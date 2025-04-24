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Новости Массированный ракетный обстрел
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Ночная атака РФ - это очередное доказательство, что Путин собирается продолжать войну, - глава МИД Латвии Браже

Последствия удара по Харькову

Ночная ракетная атака РФ против Украины является очередным доказательством того, что глава Кремля Владимир Путин собирается продолжать войну.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написала в своем X министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Она подчеркнула, что мир может сработать только через силу. Поэтому Россию нужно принудить к миру, а самооборону Украины - усилить.

"Сегодняшние массовые атаки на мирное население в Украине доказывают, что мясник в Кремле настроен на войну, и нет никаких признаков мира.Поговорим о "первопричинах" войны России в Украине, на которых продолжает настаивать мясник в Кремле", - говорится в заметке.

Браже подчеркнула, что Путин через "мирные переговоры" пытается добиться того, чего ему не удалось достичь на поле боя.

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Массированный комбинированный обстрел 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Украину ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БПЛА типа Shahed и дронами-имитаторами других типов.

В результате российской атаки пострадали Киевщина, Харьковщина, Днепропетровщина, Житомирщина, Запорожье и Хмельницкая область.

По состоянию на 10:00 24 апреля в Киеве погибли, по меньшей мере, 9 человек и более 100 получили ранения различной степени. В пяти районах фиксируют последствия атаки.

В Павлограде взрывной волной задело 14 многоэтажек. В них, в основном, повреждены окна и балконы. Среди разрушенного и инфраструктура.

В результате комбинированного удара в Житомирской области ранен спасатель и повреждены 4 единицы техники ГСЧС. Также повреждены частные гаражи, возник пожар, взрывной волной выбило окна в нескольких многоквартирных жилых домах.

В течение ночи российские захватчики нанесли несколько ракетных ударов по Харькову. Также город был атакован беспилотниками. Два человека получили ранения.

В Хмельницкой области в результате вражеской российской атаки пострадали мужчина и ребенок

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Литва (2465) обстрел (27202) путин владимир (31276)


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і як це донести рудому дибілоїду?
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24.04.2025 10:31 Ответить
Ніяк. Тільки імпічментом.
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24.04.2025 10:34 Ответить
При всій повазі до латвійського МЗС , але вони так нічого і не зрозуміли - такі "жести" від ***** , це навпаки - заохочення до переговорів і позиціонування себе , як сильну сторону у них !
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24.04.2025 10:34 Ответить
Співучасником сьогоднішньої нічної атаки є Трамп з його політикою 'умиротворення' (замість того, щоб розмовляти з х-м на зрозумілій йому мові: 'в тебе є 24 години, щоб припинити бойові дії, після чого я віддам безстроковий та безповоротний наказ знищити особисто тебе разом з усією твоєю родиною не залежно від ступеня родства, статі і віку').
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24.04.2025 10:56 Ответить
 
 