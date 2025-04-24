Рашисти атакували Київ: попередньо п’ятеро постраждалих, серед них дитина, загорілися будинки та авто (оновлено)
У ніч на 24 квітня під час російської комбінованої атаки БпЛА та ракетами по Києву зафіксовано падіння уламків в кількох районах столиці.
Про це повідомив в телеграм начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків за двома адресами, горять автомобілі; у Шевченківському районі - займання нежитлових приміщень; Святошинський район - попередньо - загоряння житлового будинку, загоряння автомобілів.
Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку, повідомив посадовець.
О 01:40 Ткаченко повідомив:
"Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. Шевченківський район: чотири пожежі. Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати. А перебувати в укриттях!".
О 01:44 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.
У Святошинському районі медики госпіталізували ще одного постраждалого, додав о 01:52.
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бо, ніхто з киян, так і не знав би.
громихало, ****, добрячє....
Його попередник тією ж фігнею страждав.
Кличко з МНС-никами носиться Києвом, а ці сидять і спокійно у телеграмі строчать.
по обстрелу как такому:
"старались" работать по промзонам, которые они считают за военные объекты
получилось как всегда
Павлоград, Харьков, Киев приняли на себя основной удар
Житомир чуть меньше
есть разрушения, погибшие гражданские и пострадавшие
из хорошего - там где могли работать пилоты, отработали на максимум
за что им огромное спасибо
полной статистики по сбитиям и последствиям пока нет, но более менее такая картина вырисовывается
зе!чмо знало про це, тому і поїхало.
питання, що ж такого важливого в африці?
зе!скумбпія ще там не була? чи, просить притулок, бо всі інші відмовили?
до речі: дєрмачина, умєров та сібіга в лондоні, і щось не поспішають додому.