.
показати весь коментар
24.04.2025 08:55 Відповісти
в зелених мародерів нічого немає, навіть міни 82 мм браковані і не літають
показати весь коментар
24.04.2025 09:00 Відповісти
Зеля копить кріптовалюти на гаманцях зіц-прєдсєдатєлєй Шефіров
показати весь коментар
24.04.2025 14:54 Відповісти
Йон не вдарить по маскве на девятамая, тому що буде отвєтка тактичною ЯО. А європейці це схавають. Ба більше НАТО навіть виключить зі свого складу Прибалтику, Пільшу та Румунію, а не засудить військовим шляхом використання ядерної збруї ліш би нє била вайни!!!
показати весь коментар
24.04.2025 14:58 Відповісти
плєшиве падло тільки так і відповідає!
раніше байдену, на його соплєжування.
зараз трампу, на його ультиматум припинення вогню до кінця ста днів.
про нашого необраного зе!лідора, я мовчу. зе!поц, прекрасно знав про підготовку атаки, тому заздалегідь звалив у африку.
питання, навіщо? просити у рамафоси притулку, бо вже дуже припікає?
дєрмачина з умєровим та сібігой в лондоне чілять, собі нормально.
і відразу набігло ботів, типу українців знову уставших ат вайни. типу, давайте погодимося на ультиматум, та віддамо той всратий крим, він же все одно "дефакто деюре".
продумана спільна операція від орального кабінету та крємлядів.
показати весь коментар
24.04.2025 09:01 Відповісти
Погоджуюся що нас готують до капітуляції.Але готують оп з рашкою.Трампу просто пох,це не його війна.Саме сирашне що і для оп це не їхня війня
показати весь коментар
24.04.2025 09:05 Відповісти
Сто відсотків правда. А наші лохи хавають.
показати весь коментар
24.04.2025 09:33 Відповісти
Почему такого же ответа нет, бьют по бакам и бочкам газовым которые россияне не чувствуют. Сколько без действие будет продолжаться
показати весь коментар
24.04.2025 09:02 Відповісти
Дєрмакам пиня такого не дозволяє.
показати весь коментар
24.04.2025 09:25 Відповісти
А наш довбень в пар полетів
показати весь коментар
24.04.2025 09:02 Відповісти
Щеля, зніми асфальт - закрий небо.
показати весь коментар
24.04.2025 09:24 Відповісти
Справа не в асфальті, а в тому, скільки на ньому вкрали. Тепер набагато більше на порядки крадуть на війні і людському горі. Тому клали асфальт, тепер кладуть.народ.
Але я не про це хочу сказати, а про відверту зневагу до народу і його думки та страждань. Народ владі вже остаточно пох...й, вибачте, але це саме так.
Я не можу збагнути чому хусіти в лаптях, хезбола.....риють нори і в иих нлрах їм вдається робити ракети боижньої і далекої відстані полїтів і чималої ударної сили, навіть балістику кліпають, і шахеди, каби і всіляку літаючу х...ю, валом, а в нас це чомусь не можливо.
Є реально хтось хто може пояснити, що насправді цьому заважає, якщо пів країни вештається без роботи, нажирається в хлам або наркотою.або.горілкою?
показати весь коментар
24.04.2025 09:37 Відповісти
Я писала, що справа саме в асфальті?
показати весь коментар
24.04.2025 09:51 Відповісти
Викохане дев'яносто всратим кРалвРалом покоління....що ви хочете... Для цього вони й поставлені. Щоб з нації зробити неучів, безвольних рабів, бидло.
показати весь коментар
24.04.2025 09:53 Відповісти
В отвєтку по жилому дому ! Тай всьо !
показати весь коментар
24.04.2025 09:53 Відповісти
🚀 Непонятно - почему Украинцы в ответ не бомбардирует МОСКВУ??!!!
Все же для этого имеется!!
показати весь коментар
24.04.2025 10:05 Відповісти
Це результат вашого великоднього перемир'я і переговорів з рашистами. І ще скажіть що я вас не попереджав що так буде. До речі сша і ООН також причасні до цих терактів прийнявши меморандум що Сосія звільняється від переслідування всях військових злочинів, фактично підтримавши теракти по мирним мешканцям.
