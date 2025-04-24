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Новини Ракетна атака на Київ
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25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби

Наслідки російської атаки на Київ

У Києві завтра, 25 квітня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.

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Київ (19490) жалоба (164) Повітряні атаки на Київ (756)


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у зеленского язык в *опе? не в состоянии выдавить из себя фразу о симметричном ударе по москве, обос саный предатель-миротворец
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24.04.2025 13:28 Відповісти
Який ще симетричний удар ? Хіба у нас є іскандери, калібри, х-101 ? Що він має вичавити ?
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24.04.2025 14:03 Відповісти
Чим ,міфічною "паляницею " ?
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24.04.2025 16:28 Відповісти
 
 