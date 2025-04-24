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Новости Атака БПЛА на Киев Ракетная атака на Киев
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Рашисты атаковали Киев: предварительно - пятеро пострадавших, среди них - ребенок, загорелись дома и авто (обновлено)

В Киеве произошли пожары в результате российской атаки

В ночь на 24 апреля во время российской комбинированной атаки БПЛА и ракетами по Киеву зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.

Об этом сообщил в телеграм начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков по двум адресам, горят автомобили; в Шевченковском районе - возгорание нежилых помещений; Святошинский район - предварительно - возгорание жилого дома, возгорание автомобилей.

Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома, сообщил чиновник.

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В 01:40 Ткаченко сообщил:

"Голосеевский район: два пожара вследствие вражеской атаки. Шевченковский район: четыре пожара. Святошинский район: предварительно возгорание на трех локациях. Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе — ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями и призываю вообще с деталями. находиться в укрытиях!".

В 01.44 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.

В Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего, добавил в 01.52.

Автор: 

Киев (25542) пожар (5948) атака (376)


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Топ комментарии
+26
трамп завтра: винен зеленський та українці, що не погодились підписати чудовий геніальний найкращий договір про узаконення анексії
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24.04.2025 01:38
+18
Так це єдине, що робить голова ОВА, крім підсирання місцевої влади.
Його попередник тією ж фігнею страждав.
Кличко з МНС-никами носиться Києвом, а ці сидять і спокійно у телеграмі строчать.
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24.04.2025 01:46
+16
Трохи звіздить військовий адміністратор. Не було ніяких уламків. З вікна бачив, як в районі Святошина з невеликими інтервалами десь шість незбитих ракет вертикально дуже швидко атакували. Греміло так, що в мене на Відрадному мало вікна не повилітали, а сигналізація автівок оркестром грала.
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24.04.2025 01:56
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У нас тепер новий повідомлятель.
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24.04.2025 01:35 Ответить
Так зе! все бюджет Києва прибрати хоче, але й стрьомно йому..бо за Кличка не тільки кияни, а ще й німці з австріякими можуть по вухам надавати..
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24.04.2025 03:19 Ответить
Нужно всем что есть, сегодня навалить по кацапским городам, так сказать поддержать дискуссию с кацапами, мирные ****** мать переговоры
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24.04.2025 01:37 Ответить
Кацапам буде пипець
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24.04.2025 02:08 Ответить
Да ты еще и сегодня зарегистрирован и под vpn зашел)). Как там в ленинграде погода?
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24.04.2025 02:00 Ответить
Його регулярно банять та видаляють. Тому він завжди свіжеспечений. 😁
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24.04.2025 02:01 Ответить
Теж раніш жидів всюду шукав..такіж придурки зігануті й трамп з путей..дунин,клімов,вся хрень в башке в них..ну в трямпа свої арійці з маском..Погано вон всі скінчуть..Тема дурна..Хоч скількі ракет..То теорію про жидів..потім котів придумають..То така категорія..Й вона привладі зара..Тобто їм конець й кінець,зе енд..)))
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24.04.2025 02:07 Ответить
А шо лікарі кажуть?
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24.04.2025 02:05 Ответить
Наука зробила великий крок уперед, у лікуванні ментальних недуг, не втрачай надію👍
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24.04.2025 02:06 Ответить
Ось він ваш великодній мир і резельтат переговорів. Жалко тільки що самі переговорщики зараз втекли з Київа і не насолоджуються результатом своїх переговорів з московськими фашистами
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24.04.2025 01:37 Ответить
трамп завтра: винен зеленський та українці, що не погодились підписати чудовий геніальний найкращий договір про узаконення анексії
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24.04.2025 01:38 Ответить
Нє, закономірність, це те, що такі гандони як ти тут регулярно несуть всяку херню
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24.04.2025 02:11 Ответить
добре, шо зелений дегенерат тімур повідомив в тєлєгє.
бо, ніхто з киян, так і не знав би.
громихало, ****, добрячє....
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24.04.2025 01:41 Ответить
Так це єдине, що робить голова ОВА, крім підсирання місцевої влади.
Його попередник тією ж фігнею страждав.
Кличко з МНС-никами носиться Києвом, а ці сидять і спокійно у телеграмі строчать.
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24.04.2025 01:46 Ответить
Чому активний члєн зєльоной шобли Тимур Фіруддінович Мамедов прикривається прізвищем "Ткаченко"?
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24.04.2025 01:47 Ответить
Стидається батьківського прізвища, отаке от...
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24.04.2025 01:50 Ответить
Заміж вийшов і поміняв.
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24.04.2025 02:17 Ответить
прінуждєніє к "міру" с абох старон
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24.04.2025 01:48 Ответить
Трохи звіздить військовий адміністратор. Не було ніяких уламків. З вікна бачив, як в районі Святошина з невеликими інтервалами десь шість незбитих ракет вертикально дуже швидко атакували. Греміло так, що в мене на Відрадному мало вікна не повилітали, а сигналізація автівок оркестром грала.
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24.04.2025 01:56 Ответить
А в мене повилітали. Повне ліжко скла.
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24.04.2025 02:23 Ответить
Де, у Лондонi ?
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24.04.2025 02:37 Ответить
Що це за мокшанська говірка болгарського суржику? Від ростовського обозу відстав, буряте калічний? Буває. Біжи, млинціа з лопати поїж, поки не охололо. ))
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24.04.2025 03:10 Ответить
не знаю я с борщаги видел как петриот вверх на перехват пошел 2-3 сек и ****** писькандеру,если бы были прилеты то например той хрущевки не было б вообще ,а не рамы повылетали,шо ж вы таки тугие на 4 год войны не можете прилет от осколка отличить,прилет это в полтаве ,2 парадняка минус.
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24.04.2025 03:12 Ответить
Свинособачу не сприймаю, тугий тунгусе - ти помилився країною.
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24.04.2025 03:15 Ответить
Дивлячись де був епіцентр вибуху. Влучити міг і "Шахед". Це "тугі" досі не розуміють, що по таким фото нічого визначити не можливо в принципі
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24.04.2025 07:58 Ответить
На лівому, Борти напроти - вуха позакладало .
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24.04.2025 03:22 Ответить
Завод Авиант значит.
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24.04.2025 05:57 Ответить
ну шахеды седня оперативно гасяться и под киевом и в киеве в течении 5-10 минут а то и меньше.
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24.04.2025 03:09 Ответить
За ночь по Харькову 19 ударов, 12 бпл, 7 крылатых.
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24.04.2025 05:41 Ответить
https://t.me/vanek_nikolaev Николаевский Ванёк

по обстрелу как такому:

"старались" работать по промзонам, которые они считают за военные объекты

получилось как всегда

Павлоград, Харьков, Киев приняли на себя основной удар

Житомир чуть меньше

есть разрушения, погибшие гражданские и пострадавшие

из хорошего - там где могли работать пилоты, отработали на максимум

за что им огромное спасибо

полной статистики по сбитиям и последствиям пока нет, но более менее такая картина вырисовывается
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24.04.2025 06:00 Ответить
головне як завжди , 🤡 лідор ... кудись поїхав в ПАР ...можно і по Київу ...
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24.04.2025 06:22 Ответить
такі атаки, готуються заздалегідь.
зе!чмо знало про це, тому і поїхало.
питання, що ж такого важливого в африці?
зе!скумбпія ще там не була? чи, просить притулок, бо всі інші відмовили?
до речі: дєрмачина, умєров та сібіга в лондоні, і щось не поспішають додому.
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24.04.2025 09:17 Ответить
 
 