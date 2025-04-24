Из-под завалов жилого дома в Киеве спасен мужчина, - ГСЧС

В Святошинском районе Киева спасатели достали живого мужчину из-под завалов дома, разрушенного в результате российской ракетной атаки.

Об этом сообщил представитель Главного управления ГСЧС в столице Павел Петров в телеэфире, информирует Цензор.НЕТ.

"Спасатели достали живого мужчину. Предварительно, ему до 30 лет. Он находился под завалами более 6 часов", - сообщил Петров.

Найти его удалось благодаря тому, что он был в сознании и откликнулся на голос спасателей во время "минуты тишины".

Напомним, ночью российские оккупанты совершили массированный ракетный удар по Киеву, в результате которого погибли по меньшей мере 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

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