Макрон отреагировал на атаки РФ на Украину: Россия продолжает войну с новой интенсивностью

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на удар РФ по Кривому Рогу 4 апреля и массированную российскую ракетную атаку 6 апреля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение Макрона в соцсети Х.

Французский лидер сообщил своим подписчикам, что в ночь на 6 апреля Россия снова нанесла многочисленные воздушные удары по украинским городам, в дополнение к удару по Кривому Рогу в пятницу, в результате которого погибло 9 детей.

"В этот день национального траура в Украине мои мысли с детьми и всеми гражданскими жертвами смертоносных ударов, которые нанесла Россия",- написал Макрон.

Политик отметил, что Украина согласилась на предложение президента США Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня, но Россия продолжает войну с новой интенсивностью и ее не волнуют жертвы среди гражданского населения.

"Этим российским ударам должен наступить конец. Как можно быстрее необходимо прекращение огня. И решительные действия, если Россия продолжит пытаться выиграть время и отказываться от перемирия. Сколько еще Россия будет насмехаться над предложениями мира от США и Украины, продолжая убивать детей и других гражданских?", - говорится в заметке Макрона.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

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Ракетная атака РФ на Кривой Рог

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что 4 апреля оккупанты ударили по Кривому Рогу. Известно о 20 погибших, среди них 9 детей, и о более 60 пострадавших. Из-за ракетного удара РФ в Кривом Роге будет трехдневный траур. По данным Офиса генпрокурора, поисково-спасательная операция на месте ракетного удара РФ по Кривому Рогу завершена.

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