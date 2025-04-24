25 апреля в Киеве объявлено Днем траура
В Киеве завтра, 25 апреля, объявлен День траура по погибшим в результате сегодняшней массированной атаки россиян на столицу.
Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память по жертвам массированной атаки врага на столицу", - говорится в сообщении.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны. В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в результате атаки погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени.
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