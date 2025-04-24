Атака РФ на Київ: загинуло 12 людей, 90 - постраждало, триває розбір завалів (оновлено)

Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів про ліквідацію наслідків російської атаки на Київ в ніч проти 24 квітня.

Про це написав начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

Ситуація станом на 15:30:

Тривають роботи з розбору завалів, зокрема у Святошинському районі.

Загиблі

Станом на зараз маємо підтвердженими дані щодо загибелі 8 осіб. Відомості щодо ймовірної загибелі ще однієї людини - вивчаються.

Постраждалі

За інформацією МВС, маємо 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо.

Постраждали щонайменше 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій - лише півтора року. Усім надається медична допомога. Звернення продовжують надходити.

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Оперативні штаби щодо ліквідації наслідків розгорнуті на місцях.

"Також надходять (та ймовірно ще надійдуть) повідомлення про виявлення уламків збитих повітряних цілей на різних локаціях. Тому закликаю киян, у разі виявлення, невідкладно повідомляти на 101. Не підходити і не торкатися уламків", - зауважив Ткаченко.

Ткаченко додав, що завдяки роботі рятувальників займання на всіх локаціях ліквідовані/локалізовані. Фахівці продовжують працювати.

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"Вдячний всім: військовим, ДСНС, поліції, комунальникам. Особиста подяка Міністру МВС Ігорю Клименку за безпосередню координацію заходів на місцях", - зазначив очільник КМВА.

ОНОВЛЕННЯ

О 16.35 у МВС України повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей.

Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.

Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.

Згодом у ДСНС повідомили, що станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають.

Оновлення 17:31

"Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих", - написав Тимур Ткаченко

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.