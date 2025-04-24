Массированный удар по Киеву: под завалами, вероятно, остаются до 10 человек, - Клименко

В Святошинском районе Киева продолжается спасательная операция. Под завалами все еще остаются погибшие и живые жители.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

По его словам, спасательные службы уже обошли все квартиры в поврежденных домах, там не обнаружили погибших и раненых. Остальные жители разрушенного дома остаются под его завалами.

"Мы слышим звонки мобильных телефонов из-под завалов. Все указывает, что там остаются тела погибших. Возможно, и живых (...) Мы говорим предварительно о поиске еще до 10 человек", - заявил Клименко.

Также он уточнил, что в результате атаки погибли 8 человек: останки тел, которые обнаружили на месте удара, приняли за 9 погибшего человека, сейчас эти останки передали на экспертизу.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок