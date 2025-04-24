Рашисти атакували Київ: попередньо п’ятеро постраждалих, серед них дитина, загорілися будинки та авто (оновлено)

У ніч на 24 квітня під час російської комбінованої атаки БпЛА та ракетами по Києву зафіксовано падіння уламків в кількох районах столиці.

Про це повідомив в телеграм начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків за двома адресами, горять автомобілі; у Шевченківському районі - займання нежитлових приміщень; Святошинський район - попередньо - загоряння житлового будинку, загоряння автомобілів.

Ще за однією адресою у Святошинському районі зафіксовано займання будинку, повідомив посадовець.

О 01:40 Ткаченко повідомив:

"Голосіївський район: дві пожежі внаслідок ворожої атаки. Шевченківський район: чотири пожежі. Святошинський район: попередньо займання на трьох локаціях. Гаражі, будинки, автомобілі. Вже є інформація про 5 постраждалих, у тому числі — дитина. Є влучання по цивільній інфраструктурі. Поки без інших деталей і закликаю взагалі з деталями зачекати і наслідки ворожої атаки не публікувати. А перебувати в укриттях!".

О 01:44 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у Святошинському районі пожежа в житловому будинку. Є руйнування. Під завалами люди. Рятувальники та медики працюють на місці.

У Святошинському районі медики госпіталізували ще одного постраждалого, додав о 01:52.

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