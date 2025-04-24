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Новости Ракетная атака на Киев
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25 апреля в Киеве объявлено Днем траура

Последствия российской атаки на Киев

В Киеве завтра, 25 апреля, объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.

Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память по жертвам массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.

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Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.

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Киев (25542) траур (230) Воздушные атаки на Киев (698)


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у зеленского язык в *опе? не в состоянии выдавить из себя фразу о симметричном ударе по москве, обос саный предатель-миротворец
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24.04.2025 13:28 Ответить
Який ще симетричний удар ? Хіба у нас є іскандери, калібри, х-101 ? Що він має вичавити ?
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24.04.2025 14:03 Ответить
Чим ,міфічною "паляницею " ?
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24.04.2025 16:28 Ответить
 
 