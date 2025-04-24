Массированный удар по Киеву: погибли двое детей из одной семьи, - Клименко

По предварительной информации, в Киеве в результате российских ударов погибли двое детей из одной семьи.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Здесь погибли два ребенка, родители поехали на дачу. Это предварительная такая информация, она требует подтверждения", - отметил глава МВД на месте трагедии.

Клименко сообщил, что на месте трагедии работает большое количество психологов, которые оказывают помощь как родственникам погибших, так и людям, которые потеряли свое имущество в результате обстрела.

"У нас работает здесь большое количество психологов с родными погибших и с теми, кто потерял свое имущество. И это достаточно эффективная работа и нужная работа", - отметил Клименко.

Также помогают волонтеры и врачи экстренной медицинской помощи.

"В квартирах раненых или погибших на данный момент мы не видим. Под завалами с большой долей вероятности находятся, к сожалению, тела погибших... Мы ищем еще, возможно будут еще живые люди",- пояснил Клименко.

Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.

По последним данным, в Киеве в результате атаки в ночь с 23 на 24 апреля погибли девять человек.

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