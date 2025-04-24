Російський удар по Києву: 9 загиблих, понад 100 постраждалих, серед них 6 дітей (оновлено). ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У ніч проти 24 квітня російські загарбники завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Працювала ППО, падіння уламків зафіксовані у різних районах столиці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.
"Найбільш постраждав внаслідок ворожої атаки Святошинський район. Загоряння сталися на 6 локаціях. Є руйнування", - йдеться в повідомленні.
Станом на 3:53, 54 людини постраждали. 38 із них, в тому числі 6 дітей, медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці.
За інформацією начальника КОВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки спалахнули щонайменше дев'ять пожеж.
"Є влучання по цивільній інфраструктурі. Все дуже серйозно. Подих русского мира у всій красі", - написав він.
Оновлення
Станом на 6 ранку, за інформацією ДСНС, у столиці внаслідок російського удару загинули 9 людей, 63 постраждалих, 42 госпіталізували до лікарні, серед них 6 дітей.
Також внаслідок атаки сталися руйнування в житлових будинках: тривають пошуки людей під завалами.
Виникли пожежі в гаражах, адмінбудівлі, нежитлових будівлях. Через падіння уламків горіли авто та суха трава. Вогнеборці ліквідували загоряння.
Наразі у 5 районах столиці триває ліквідація наслідків нічного обстрілу. Працюють психологи та кінологи ДСНС.
Загалом у Києві станом на 7:30 зафіксовано 9 загиблих внаслідок російського удару. Ще понад 70 зазнали різних травм, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. На місцях роботи екстрених служб встановлені обмеження.
"З-під руїн чути телефонні дзвінки - пошуки триватимуть, доки не переконаються, що вже дістали всіх. Є інформація про двох дітей, яких досі не можуть знайти на місці події", - наголосив глава МВС.
Руйнування зафіксовані у Святошинському, Голосіївському, Шевченківському, Печерському та Соломʼянському районах столиці. Пошкоджені житлові та нежитлові будівлі, приміщення закладів харчування, транспортні засоби, станція метро. У Святошинському районі внаслідок влучання ракети зруйновано житловий будинок та пошкоджені сусідні.
В ефірі "Київ24" речник КМВА Євген Ієвлєв повідомив, що у столиці вже постраждало понад 100 осіб: наймолодшій півтора року, найстаршій - 80 років.
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Не дочекаєшся, сволота московська! Українці, не Трамп з битим вухом!
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Смерть московітам та їх сраколизам у ВРУ та в рясах!
Убогий…
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Тільки гадити по мережі і можуть московіти!
А прутін, як був ******, так і здохне ******!
Смерть московітам!
Слава Україні!
сраний зе!голуб миру, все ні як не налюбується плєшивим очком із чємоданчіка, та рудим зморщеним очком з орального кабінету.
саботуючи розвиток армії! ігноруючи попередження!
чи, в тебе проблеми за причинно наслідковим зв'язком?
Головне, жакет двубортнмй, темно-синій, оверсайз, з металевою фурнітурою. Молочного кольору футболка підкреслила ніжний нюдовий макіяж першої люди відтінила світлі пасма на її волоссі. На Олені, як завжди були зручні штани-палаццо і йморівно модні лофери під тон костюма.
Вовка сховався за прапором України, тому не видео в якій він піжамі. Та, і яка різниця? Світить тепле африканське сонечко, подружжя посміхається, бо має хороший настрій.
Це основні новини на ранок, 24 квітня 2025 року.
На 4й рік війни на кінець 6-ого року президенства не побудував нормальної зброї помсти для удару по мацкві. Жалюгідний президент.
раніше байдену, на його соплєжування.
зараз трампу, на його ультиматум припинення вогню до кінця ста днів.
про нашого необраного зе!лідора, я мовчу. зе!поц, прекрасно знав про підготовку атаки, тому заздалегідь звалив у африку.
питання, навіщо? просити у рамафоси притулку, бо вже дуже припікає?
дєрмачина з умєровим та сібігой в лондоне чілять, собі нормально.
і відразу набігло ботів, типу українців знову уставших ат вайни. типу, давайте погодимося на ультиматум, та віддамо той всратий крим, він же все одно "дефакто деюре".
продумана спільна операція від орального кабінету та крємлядів.
Але я не про це хочу сказати, а про відверту зневагу до народу і його думки та страждань. Народ владі вже остаточно пох...й, вибачте, але це саме так.
Я не можу збагнути чому хусіти в лаптях, хезбола.....риють нори і в иих нлрах їм вдається робити ракети боижньої і далекої відстані полїтів і чималої ударної сили, навіть балістику кліпають, і шахеди, каби і всіляку літаючу х...ю, валом, а в нас це чомусь не можливо.
Є реально хтось хто може пояснити, що насправді цьому заважає, якщо пів країни вештається без роботи, нажирається в хлам або наркотою.або.горілкою?
Все же для этого имеется!!
А хоче йти і на третій.
Видно йому це подобається.
І не тільки йому.
Згідно рішення Конституційного суду він лише "в.о." президента, так як війна не дає вести вибори.
В все що триндять по марахвону то лажа
Саме тому мене читають і цінять мною сказане, багато людей, а тебе - ніхто... От тобі й "докази" того, що ти "помиляєшся"...
Тримаймось! Слава Україні, слава героям!
Або Уряд національної єдності і Порятунку або вивозити весь МИРНЯК ( тобто не ментів, не силовиків, не начальників і депутатів) б безпечні області а все інше - на військові рейки.
От коли буде велика троща по московських кварталах тоді влада упиря захитається