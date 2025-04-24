Сибига о массированном обстреле: РФ показала, что именно она является препятствием для мира, а не Украина

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что РФ своими ударами показала, что именно она является препятствием на пути к миру, а не Украина.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину, направленную против гражданского населения в Киеве и других регионах. Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Именно на Москву, а не на Киев, следует оказывать давление.

Украинская столица пережила особенно ужасную и шумную ночь. По состоянию на сейчас сообщается о 9 погибших гражданских лиц в Киеве и более 70 раненых, в том числе 6 детей. Другие города и громады по всей Украине были обстреляны российскими ракетами и дронами посреди ночи, что привело к гибели и ранению гражданских лиц", - говорится в сообщении.

По словам Сибига, Путин своими действиями демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и стремится лишь к продолжению войны.

"Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Только сила и давление", - подытожил министр.

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