показати весь коментар
24.04.2025 10:07 Відповісти
здохни русня!
показати весь коментар
24.04.2025 10:15 Відповісти
З "імперією зла" та з командою "зелених травневих шашликів" без додаткових коментарів і так все зрозуміло, а те, що у рашки після 20 січня у союзниках зявився "рижий клоун зі своєю потужною командою у Білому домі", наголошую, що саме у Білому домі, а не народ США, то це дуже сумно.
показати весь коментар
24.04.2025 10:22 Відповісти
Хатят лі рускіє вайни? Мабуть, ні. А ми хатім, чтоб так било і на масквє. Каждий день. І ночь.
показати весь коментар
24.04.2025 10:29 Відповісти
зелене оманське чмо буде ввечері гундосить про незалишим без покарання та мої співчуття
показати весь коментар
24.04.2025 10:37 Відповісти
Так воно навіть не будує захисних споруд. А якщо щось і будується, то воно не від чого не захищає.
показати весь коментар
24.04.2025 10:53 Відповісти
Ох, люди......мої співчуття...і тим, хто постраждав.... і їх рідним.....
показати весь коментар
24.04.2025 11:33 Відповісти
Просрочений гундосик зараз вже на другому преЗеденському терміні.
А хоче йти і на третій.
Видно йому це подобається.
І не тільки йому.
показати весь коментар
24.04.2025 11:43 Відповісти
Як це?
Згідно рішення Конституційного суду він лише "в.о." президента, так як війна не дає вести вибори.
В все що триндять по марахвону то лажа
показати весь коментар
24.04.2025 16:04 Відповісти
А КС прописав які власне повноваження у в.о.?Бо В.о.ва думає шо такіє же...
показати весь коментар
24.04.2025 17:01 Відповісти
Синку... Я, у свій час, мав "влади" стільки, що тобі й не снилося... Пару разів навіть відмовлявся від підвищення за посадою, бо не хотів більшої відповідальності та лишньої мороки, яку вона приносить... Я теж немало "уйо**** - тільки у мене не "пальці німіли", а "голова гуділа". І дітей виховував у тому, що у нашому світі "Головою можна зробить і заробить більше, ніж руками та ногами... Та й руки з ногами частіше ламаються, ніж голова...". Будь-яка влада - насилля для одних і вигода - для інших. І тільки дурні "знаходяться в опозиції до будь-якої влади" - бо вони нею користуваться та використовувавть її в своїх інтересах, не вміють... З цього приводу прислів"я є хороше: "Дай дурню кришталевий член - так він і член розіб"є, і руки поріже...".
Саме тому мене читають і цінять мною сказане, багато людей, а тебе - ніхто... От тобі й "докази" того, що ти "помиляєшся"...
показати весь коментар
24.04.2025 14:22 Відповісти
Дик, мадам захарова уже открито каже, що запропонована тр угода - є беззастережною перемогою пу і якщо Україна не згодна капітулювати, то і далі пу буде убивати українців...
Тримаймось! Слава Україні, слава героям!
показати весь коментар
24.04.2025 14:31 Відповісти
А який вихід з цього "котла"??
Або Уряд національної єдності і Порятунку або вивозити весь МИРНЯК ( тобто не ментів, не силовиків, не начальників і депутатів) б безпечні області а все інше - на військові рейки.
показати весь коментар
24.04.2025 15:42 Відповісти
І πіськограя якраз не було???
показати весь коментар
24.04.2025 15:39 Відповісти
Хочу дожити до того, як наші Захисники знищать хоть одну зірку на кремлі, хоч одну. І валодька вискоче зі звого бункеру,якщо встигне.
показати весь коментар
24.04.2025 15:42 Відповісти
Вчора був бабах в гаражі Моква-сіті , а це козирний комплекс на москвабаді.
От коли буде велика троща по московських кварталах тоді влада упиря захитається
показати весь коментар
24.04.2025 16:02 Відповісти
касапський "мір" ... цвинтарний
показати весь коментар
24.04.2025 17:19 Відповісти
Україні потрібно негайно відновити ядерну зброю, але щоб янки не гавкали, потрібно провести референдум.
показати весь коментар
24.04.2025 21:56 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 