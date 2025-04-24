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Новини Атака Калібрами з Чорного моря
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Росія запустила "Калібри" з Чорного моря та крилаті ракети зі стратегічної авіації, - ПС (оновлено)

Зафіксовано пуски Калібрів ворогом з Чорного моря

У ніч на четвер, 24 квітня, Росія запустила з акваторії Чорного моря ракети "Калібр" для обстрілу України.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів", - повідомили ПС о 00:13.

"Калібр" з півдня на Херсонщину", - повідомили ПС о 00:27.

"Група ракет на півдні Херсонщини курсом на північ", - повідомили ПС о 00:30.

"Калібри" у напрямку Кривого Рогу" - повідомили ПС о 00:34.

"Калібри" з Херсонщини  на Миколаївщину", - повідомлялося о 00:37.

"Група ракет з Миколаївщини  на Кіровоградщину", - повідомлялося о 00:42.

"Курсом на Кропивницький", - повідомлялося о 00:46.

"Група ракет з Кіровоградщини  на Черкащину, напрямок руху - на Шполу!  Ракета на сході Кіровоградщини  курсом на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 00:51.

"Група ракет на Черкащині курсом на Київщину!  Ракета на заході Дніпропетровщини  курсом на схід!  Ракета на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину", - повідомлялося о 00:55.

"Ракета на Черкащині курсом на Умань", - повідомлялося о 00:57.

"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомлялося о 01:04.

"Швидкісна на Київ зі сходу!", - повідомлялося о 01:05.

"Калібри" з Черкащини  на Київщину та Вінниччину, - повідомлялося о 01:05.

"Калібри" на Харків із заходу, - повідомлялося о 01:06.

 Ракети з Вінниччини  на Житомирщину, - повідомлялося о 01:08.

Ракети зі сходу  на Павлоград, - повідомлялося о 01:08.

Швидкісна на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:13.

Швидкісні цілі на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:14.

О 01:36 ПС повідомили, що російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по території Україні.

"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ворога! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні. 

Доповнюється... 

Автор: 

ракети (4026) росія (65223) Чорне море (1669) атака (344)


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Топ коментарі
+35
Бийте у відповідь по кацапії. НПЗ кацапії бажають вогню.
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24.04.2025 00:36
+23
Морське перемирёя в дії
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24.04.2025 01:10
+23
Походу всі ракети на Київ. Все для закріплення переговорів. Як казав фашист Келог, це б'ють українського осла по носі щоб Україна була більш договороздатною.
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24.04.2025 01:14
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президент США гавкнув, кацапи ракети запустили - командна гра
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24.04.2025 00:27 Відповісти
Бийте у відповідь по кацапії. НПЗ кацапії бажають вогню.
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24.04.2025 00:36 Відповісти
А в перервах трамп бачить "мир в глазах zyйла
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24.04.2025 00:46 Відповісти
Валіть вже по мацквабаду при такому перемир'ї..
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24.04.2025 00:55 Відповісти
Морське перемирёя в дії
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24.04.2025 01:10 Відповісти
Походу всі ракети на Київ. Все для закріплення переговорів. Як казав фашист Келог, це б'ють українського осла по носі щоб Україна була більш договороздатною.
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24.04.2025 01:14 Відповісти
А наші слуги всі роз'їхались з Києва , залишили одного стефанчука.
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24.04.2025 01:19 Відповісти
Стефанчук не вліз у машину.
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24.04.2025 01:23 Відповісти
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24.04.2025 01:25 Відповісти
Його і в "бусік"не запхаєш..
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24.04.2025 01:29 Відповісти
це у когось дуже вузькі двері в машині (с)
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24.04.2025 01:54 Відповісти
У двері)) йому потрібен з відкритим кузовом та автонавантажувачем))
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24.04.2025 05:04 Відповісти
Дуже точно підмічено - аж на край Африки, до самого рамафоси. А на#єра? А щоб же ж подалі, подалі...
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24.04.2025 01:44 Відповісти
Це вже давно спалений бот, єдиною ціллю якого є антисемітські вкиди під будь-яким соусом.
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24.04.2025 01:59 Відповісти
""...жидва смердюча...""???
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24.04.2025 01:52 Відповісти
довбойоб тут ти
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24.04.2025 01:59 Відповісти
Всі вже помітили, що сенс в перемовинах - це показати, що в них немає ніякого сенсу?
Ці самі Штати теж підписували цей Будапештський меморандум, і що з цього?
Насправді всі ці нато, євросоюз, і інши разом з рашкою хотіли розділити Україну , а спочатку роззброїти її, щоб легше було знищити.
Ну українськи (?) політики нічого не варті - лохи, і кугути продажні.
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24.04.2025 02:03 Відповісти
та не пиши маячню якби Євросоюз хотів знищити Україну, а до цього Байден то ти б сидів далі в своєму кремлі та ****** би щось інше
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24.04.2025 02:46 Відповісти
Для такого розумово відсталого, як ти кремль - це мрія.
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24.04.2025 06:58 Відповісти
Мапа тривог - вся Україна червона.
Що в рашкі посиніє?
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24.04.2025 04:19 Відповісти
ЗЕля має піти нахер! Це чмо шоуменське нездатне ні на що окрім зради і крадівництва!
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24.04.2025 09:31 Відповісти
добре що ми дотримуємося морського перемир'я! слава надпотужному зечму
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24.04.2025 11:23 Відповісти
Миллиарды в помойку с почти нулевым эффектом.
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24.04.2025 15:32 Відповісти
 
 