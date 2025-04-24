Массированный удар по Киеву: погибли двое детей из одной семьи, - Клименко
По предварительной информации, в Киеве в результате российских ударов погибли двое детей из одной семьи.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии журналистам сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.
"Здесь погибли два ребенка, родители поехали на дачу. Это предварительная такая информация, она требует подтверждения", - отметил глава МВД на месте трагедии.
Клименко сообщил, что на месте трагедии работает большое количество психологов, которые оказывают помощь как родственникам погибших, так и людям, которые потеряли свое имущество в результате обстрела.
"У нас работает здесь большое количество психологов с родными погибших и с теми, кто потерял свое имущество. И это достаточно эффективная работа и нужная работа", - отметил Клименко.
Также помогают волонтеры и врачи экстренной медицинской помощи.
"В квартирах раненых или погибших на данный момент мы не видим. Под завалами с большой долей вероятности находятся, к сожалению, тела погибших... Мы ищем еще, возможно будут еще живые люди",- пояснил Клименко.
Напомним, ночью 24 апреля Киев оказался под комбинированной массированной атакой. Враг применил крылатые и баллистические ракеты, ударные дроны В результате массированного удара зафиксированы разрушения в пяти районах столицы. Больше всего пострадал Святошинский район, где частично разрушен многоквартирный дом.
По последним данным, в Киеве в результате атаки в ночь с 23 на 24 апреля погибли девять человек.
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Вам про попа, а ви, про попову дочку!
Те ж саме, що і на виборах, у 2019 році!
Мабуть, пороблено??
Вивчай рідну мову!
Греет аген мразі...
"...в туалете поймаем, мы в сортире их замочим".
Саме так путін і "замочив " багато українських дітей.
Поки путін "мочіт іграя" , трамп грає то в карти, то гольф, то бздить всяку херню "іграючи"
збіг? так не вважаю!
у батьків невимовне горе, щирі співчуття
зробимо усе, щоби відомстити...
А ми тільки рахуємо удари по Києву та іншим містам.
війна з московією йде вже 400 років з різними паузами і зупинками, переможця поки немає досі.
у нас вкрали , релігію, культуру і майже мову!
отже яукщо ви не воюєте тоді звужуйте простір московії усіма силами : не обслуговуйте москворотих ніде, робіть закваження москворотим не бійтеся реакціі - українців бвльшість багато допоможуть книжки московською здацте в макулатуру або розпалюйте дрова.
помоліться за тих хто віддав життя у боротьбі з варварами і дійте.
досить скиглити як дурники , трамп , шмамп і т д , ця війна набагато глибша і довша ніж будь які правителі і режими.
головне звужуйте простір московії , де нема їх простору немає війни