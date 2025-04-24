Рашисты атаковали Киев: предварительно - пятеро пострадавших, среди них - ребенок, загорелись дома и авто (обновлено)

В ночь на 24 апреля во время российской комбинированной атаки БПЛА и ракетами по Киеву зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.

Об этом сообщил в телеграм начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков по двум адресам, горят автомобили; в Шевченковском районе - возгорание нежилых помещений; Святошинский район - предварительно - возгорание жилого дома, возгорание автомобилей.

Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома, сообщил чиновник.

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В 01:40 Ткаченко сообщил:

"Голосеевский район: два пожара вследствие вражеской атаки. Шевченковский район: четыре пожара. Святошинский район: предварительно возгорание на трех локациях. Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе — ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями и призываю вообще с деталями. находиться в укрытиях!".

В 01.44 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.

В Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего, добавил в 01.52.