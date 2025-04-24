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Новости Массированный ракетный обстрел Ракетная атака на Киев
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Массированный удар по Киеву: под завалами, вероятно, остаются до 10 человек, - Клименко

последствия удара по Киеву

В Святошинском районе Киева продолжается спасательная операция. Под завалами все еще остаются погибшие и живые жители.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, спасательные службы уже обошли все квартиры в поврежденных домах, там не обнаружили погибших и раненых. Остальные жители разрушенного дома остаются под его завалами.

"Мы слышим звонки мобильных телефонов из-под завалов. Все указывает, что там остаются тела погибших. Возможно, и живых (...) Мы говорим предварительно о поиске еще до 10 человек", - заявил Клименко.

Также он уточнил, что в результате атаки погибли 8 человек: останки тел, которые обнаружили на месте удара, приняли за 9 погибшего человека, сейчас эти останки передали на экспертизу.

Читайте: Массированный удар по Киеву: погибли двое детей из одной семьи, - Клименко

Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

Автор: 

Киев (25542) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+9
Яке примірення.Тупи трамп взагалі не розуміе сітуацію.Він мародер,як і путін.Був один,стало два.
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24.04.2025 12:15
+8
от більше всього мене вибішує, коли зелені покидьки піаряться на біді українців!!!
оцей зелений дегенерат клименко сує своє їбало у всі дірки, де найбільш трагічно.
родичи знайомі, собі місця не знаходять. розшукують дзвонять, а оте падло розказує, що щось там дзеленчить під завалами!
виключно, суд лінча!
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24.04.2025 12:20
+7
Україна повинна нанести відповідь по моцкві. Притому бити по гражданським об'єктам і говорити що ми хочемо підписати мирну угоду. В цю гру потрібно грати вдвох.
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24.04.2025 12:20
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Правила форума Совет форумчан
Яке примірення.Тупи трамп взагалі не розуміе сітуацію.Він мародер,як і путін.Був один,стало два.
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24.04.2025 12:15 Ответить
Війна йде 400 років.
Вона почалася ще до появи Америки.
Коли ви вже розумнішати почнете?
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24.04.2025 12:22 Ответить
Тоб то ти хочеш,щоб війна закінчилася на 401 році перемогою кацапів.У цьому твій розум?
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24.04.2025 12:34 Ответить
Переможе першрджерело ! Тобто Русь , а московія зникне аже це не оригінальне утворення. До того моменту може померти три чи чотири тоампи і т п . Вони взагалі глобально не впливають цей процес занадто довготривалий.

Але кількість дебвлів тут мене жахає кожен раз
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24.04.2025 12:40 Ответить
Зараз війна,а не звичайна течия часу.Тому у нас немае моменту на обдумування і рассуждения, що буде і коли.Нам треба сьогодні і зараз.
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24.04.2025 12:44 Ответить
Тут і зараз можна отримати хіба що лайно з під курки, а поки стоїть кремль війна буде продовжуватися , на якісь періоди зупиняючись при зміні режимів і т д
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24.04.2025 12:47 Ответить
Якось у тебе одна рука пише,а інша закреслюе.Важко зрозуміти ход твоіх думок.
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24.04.2025 12:49 Ответить
от більше всього мене вибішує, коли зелені покидьки піаряться на біді українців!!!
оцей зелений дегенерат клименко сує своє їбало у всі дірки, де найбільш трагічно.
родичи знайомі, собі місця не знаходять. розшукують дзвонять, а оте падло розказує, що щось там дзеленчить під завалами!
виключно, суд лінча!
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24.04.2025 12:20 Ответить
Україна повинна нанести відповідь по моцкві. Притому бити по гражданським об'єктам і говорити що ми хочемо підписати мирну угоду. В цю гру потрібно грати вдвох.
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24.04.2025 12:20 Ответить
Так. Бити по багатоповерхівках. Але казати що удар був нанесений по військовим які, по агентурним даним, зайшли у перукарню у цій будівлі. Чи якусь іншу подібну лабуду. Не треба соромитись.
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24.04.2025 12:26 Ответить
немає чим
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24.04.2025 12:50 Ответить
ALEX SUROVV, ми ні в якому разі не повинні опускатися до бидла, як рашконаселення й не повинні відповідати по гражданських обжктах. Треба посилити відповіді по військових об'єктах - і чим скоріш!
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24.04.2025 13:40 Ответить
Трампа цікавлять тільки гроші , а не людське життя 😡
В пельку свою нехай запхає ті гроші , та може заспокоїться 😣
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24.04.2025 13:11 Ответить
 
 