25 апреля в Киеве объявлено Днем траура

В Киеве завтра, 25 апреля, объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память по жертвам массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.