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Новости Массированный ракетный обстрел Ракетная атака на Киев
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Массированный удар по Киеву: погибли двое детей из одной семьи, - Клименко

Последствия российской атаки на Киев

По предварительной информации, в Киеве в результате российских ударов погибли двое детей из одной семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Здесь погибли два ребенка, родители поехали на дачу. Это предварительная такая информация, она требует подтверждения", - отметил глава МВД на месте трагедии.

Клименко сообщил, что на месте трагедии работает большое количество психологов, которые оказывают помощь как родственникам погибших, так и людям, которые потеряли свое имущество в результате обстрела.

"У нас работает здесь большое количество психологов с родными погибших и с теми, кто потерял свое имущество. И это достаточно эффективная работа и нужная работа", - отметил Клименко.

Также помогают волонтеры и врачи экстренной медицинской помощи.

"В квартирах раненых или погибших на данный момент мы не видим. Под завалами с большой долей вероятности находятся, к сожалению, тела погибших... Мы ищем еще, возможно будут еще живые люди",- пояснил Клименко.

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в Киеве в результате атаки в ночь с 23 на 24 апреля погибли девять человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из-под завалов жилого дома в Киеве спасен мужчина, - ГСЧС

Автор: 

Киев (25542) обстрел (27202) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+10
Вітькофф з Трампом мають обмити цей грандіозний успіх американської дипломатії.
Греет аген мразі...
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24.04.2025 11:45
+6
чекаєте миру??я теж....але головна наша помилка в тому, що мало хто розуміє що ця війна більш схожа на бізнес проект головний лот в якому Україна без українців і головні ,,акціонери,, не досягли ще своїх цілей,тому будьте обережні самі та бережіть близьких,тримаймося бо поки є хоч якась надія ми живемо
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24.04.2025 11:44
+5
Трампакс одобряет . Это же не украинские террористы запускали , а жаждущий мира друг путлер . Ну ошиблись немножко ( хотели убить больше ) , бывает . А прикрывать от ракетных ударов можно только Израиль . Там всё постановочно , договоренно , согласованно .
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24.04.2025 11:45
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Правила форума Совет форумчан
Непокаране зло, дій коригувальників, повернулося смертю для Українців!! Привладні зеленського, усіляко петляють з 2022 року, від внесення ЗМІН до законодавства щодо ПОСТЛЕННЯ покарання коригувальників за їх дії! Шмигаль з стефанчуком та зеленським, усіляко огинаються від виконання своїх обов'язків!!
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24.04.2025 11:44 Ответить
ніяких там корегувальників немає, кацапи тупо луплять по містам для залякування і примусу до капітуляції, в даному випадку падала вже підбита балістична ракета, є відео в мережі
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24.04.2025 11:51 Ответить
Вам про зміни до законодавства, а ви про падаючу ракету!!
Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Те ж саме, що і на виборах, у 2019 році!
Мабуть, пороблено??
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24.04.2025 11:56 Ответить
вертайтесь ізза кордону і змінюйте! А щодо 2019 то вам особисто офіційно повідомляю - я голосував за Пороха, бо таких як ви багато що тикають цим 2019-м
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24.04.2025 11:58 Ответить
ти хоч би закусував чимось..., там що, в Австрії, магазини ще не працюють?
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24.04.2025 12:26 Ответить
Краще «Кобзар» Т Г Шевченка читай, стаждалець!
Вивчай рідну мову!
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24.04.2025 14:42 Ответить
чекаєте миру??я теж....але головна наша помилка в тому, що мало хто розуміє що ця війна більш схожа на бізнес проект головний лот в якому Україна без українців і головні ,,акціонери,, не досягли ще своїх цілей,тому будьте обережні самі та бережіть близьких,тримаймося бо поки є хоч якась надія ми живемо
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24.04.2025 11:44 Ответить
Написане дуже подібне на правду
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24.04.2025 12:00 Ответить
Вітькофф з Трампом мають обмити цей грандіозний успіх американської дипломатії.
Греет аген мразі...
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24.04.2025 11:45 Ответить
якщо докладно проаналізувати всі ті дії які відбуваються біля переговорів за мир,виникають підозри що всі сторони розігрують театральні сцени для самопіару та хайпу для своїх прихильників а наміри у них зовсім інші
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24.04.2025 11:51 Ответить
"...всі сторони розігрують театральні сцени для самопіару ..." Всі? Ні, тільки два ПІДОРА: трамп та *****.
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24.04.2025 12:10 Ответить
ага, "вся наша жизнь - ігра", я пам'ятаю з кацапського телебачення
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24.04.2025 12:26 Ответить
у трампонів - "карти, козирі". У кацапів : "кто нє спрятался, я нє вінават".
"...в туалете поймаем, мы в сортире их замочим".
Саме так путін і "замочив " багато українських дітей.
Поки путін "мочіт іграя" , трамп грає то в карти, то гольф, то бздить всяку херню "іграючи"
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24.04.2025 13:45 Ответить
Трампакс одобряет . Это же не украинские террористы запускали , а жаждущий мира друг путлер . Ну ошиблись немножко ( хотели убить больше ) , бывает . А прикрывать от ракетных ударов можно только Израиль . Там всё постановочно , договоренно , согласованно .
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24.04.2025 11:45 Ответить
знов помилка з ціллю та і у всьому винні українці
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24.04.2025 11:52 Ответить
а ти за кого голосував?
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24.04.2025 11:58 Ответить
боюся навіть уявити скільки тобі років і з якого класу початкової школи для розумововідсталих тебе випхали,маніпуляція просто оригінальна-тупа як і те місце звідки ти її народив,кормися в іншому місці
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24.04.2025 12:17 Ответить
рудий донні брехливо звинувачує Україну у зриві перемовин щодо припинення вогню та відразу ж після цього масований комбінований ракетно-дроновий удар кацапських підарів по мирних, дітях
збіг? так не вважаю!
у батьків невимовне горе, щирі співчуття
зробимо усе, щоби відомстити...
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24.04.2025 12:00 Ответить
Почему то однажды удары по кораблям рашистов просто прекратились. И никто не скажет почему.
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24.04.2025 12:03 Ответить
Будь ти проклята навіки фашиська терористична імперія зла і народ цього дибільного злочинного утворення під назвою рф.
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24.04.2025 12:06 Ответить
Чеченці перемогли рашу, коли перенесли війну в моцкву і інші великі регіони.
А ми тільки рахуємо удари по Києву та іншим містам.
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24.04.2025 12:06 Ответить
Точно "перемогли"? Третина загинула, третина по всьому світу і хто там зараз панує? Умовний Бойко, якщо порівнювати Кадирова з нашими посіпаками Кремля. А стосовно вибухів будинків - так є версія, що це спеслужби і підривали
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24.04.2025 12:14 Ответить
ми не чеченці.і в Москві нема українців,які готові в поясі смертника підривати метро.а чеченські жінки підривали.і не тільки метро.літаки.
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24.04.2025 12:21 Ответить
ми - не чеченці, нас більше і ми не частина росії, а окрема незалежна держава, хоча і під@рів кацапських тут багато
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24.04.2025 12:28 Ответить
Треба відповідати так само, масованими комбінованими ударами, війна зараз інша, але принципи такі ж, залякати.
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24.04.2025 12:35 Ответить
Українці!
війна з московією йде вже 400 років з різними паузами і зупинками, переможця поки немає досі.
у нас вкрали , релігію, культуру і майже мову!
отже яукщо ви не воюєте тоді звужуйте простір московії усіма силами : не обслуговуйте москворотих ніде, робіть закваження москворотим не бійтеся реакціі - українців бвльшість багато допоможуть книжки московською здацте в макулатуру або розпалюйте дрова.
помоліться за тих хто віддав життя у боротьбі з варварами і дійте.

