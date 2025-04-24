Россия запускала "Калибры" из Черного моря и крылатые ракеты по стратегической авиации, - ВС (обновлено)

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия запустила из акватории Черного моря ракеты "Калибр" для обстрела Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров", - сообщили ВС в 00:13.

"Калибр" с юга на Херсонщину", - сообщили ВС в 00:27.

"Группа ракет на юге Херсона курсом на север", - сообщили ВС в 00:30.

"Калибры" в направлении Кривого Рога" - сообщили ВС в 00:34.

"Калибры" из Херсона на Николаевщину", - сообщалось в 00:37.

"Группа ракет с Николаевской области в Кировоградскую область", - сообщалось в 00:42.

"Курсом на Кропивницкий", - сообщалось в 00:46.

"Группа ракет с Кировоградщины на Черкасщину, направление движения – на Шполу! Ракета на востоке Кировоградщины курсом на Днепропетровщину", – сообщалось в 00:51.

"Группа ракет в Черкасской области курсом на Киевщину! Ракета на западе Днепропетровщины курсом на восток! Ракета на севере Кировоградщины курсом на Черкасщину", - сообщалось в 00:55.

"Ракета в Черкасской области курсом на Умань", - сообщалось в 00:57.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщалось в 01:04.

"Скоростная на Киев с востока!", - сообщалось в 01:05.

"Калибры" из Черкасской области на Киевщину и Виннитчину, - сообщалось в 01:05.

"Калибры" на Харьков с запада, - сообщалось в 01:06.

"Ракеты из Винницкой области на Житомирщину", - сообщалось в 01:08.

"Ракеты с востока на Павлоград", - сообщалось в 01:08.

"Скоростная на Киев с востока", - сообщалось в 01:13.

"Скоростные цели на Киев с востока", – сообщалось в 01:14.

В 01:36 ВС сообщили, что российская стратегическая авиация совершила пуски крылатых ракет по территории Украины.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Дополняется...