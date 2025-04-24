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Новости Ракетная атака на Киев
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Из-под завалов жилого дома в Киеве спасен мужчина, - ГСЧС

последствия удара по Киеву

В Святошинском районе Киева спасатели достали живого мужчину из-под завалов дома, разрушенного в результате российской ракетной атаки.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в столице Павел Петров в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасатели достали живого мужчину. Предварительно, ему до 30 лет. Он находился под завалами более 6 часов", - сообщил Петров.

Найти его удалось благодаря тому, что он был в сознании и откликнулся на голос спасателей во время "минуты тишины".

Напомним, ночью российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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24.04.2025 10:29 Ответить
Що знову ? Непоганий хлопєць помилився ? Як у Сумах. Чи як ......... А чи не забагато помилок у цього "нєпоганого" ? Можливо він вже послав під три чорти цього "хорошєго" друга З Америки ? І грає у свої ЗДЄЛКІ ! Які трампА ніколи не засвоїть у своєму мізерному житті з фінансових ОБкруток ? Чортяка таки переграє бісового діда.
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24.04.2025 10:57 Ответить
це жахливо. Усіх путіністів треба закопати живими, тоді б настав справедливий і тривалий мир, бо це було б дуже переконливо і повчально для усіх агресорів надовго
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24.04.2025 11:27 Ответить
 
 