досить скиглити як дурники , трамп , шмамп і т д , ця війна набагато глибша і довша ніж будь які правителі і режими.

головне звужуйте простір московії , де нема їх простору немає війни
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24.04.2025 12:15 Ответить
Ви вважаєте, що х.лу завадить прийти до вашого дому те, що ви розмовляєте українською? Що він не повторить 1939 рік у Львові?! Свята наївність...
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24.04.2025 15:21 Ответить
Якщо трамп нічого не бачить, то треба Зеленському публічно виступити в ООН, щоб чув весь світ і не посміє заперечувати злочини росії.
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24.04.2025 12:20 Ответить
а хто його пустить,в ООН покотити бочку на Америку?і хто піде проти Америки? може,негрило ,до якого Зе поїхав?
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24.04.2025 12:23 Ответить
А это только про фашиста трампа и его компашку. Половина США ненавидит Трампа, об этом нужно помнить.
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24.04.2025 12:37 Ответить
я вам розкрию велику таємницю - всьому світу начхати..., причому вже давно..., ніхто навіть уявити не міг, що америка знюхається з рашкою й будуть разом виступати проти світового порядку...
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24.04.2025 12:29 Ответить
Не "Америка", и даже не США, а трамп и его свита. В США миллионы людей терпеть не могут этого нарциствующего фашиста. И не нужно ставить знак равенства между ним и народом США в целом.
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24.04.2025 12:39 Ответить
покажите это рыжему ******** из вашингтона! хотя он ********** подстилка и ему всё *****!
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24.04.2025 12:35 Ответить
А существует призовой фонд для тех, кто организует дроновые и ракетные атаки на москву? Уверен, многие бы в Украине задонатили именно в него.
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24.04.2025 12:36 Ответить
Я не кажу катити бочку на США, а виступити з промовою про злочини росії, про штати можна і не згадувати. Доречі Зеленський виступав з промовами по всьому світу на початку війни і це мало вплив. Не треба забувати, що рашка не припиняє свою пропаганду всіма можливими способами
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24.04.2025 12:37 Ответить
зеленский бы лучше на стадионе в 2019-м с этими речами выступал, сейчас бы ситуация на фронте могла быть другой и орки могли из Крыма до сих пор не выйти.
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24.04.2025 12:41 Ответить
Как сообщила пресс-секретарь БД Ливитт, Зеленский "движется в неправильном направлении". Хорошо, что Путин "движется в правильном направлении". Вместе с Ливитт и Трампом. Твари фашистские
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24.04.2025 13:06 Ответить
Тут некоторые считают, что не надо ничего говорить о пресуплениях россии. Но если мы будем молчать в мире будут слушать только российскую пропаганду про "нацистов в Украине".
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24.04.2025 18:25 Ответить
 
 