Рашисты атаковали Киев: предварительно - пятеро пострадавших, среди них - ребенок, загорелись дома и авто (обновлено)
В ночь на 24 апреля во время российской комбинированной атаки БПЛА и ракетами по Киеву зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы.
Об этом сообщил в телеграм начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
В Голосеевском районе зафиксировано падение обломков по двум адресам, горят автомобили; в Шевченковском районе - возгорание нежилых помещений; Святошинский район - предварительно - возгорание жилого дома, возгорание автомобилей.
Еще по одному адресу в Святошинском районе зафиксировано возгорание дома, сообщил чиновник.
В 01:40 Ткаченко сообщил:
"Голосеевский район: два пожара вследствие вражеской атаки. Шевченковский район: четыре пожара. Святошинский район: предварительно возгорание на трех локациях. Гаражи, дома, автомобили. Уже есть информация о 5 пострадавших, в том числе — ребенок. Есть попадания по гражданской инфраструктуре. Пока без других деталей и призываю вообще с деталями и призываю вообще с деталями. находиться в укрытиях!".
В 01.44 мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе пожар в жилом доме. Есть разрушение. Под завалами люди. Спасатели и медики работают на месте.
В Святошинском районе медики госпитализировали еще одного пострадавшего, добавил в 01.52.
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бо, ніхто з киян, так і не знав би.
громихало, ****, добрячє....
Його попередник тією ж фігнею страждав.
Кличко з МНС-никами носиться Києвом, а ці сидять і спокійно у телеграмі строчать.
по обстрелу как такому:
"старались" работать по промзонам, которые они считают за военные объекты
получилось как всегда
Павлоград, Харьков, Киев приняли на себя основной удар
Житомир чуть меньше
есть разрушения, погибшие гражданские и пострадавшие
из хорошего - там где могли работать пилоты, отработали на максимум
за что им огромное спасибо
полной статистики по сбитиям и последствиям пока нет, но более менее такая картина вырисовывается
зе!чмо знало про це, тому і поїхало.
питання, що ж такого важливого в африці?
зе!скумбпія ще там не була? чи, просить притулок, бо всі інші відмовили?
до речі: дєрмачина, умєров та сібіга в лондоні, і щось не поспішають додому.