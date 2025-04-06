Баллистическая атака РФ на Киев: погиб человек, трое людей пострадали. ФОТОрепортаж
В результате утренней атаки на Киев один человек погиб, еще 3 - пострадали.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.
По данным КГВА, в результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.
Дарницкий район:
- пожар в нежилом здании;
- также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили. Спасатели ликвидировали возгорание.
Оболонский район:
- пожар в мебельном цехе на значительной площади (1500 м.кв). На месте работают спасатели.
- частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра.
Соломенский район:
- в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. В результате вражеской атаки загорелся фасад складского здания. Силами спасателей пожар быстро ликвидировали.
"Предварительно известно, что один человек погиб, трое - ранены (из них 2 - госпитализированы). Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Относительно других пострадавших информацию уточняем. На местах повреждений продолжают работать спасатели, взрывотехники, полиция, другие службы", - резюмирует Ткаченко.
В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается.
Ракетная атака 6 апреля 2025 года
Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.
Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.
На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.
По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".
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Воно взагалі "нікаму нічєво нє должен"(
На бракованих мінах, за рахунок життів військових, на" асфальті в прифронтових районах",щоб після захвату территорій росіянвїами, ніхто б не міг встановити, що все вкрадено.
Чому економіка країни не переведена на військовий лад? Чому продовюуться нецільові витрати на пензії Прокурорам і Судлям і чиновникам у мільони гривень?
Чому під час війни мільярди йдуть на утримання Зеленьського, на дебіломарафон, де влада продовжує і продовжує піаритися, поки на фррнті не вистачає людей, а Зелеьський самоусунувася із " нєпапулярнай тємі мабілізації". На рейтінги " плохо впліваєть"
Це все кацапи роблять?
Що в цій країні змінилось у кращу сторону. Може хоч ви надасте відповідь
То шо гарного зробив для народа та Цураїни твій президент?
Який виборец такий і президент.
якесь бидло, усцикалося, чому київ жирує, а кривій ріг страждає.
я відповів, але видалили.
тому, то не кацапський вкид,