Ночная атака РФ - это очередное доказательство, что Путин собирается продолжать войну, - глава МИД Латвии Браже

Ночная ракетная атака РФ против Украины является очередным доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин собирается продолжать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в своем X министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она подчеркнула, что мир может сработать только через силу. Поэтому Россию нужно принудить к миру, а самооборону Украины - усилить.

"Сегодняшние массовые атаки на мирное население в Украине доказывают, что мясник в Кремле настроен на войну, и нет никаких признаков мира.Поговорим о "первопричинах" войны России в Украине, на которых продолжает настаивать мясник в Кремле", - говорится в заметке.

Браже подчеркнула, что Путин через "мирные переговоры" пытается добиться того, чего ему не удалось достичь на поле боя.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок