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Новости Массированный ракетный обстрел
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Сибига о массированном обстреле: РФ показала, что именно она является препятствием для мира, а не Украина

Сибига прокомментировал массированный обстрел 24 апреля 2025 года

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что РФ своими ударами показала, что именно она является препятствием на пути к миру, а не Украина.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Россия осуществила массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину, направленную против гражданского населения в Киеве и других регионах. Вчерашние максималистские требования России к Украине вывести войска из своих регионов в сочетании с этими жестокими ударами показывают, что Россия, а не Украина, является препятствием на пути к миру. Именно на Москву, а не на Киев, следует оказывать давление.

Украинская столица пережила особенно ужасную и шумную ночь. По состоянию на сейчас сообщается о 9 погибших гражданских лиц в Киеве и более 70 раненых, в том числе 6 детей. Другие города и громады по всей Украине были обстреляны российскими ракетами и дронами посреди ночи, что привело к гибели и ранению гражданских лиц", - говорится в сообщении.

По словам Сибига, Путин своими действиями демонстрирует, что он не уважает никаких мирных усилий и стремится лишь к продолжению войны.

"Слабость и уступки не остановят его террор и агрессию. Только сила и давление", - подытожил министр.

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Сибига прокомментировал массированный обстрел 24 апреля 2025 года

Автор: 

обстрел (27202) Сибига Андрей (403)


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Топ комментарии
+9
пробулькав такий собі сибіга з лондону в обіймах коханих дєрмачини з умєровим.
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24.04.2025 09:48
+6
кацапня показала, що вони діють спільно з трампоном і його шоблою. Перші тероризують цивільне населення, а другі лицемірно заявляють, що страждання можна припинити, якщо Україна погодиться на капітуляцію.
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24.04.2025 09:44
+2
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24.04.2025 09:45
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кацапня показала, що вони діють спільно з трампоном і його шоблою. Перші тероризують цивільне населення, а другі лицемірно заявляють, що страждання можна припинити, якщо Україна погодиться на капітуляцію.
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24.04.2025 09:44 Ответить
трохи навпаки..., трамп діє разом зі своїм кращим другом путіним..., якщо Україна не квапиться підписати кабальний мир, трамп завжди можна попросити друга про послугу... а нука, давайка. чтоб ракетно-дроновая атака и чтоб жертв побольше и разрушений, все как ти любишь
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24.04.2025 09:53 Ответить
А чому б кацапні це не робити, якщо-------------"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це''-------------а коли ж буде нелохова жорстка відповідь? Чекає дозволу трампа?
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24.04.2025 11:08 Ответить
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24.04.2025 09:45 Ответить
пробулькав такий собі сибіга з лондону в обіймах коханих дєрмачини з умєровим.
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24.04.2025 09:48 Ответить
ганяют зе-россиянские деятели из пустого в порожнее одно и то же в десятках интерпритациий
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24.04.2025 10:13 Ответить
Хватит уже это повторять, умный это и так понимает, а такой дурак, как трамп и его шайка, всё

равно не поймут.
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24.04.2025 10:26 Ответить
 
 