25 квітня в Києві оголошено Днем жалоби

У Києві завтра, 25 квітня, оголошено День жалоби за загиблими внаслідок сьогоднішньої масованої атаки росіян на столицю.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Завтрашній день, 25 квітня, в Києві оголошений Днем жалоби. В памʼять за жертвами масованої атаки ворога на столицю", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Масований удар по Києву: під завалами, ймовірно, залишаються до 10 людей, - Клименко

Нагадаємо, вночі 24 квітня Київ опинився під комбінованою масованою атакою. Ворог застосував крилаті та балістичні ракети, ударні дрони Внаслідок масованого удару зафіксовано руйнування у п'яти районах столиці. Найбільше постраждав Святошинський район, де частково зруйновано багатоквартирний будинок.

За останніми даними, внаслідок атаки загинули щонайменше 9 людей та понад 100 дістали поранення різного ступеня.