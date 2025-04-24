Росія запустила "Калібри" з Чорного моря та крилаті ракети зі стратегічної авіації, - ПС (оновлено)
У ніч на четвер, 24 квітня, Росія запустила з акваторії Чорного моря ракети "Калібр" для обстрілу України.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"З акваторії Чорного моря зафіксовані пуски "Калібрів", - повідомили ПС о 00:13.
"Калібр" з півдня на Херсонщину", - повідомили ПС о 00:27.
"Група ракет на півдні Херсонщини курсом на північ", - повідомили ПС о 00:30.
"Калібри" у напрямку Кривого Рогу" - повідомили ПС о 00:34.
"Калібри" з Херсонщини на Миколаївщину", - повідомлялося о 00:37.
"Група ракет з Миколаївщини на Кіровоградщину", - повідомлялося о 00:42.
"Курсом на Кропивницький", - повідомлялося о 00:46.
"Група ракет з Кіровоградщини на Черкащину, напрямок руху - на Шполу! Ракета на сході Кіровоградщини курсом на Дніпропетровщину", - повідомлялося о 00:51.
"Група ракет на Черкащині курсом на Київщину! Ракета на заході Дніпропетровщини курсом на схід! Ракета на півночі Кіровоградщини курсом на Черкащину", - повідомлялося о 00:55.
"Ракета на Черкащині курсом на Умань", - повідомлялося о 00:57.
"Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу", - повідомлялося о 01:04.
"Швидкісна на Київ зі сходу!", - повідомлялося о 01:05.
"Калібри" з Черкащини на Київщину та Вінниччину, - повідомлялося о 01:05.
"Калібри" на Харків із заходу, - повідомлялося о 01:06.
Ракети з Вінниччини на Житомирщину, - повідомлялося о 01:08.
Ракети зі сходу на Павлоград, - повідомлялося о 01:08.
Швидкісна на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:13.
Швидкісні цілі на Київ зі сходу, - повідомлялося о 01:14.
О 01:36 ПС повідомили, що російська стратегічна авіація здійснила пуски крилатих ракет по території Україні.
"Увага! Зафіксовано пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації ворога! Залишайтеся в укриттях!", - йдеться у повідомленні.
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Ці самі Штати теж підписували цей Будапештський меморандум, і що з цього?
Насправді всі ці нато, євросоюз, і інши разом з рашкою хотіли розділити Україну , а спочатку роззброїти її, щоб легше було знищити.
Ну українськи (?) політики нічого не варті - лохи, і кугути продажні.
Що в рашкі посиніє?