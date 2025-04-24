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Новини Ракетна атака на Київ
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Атака РФ на Київ: загинуло 12 людей, 90 - постраждало, триває розбір завалів (оновлено)

російський удар балістикою по Києву

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів про ліквідацію наслідків російської атаки на Київ в ніч проти 24 квітня.

Про це написав начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація станом на 15:30:

Тривають роботи з розбору завалів, зокрема у Святошинському районі.

Загиблі

Станом на зараз маємо підтвердженими дані щодо загибелі 8 осіб. Відомості щодо ймовірної загибелі ще однієї людини - вивчаються.

Постраждалі

За інформацією МВС, маємо 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо.

Постраждали щонайменше 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій - лише півтора року. Усім надається медична допомога. Звернення продовжують надходити.

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Оперативні штаби щодо ліквідації наслідків розгорнуті на місцях.

"Також надходять (та ймовірно ще надійдуть) повідомлення про виявлення уламків збитих повітряних цілей на різних локаціях. Тому закликаю киян, у разі виявлення, невідкладно повідомляти на 101. Не підходити і не торкатися уламків", - зауважив Ткаченко.

Ткаченко додав, що завдяки роботі рятувальників займання на всіх локаціях ліквідовані/локалізовані. Фахівці продовжують працювати.

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"Вдячний всім: військовим, ДСНС, поліції, комунальникам. Особиста подяка Міністру МВС Ігорю Клименку за безпосередню координацію заходів на місцях", - зазначив очільник КМВА.

ОНОВЛЕННЯ

О 16.35 у МВС України повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

Згодом у ДСНС повідомили, що станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Оновлення 17:31

"Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих", - написав Тимур Ткаченко

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Автор: 

руйнування (256) Повітряні атаки на Київ (772) Ткаченко Тимур (25)


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Топ коментарі
+17
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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24.04.2025 18:06
+16
Рашиська орда це варвари яких треба тільки знищувати і чого ви добились виродки що вбили безневиних мирних людей ? будь ти проклята навіки фашиська росія і її трусливий народ ,вам ніколи не буде прощення ,коли вже здохне терорист путін ? мільйони благають.
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24.04.2025 17:57
+14
9 травня Червона площа має дійсно стати червоною.
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24.04.2025 18:00
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це значить 48 кацапів треба вбити і 360 зробити каліками
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24.04.2025 17:51 Відповісти
То приїдь допоможеш...
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24.04.2025 18:00 Відповісти
Рашиська орда це варвари яких треба тільки знищувати і чого ви добились виродки що вбили безневиних мирних людей ? будь ти проклята навіки фашиська росія і її трусливий народ ,вам ніколи не буде прощення ,коли вже здохне терорист путін ? мільйони благають.
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24.04.2025 17:57 Відповісти
Щоб закінчити цю війну, достатньо одягнути Пуйла в дерев'яний кітель. Як це зробити найкраще повинні знати Малюк і Буданов. Повинні, але судячи по результатах їхньої діяльності, не знають.
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24.04.2025 20:42 Відповісти
Де там посланець трампа до пуйла вітькоф? Миється, відчуває як просмердівся наскрізь кров'ю українців?
Вітькоф, цю кров вода не змиє ніколи !
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24.04.2025 18:00 Відповісти
9 травня Червона площа має дійсно стати червоною.
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24.04.2025 18:00 Відповісти
Красная площа має стати червоною від кацапської крові. Ось так буде правильніше.
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24.04.2025 18:45 Відповісти
У них стєкломой в жилах тече навперегонки з бояришнєком.
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24.04.2025 20:36 Відповісти
Ага, щас - ти думаєш для чого #уйло на 9 травня запросив сі та інших? Щоб ними прикритись. Ну, а ми ж дЄрьмакрати, ми ж по лЮдях не стріляємо
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24.04.2025 18:59 Відповісти
Нссправді двовладдя в містах, тим більше прикордоних це страшна напасть( і дуже не розумно, а можливо і підступно
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24.04.2025 18:02 Відповісти
досіть скігліти - біріть лопаті і йдіть збивати балістику - бо в українців увірветься терпець
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24.04.2025 18:02 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности.
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм

Джохар Дудаев
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24.04.2025 18:06 Відповісти
Росія повинна бути знищена!
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24.04.2025 18:11 Відповісти
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24.04.2025 18:33 Відповісти
30 днівне перемирья вже закінчилось чи ще не починалося, а мирні переговори під час ракетних обстрілів мирних міст для чого? для миру чи для вбивств під час мирних розмов між собою?.
Особиста подяка Умерову за ефективні мирні розмови, за знищення Петріотів ворогом,наскількі відомо вони були знищені вже при новому міністрі, яких і так недостатьньо, а тових своїх не виробляємо навіть міни і ті браковані ні кажучи за інше, тому маємо що маємо.
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24.04.2025 18:41 Відповісти
Даешь красную площадь цвета в крови..... Готуйтеся до 9 травня виродки рашистські !!!
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24.04.2025 18:42 Відповісти
На 9 мая на москве ничего не будет. На страже спокойствия рассиан надежно стоит бубочка.
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24.04.2025 18:47 Відповісти
Воздействие на население через террор. За неимением иных средств.
Больной ублюдок видит в этом последний шанс..
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24.04.2025 18:57 Відповісти
У відповідь на удар по Києву буде :
-гра хрєном на роялі
-читання чужих слів з папірця
-очікування нових ударів і смертей.

Чого точно 100% не буде :
-ударів у відповідь по ворогу
- зміцнення обороноздатності.
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24.04.2025 19:03 Відповісти
Ще буде гундоса піз@#ж про якусь уявні ракети і мільярди безспілотників
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25.04.2025 06:11 Відповісти
Для чого дякувати особисто міністру ? Це не його робота хіба ?
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24.04.2025 19:07 Відповісти
Ну то яка нагода підлизнути..з цим підлабузником все ясно, достатньо було однієї фрази..
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24.04.2025 19:29 Відповісти
Світла пам'ять
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24.04.2025 20:50 Відповісти
Центральний палац одружень у Києві також постраждав унаслідок російської атаки 24 квітня.
Там були вибиті вікна та пошкоджено інтерʼєр.
Колись і я там одружувався.

А років із два тому спалили безпілотником мою першу квартиру в Києві на Євгенії Бош.
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24.04.2025 23:45 Відповісти
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25.04.2025 00:04 Відповісти
Нептун, схоже за все не виробляють нові. Все клянчать тауруси. ЗЕ розвалили виробництво повністю, яке налагодив Порох
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25.04.2025 07:54 Відповісти
 
 