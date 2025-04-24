Атака РФ на Київ: загинуло 12 людей, 90 - постраждало, триває розбір завалів (оновлено)
Начальник КМВА Тимур Ткаченко розповів про ліквідацію наслідків російської атаки на Київ в ніч проти 24 квітня.
Про це написав начальник КМВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Ситуація станом на 15:30:
Тривають роботи з розбору завалів, зокрема у Святошинському районі.
Загиблі
Станом на зараз маємо підтвердженими дані щодо загибелі 8 осіб. Відомості щодо ймовірної загибелі ще однієї людини - вивчаються.
Постраждалі
За інформацією МВС, маємо 90 постраждалих з різним ступенем травм: від гострої реакції на стрес до множинних травм і поранень: переломи, різані рани, осколкові поранення тощо.
Постраждали щонайменше 12 дітей до 18 років. Наймолодшій постраждалій - лише півтора року. Усім надається медична допомога. Звернення продовжують надходити.
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Оперативні штаби щодо ліквідації наслідків розгорнуті на місцях.
"Також надходять (та ймовірно ще надійдуть) повідомлення про виявлення уламків збитих повітряних цілей на різних локаціях. Тому закликаю киян, у разі виявлення, невідкладно повідомляти на 101. Не підходити і не торкатися уламків", - зауважив Ткаченко.
Ткаченко додав, що завдяки роботі рятувальників займання на всіх локаціях ліквідовані/локалізовані. Фахівці продовжують працювати.
"Вдячний всім: військовим, ДСНС, поліції, комунальникам. Особиста подяка Міністру МВС Ігорю Клименку за безпосередню координацію заходів на місцях", - зазначив очільник КМВА.
ОНОВЛЕННЯ
О 16.35 у МВС України повідомили, що кількість загиблих унаслідок російського ракетного удару по Києву зросла до 9 людей.
Рятувальники дістали з-під завалів будинку у Святошинському районі тіло загиблої дівчини 27 років.
Пошуково-рятувальні роботи та ліквідація наслідків атаки тривають.
Згодом у ДСНС повідомили, що станом на 16.45 кількість загиблих внаслідок російського удару по столиці зросла до 10 осіб, 90 постраждалих. Аварійно-рятувальні роботи тривають.
Оновлення 17:31
"Рятувальники деблокували ще 2 тіла з-під завалів у Святошинському районі. Наразі вже маємо 12 загиблих", - написав Тимур Ткаченко
Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.
У Києві 25 квітня оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.
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Вітькоф, цю кров вода не змиє ніколи !
Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический, юридическо-правовой и идеологический терроризм
Джохар Дудаев
Особиста подяка Умерову за ефективні мирні розмови, за знищення Петріотів ворогом,наскількі відомо вони були знищені вже при новому міністрі, яких і так недостатьньо, а тових своїх не виробляємо навіть міни і ті браковані ні кажучи за інше, тому маємо що маємо.
Больной ублюдок видит в этом последний шанс..
-гра хрєном на роялі
-читання чужих слів з папірця
-очікування нових ударів і смертей.
Чого точно 100% не буде :
-ударів у відповідь по ворогу
- зміцнення обороноздатності.
Там були вибиті вікна та пошкоджено інтерʼєр.
Колись і я там одружувався.
А років із два тому спалили безпілотником мою першу квартиру в Києві на Євгенії Бош.