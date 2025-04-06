Баллистическая атака РФ на Киев: погиб человек, трое людей пострадали. ФОТОрепортаж

В результате утренней атаки на Киев один человек погиб, еще 3 - пострадали.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным КГВА, в результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

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Дарницкий район:

- пожар в нежилом здании;

- также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили. Спасатели ликвидировали возгорание.

Оболонский район:

- пожар в мебельном цехе на значительной площади (1500 м.кв). На месте работают спасатели.

- частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра.

Соломенский район:

- в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. В результате вражеской атаки загорелся фасад складского здания. Силами спасателей пожар быстро ликвидировали.

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"Предварительно известно, что один человек погиб, трое - ранены (из них 2 - госпитализированы). Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Относительно других пострадавших информацию уточняем. На местах повреждений продолжают работать спасатели, взрывотехники, полиция, другие службы", - резюмирует Ткаченко.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".