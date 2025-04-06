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Новости Ракетная атака на Кривой Рог Массированный ракетный обстрел
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Макрон отреагировал на атаки РФ на Украину: Россия продолжает войну с новой интенсивностью

Макрон заявил, что ударам РФ по Украине должен наступить конец

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля и массированную российскую ракетную атаку 6 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.

Французский лидер сообщил своим подписчикам, что в ночь на 6 апреля Россия снова нанесла многочисленные воздушные удары по украинским городам, в дополнение к удару по Кривому Рогу в пятницу, в результате которого погибло 9 детей.

"В этот день национального траура в Украине мои мысли с детьми и всеми гражданскими жертвами смертоносных ударов, которые нанесла Россия",- написал Макрон.

Политик отметил, что Украина согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, но Россия продолжает войну с новой интенсивностью и ее не волнуют жертвы среди гражданского населения.

"Этим российским ударам должен наступить конец. Как можно быстрее необходимо прекращение огня. И решительные действия, если Россия продолжит пытаться выиграть время и отказываться от перемирия. Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира от США и Украины, продолжая убивать детей и других гражданских?", - говорится в заметке Макрона.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Смотрите также: Баллистическая атака РФ на Киев: погиб человек, трое людей пострадали. ФОТОрепортаж

Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно о 20 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

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Автор: 

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лідери західних держав повинні посилити свої занепокоєння в рази.
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06.04.2025 19:41 Ответить
Куди вже більше ...?
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06.04.2025 20:24 Ответить
Того й гляди расєю фулюганом оголосять...
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06.04.2025 19:51 Ответить
інтенсифікація рашистських ударів по Україні ,повязана із схваленням дій куйла, "трамбоном
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06.04.2025 19:53 Ответить
Скажену тварину вбивають, бо сказ - невиліковний.
Але трампон робить вигляд, що у нього є ліки від московитського сказу, що лише додає скаженості кремлівській тварюці. А Європі, після меркелші, ще потрібен час на відновлення своєї міці. Ну а між скаженою творюкою та цивілізованим світом стоїть Україна, на яку тиснуть з обох сторін (а ще й з середини "прафєсіанали" з "нових ліц" руйнують)...
Але я впевнений: ми прорвемося і все буде Україна!
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06.04.2025 20:03 Ответить
афуена реакція. нехай жабоїди одержать те що Україна одержує зараз від кацапстану
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06.04.2025 20:27 Ответить
Трамп, для підтримки війни прутіним, проти Мирної України і убивства Українців, і тарифи для московитів, не піднімав!
Він же ХРИСТИЯНИН, і каже, і робить тільки ДОБРО, за гроші прутіна??
Американці, його і прутіна, *******…
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06.04.2025 20:31 Ответить
Дуже потужна допомога,головне все це продовжуэться на протязі війни в Україні.
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06.04.2025 21:05 Ответить
А пісяйка все метушиться, як підмахнути "угоду" щоб американські бариги разом з рос.олігархами пиляли наші ресурси
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07.04.2025 00:47 Ответить
 
 