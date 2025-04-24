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Новости Атака Калибрами с Черного моря
11 092 28

Россия запускала "Калибры" из Черного моря и крылатые ракеты по стратегической авиации, - ВС (обновлено)

Зафиксированы пуски Калибров врагом из Черного моря

В ночь на четверг, 24 апреля, Россия запустила из акватории Черного моря ракеты "Калибр" для обстрела Украины.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Из акватории Черного моря зафиксированы пуски "Калибров", - сообщили ВС в 00:13.

"Калибр" с юга на Херсонщину", - сообщили ВС в 00:27.

"Группа ракет на юге Херсона курсом на север", - сообщили ВС в 00:30.

"Калибры" в направлении Кривого Рога" - сообщили ВС в 00:34.

"Калибры" из Херсона на Николаевщину", - сообщалось в 00:37.

"Группа ракет с Николаевской области в Кировоградскую область", - сообщалось в 00:42.

"Курсом на Кропивницкий", - сообщалось в 00:46.

"Группа ракет с Кировоградщины на Черкасщину, направление движения – на Шполу! Ракета на востоке Кировоградщины курсом на Днепропетровщину", – сообщалось в 00:51.

"Группа ракет в Черкасской области курсом на Киевщину! Ракета на западе Днепропетровщины курсом на восток! Ракета на севере Кировоградщины курсом на Черкасщину", - сообщалось в 00:55.

"Ракета в Черкасской области курсом на Умань", - сообщалось в 00:57.

"Угроза применения баллистического вооружения с востока", - сообщалось в 01:04.

"Скоростная на Киев с востока!", - сообщалось в 01:05.

"Калибры" из Черкасской области на Киевщину и Виннитчину, - сообщалось в 01:05.

"Калибры" на Харьков с запада, - сообщалось в 01:06.

"Ракеты из Винницкой области на Житомирщину", - сообщалось в 01:08.

"Ракеты с востока на Павлоград", - сообщалось в 01:08.

"Скоростная на Киев с востока", - сообщалось в 01:13.

"Скоростные цели на Киев с востока", – сообщалось в 01:14.

В 01:36 ВС сообщили, что российская стратегическая авиация совершила пуски крылатых ракет по территории Украины.

"Внимание! Зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов стратегической авиации врага! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Дополняется...

Автор: 

ракеты (3569) россия (95569) Черное море (1480) атака (376)


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Топ комментарии
+35
Бийте у відповідь по кацапії. НПЗ кацапії бажають вогню.
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24.04.2025 00:36
+23
Морське перемирёя в дії
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24.04.2025 01:10
+23
Походу всі ракети на Київ. Все для закріплення переговорів. Як казав фашист Келог, це б'ють українського осла по носі щоб Україна була більш договороздатною.
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24.04.2025 01:14
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президент США гавкнув, кацапи ракети запустили - командна гра
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24.04.2025 00:27 Ответить
Бийте у відповідь по кацапії. НПЗ кацапії бажають вогню.
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24.04.2025 00:36 Ответить
А в перервах трамп бачить "мир в глазах zyйла
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24.04.2025 00:46 Ответить
Валіть вже по мацквабаду при такому перемир'ї..
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24.04.2025 00:55 Ответить
Морське перемирёя в дії
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24.04.2025 01:10 Ответить
Походу всі ракети на Київ. Все для закріплення переговорів. Як казав фашист Келог, це б'ють українського осла по носі щоб Україна була більш договороздатною.
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24.04.2025 01:14 Ответить
А наші слуги всі роз'їхались з Києва , залишили одного стефанчука.
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24.04.2025 01:19 Ответить
Стефанчук не вліз у машину.
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24.04.2025 01:23 Ответить
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24.04.2025 01:25 Ответить
Його і в "бусік"не запхаєш..
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24.04.2025 01:29 Ответить
це у когось дуже вузькі двері в машині (с)
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24.04.2025 01:54 Ответить
У двері)) йому потрібен з відкритим кузовом та автонавантажувачем))
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24.04.2025 05:04 Ответить
Дуже точно підмічено - аж на край Африки, до самого рамафоси. А на#єра? А щоб же ж подалі, подалі...
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24.04.2025 01:44 Ответить
Це вже давно спалений бот, єдиною ціллю якого є антисемітські вкиди під будь-яким соусом.
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24.04.2025 01:59 Ответить
""...жидва смердюча...""???
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24.04.2025 01:52 Ответить
довбойоб тут ти
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24.04.2025 01:59 Ответить
Всі вже помітили, що сенс в перемовинах - це показати, що в них немає ніякого сенсу?
Ці самі Штати теж підписували цей Будапештський меморандум, і що з цього?
Насправді всі ці нато, євросоюз, і інши разом з рашкою хотіли розділити Україну , а спочатку роззброїти її, щоб легше було знищити.
Ну українськи (?) політики нічого не варті - лохи, і кугути продажні.
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24.04.2025 02:03 Ответить
та не пиши маячню якби Євросоюз хотів знищити Україну, а до цього Байден то ти б сидів далі в своєму кремлі та ****** би щось інше
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24.04.2025 02:46 Ответить
Для такого розумово відсталого, як ти кремль - це мрія.
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24.04.2025 06:58 Ответить
Мапа тривог - вся Україна червона.
Що в рашкі посиніє?
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24.04.2025 04:19 Ответить
ЗЕля має піти нахер! Це чмо шоуменське нездатне ні на що окрім зради і крадівництва!
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24.04.2025 09:31 Ответить
добре що ми дотримуємося морського перемир'я! слава надпотужному зечму
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24.04.2025 11:23 Ответить
Миллиарды в помойку с почти нулевым эффектом.
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24.04.2025 15:32 Ответить
 
 