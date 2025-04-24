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Новини Атака БПЛА на Київ Ракетна атака на Київ
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Рашисти атакували Київ: попередньо п’ятеро постраждалих, серед них дитина, загорілися будинки та авто (оновлено)

У Києві сталися пожежі внаслідок російської атаки

У ніч на 24 квітня під час російської комбінованої атаки БпЛА та ракетами по Києву зафіксовано падіння уламків в кількох районах столиці.

Про це повідомив в телеграм начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків за двома адресами, горять автомобілі; у Шевченківському районі - займання нежитлових приміщень; Святошинський район - попередньо - загоряння житлового будинку, загоряння автомобілів.

Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку, повідомив посадовець.

О 01:40 Ткаченко повідомив:

"Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. Шевченківський район: чотири пожежі. Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати. А перебувати в укриттях!".

О 01:44 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.

У Святошинському районі медики госпіталізували ще одного постраждалого, додав о 01:52.

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Автор: 

Київ (19490) пожежа (4330) атака (344)


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Топ коментарі
+26
трамп завтра: винен зеленський та українці, що не погодились підписати чудовий геніальний найкращий договір про узаконення анексії
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24.04.2025 01:38
+18
Так це єдине, що робить голова ОВА, крім підсирання місцевої влади.
Його попередник тією ж фігнею страждав.
Кличко з МНС-никами носиться Києвом, а ці сидять і спокійно у телеграмі строчать.
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24.04.2025 01:46
+16
Трохи звіздить військовий адміністратор. Не було ніяких уламків. З вікна бачив, як в районі Святошина з невеликими інтервалами десь шість незбитих ракет вертикально дуже швидко атакували. Греміло так, що в мене на Відрадному мало вікна не повилітали, а сигналізація автівок оркестром грала.
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24.04.2025 01:56
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24.04.2025 01:35 Відповісти
Так зе! все бюджет Києва прибрати хоче, але й стрьомно йому..бо за Кличка не тільки кияни, а ще й німці з австріякими можуть по вухам надавати..
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24.04.2025 03:19 Відповісти
Нужно всем что есть, сегодня навалить по кацапским городам, так сказать поддержать дискуссию с кацапами, мирные ****** мать переговоры
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24.04.2025 01:37 Відповісти
Кацапам буде пипець
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24.04.2025 02:08 Відповісти
Да ты еще и сегодня зарегистрирован и под vpn зашел)). Как там в ленинграде погода?
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24.04.2025 02:00 Відповісти
Його регулярно банять та видаляють. Тому він завжди свіжеспечений. 😁
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24.04.2025 02:01 Відповісти
Теж раніш жидів всюду шукав..такіж придурки зігануті й трамп з путей..дунин,клімов,вся хрень в башке в них..ну в трямпа свої арійці з маском..Погано вон всі скінчуть..Тема дурна..Хоч скількі ракет..То теорію про жидів..потім котів придумають..То така категорія..Й вона привладі зара..Тобто їм конець й кінець,зе енд..)))
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24.04.2025 02:07 Відповісти
А шо лікарі кажуть?
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24.04.2025 02:05 Відповісти
Наука зробила великий крок уперед, у лікуванні ментальних недуг, не втрачай надію👍
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24.04.2025 02:06 Відповісти
Ось він ваш великодній мир і резельтат переговорів. Жалко тільки що самі переговорщики зараз втекли з Київа і не насолоджуються результатом своїх переговорів з московськими фашистами
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24.04.2025 01:37 Відповісти
трамп завтра: винен зеленський та українці, що не погодились підписати чудовий геніальний найкращий договір про узаконення анексії
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24.04.2025 01:38 Відповісти
Нє, закономірність, це те, що такі гандони як ти тут регулярно несуть всяку херню
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24.04.2025 02:11 Відповісти
добре, шо зелений дегенерат тімур повідомив в тєлєгє.
бо, ніхто з киян, так і не знав би.
громихало, ****, добрячє....
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24.04.2025 01:41 Відповісти
Так це єдине, що робить голова ОВА, крім підсирання місцевої влади.
Його попередник тією ж фігнею страждав.
Кличко з МНС-никами носиться Києвом, а ці сидять і спокійно у телеграмі строчать.
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24.04.2025 01:46 Відповісти
Чому активний члєн зєльоной шобли Тимур Фіруддінович Мамедов прикривається прізвищем "Ткаченко"?
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24.04.2025 01:47 Відповісти
Стидається батьківського прізвища, отаке от...
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24.04.2025 01:50 Відповісти
Заміж вийшов і поміняв.
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24.04.2025 02:17 Відповісти
прінуждєніє к "міру" с абох старон
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24.04.2025 01:48 Відповісти
Трохи звіздить військовий адміністратор. Не було ніяких уламків. З вікна бачив, як в районі Святошина з невеликими інтервалами десь шість незбитих ракет вертикально дуже швидко атакували. Греміло так, що в мене на Відрадному мало вікна не повилітали, а сигналізація автівок оркестром грала.
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24.04.2025 01:56 Відповісти
А в мене повилітали. Повне ліжко скла.
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24.04.2025 02:23 Відповісти
Де, у Лондонi ?
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24.04.2025 02:37 Відповісти
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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24.04.2025 03:10 Відповісти
не знаю я с борщаги видел как петриот вверх на перехват пошел 2-3 сек и ****** писькандеру,если бы были прилеты то например той хрущевки не было б вообще ,а не рамы повылетали,шо ж вы таки тугие на 4 год войны не можете прилет от осколка отличить,прилет это в полтаве ,2 парадняка минус.
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24.04.2025 03:12 Відповісти
Свинособачу не сприймаю, тугий тунгусе - ти помилився країною.
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24.04.2025 03:15 Відповісти
Дивлячись де був епіцентр вибуху. Влучити міг і "Шахед". Це "тугі" досі не розуміють, що по таким фото нічого визначити не можливо в принципі
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24.04.2025 07:58 Відповісти
На лівому, Борти напроти - вуха позакладало .
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24.04.2025 03:22 Відповісти
Завод Авиант значит.
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24.04.2025 05:57 Відповісти
ну шахеды седня оперативно гасяться и под киевом и в киеве в течении 5-10 минут а то и меньше.
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24.04.2025 03:09 Відповісти
За ночь по Харькову 19 ударов, 12 бпл, 7 крылатых.
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24.04.2025 05:41 Відповісти
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

по обстрелу как такому:

"старались" работать по промзонам, которые они считают за военные объекты

получилось как всегда

Павлоград, Харьков, Киев приняли на себя основной удар

Житомир чуть меньше

есть разрушения, погибшие гражданские и пострадавшие

из хорошего - там где могли работать пилоты, отработали на максимум

за что им огромное спасибо

полной статистики по сбитиям и последствиям пока нет, но более менее такая картина вырисовывается
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24.04.2025 06:00 Відповісти
головне як завжди , 🤡 лідор ... кудись поїхав в ПАР ...можно і по Київу ...
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24.04.2025 06:22 Відповісти
такі атаки, готуються заздалегідь.
зе!чмо знало про це, тому і поїхало.
питання, що ж такого важливого в африці?
зе!скумбпія ще там не була? чи, просить притулок, бо всі інші відмовили?
до речі: дєрмачина, умєров та сібіга в лондоні, і щось не поспішають додому.
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24.04.2025 09:17 Відповісти
 
 