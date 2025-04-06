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Новости Ракетная атака на Киев Ракетная атака 6 апреля
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Баллистическая атака РФ на Киев: погиб человек, трое людей пострадали. ФОТОрепортаж

В результате утренней атаки на Киев один человек погиб, еще 3 - пострадали.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава КГВА Тимур Ткаченко, информирует Цензор.НЕТ.

По данным КГВА, в результате вражеской атаки баллистическими ракетами есть повреждения в Дарницком, Оболонском, Соломенском районах Киева.

Также смотрите: Последствия атаки РФ на Киев: разрушено здание в Дарницком районе и частично бизнес-центр в Оболонском. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Дарницкий район:
- пожар в нежилом здании;
- также зафиксировано падение обломков и разрушение здания с пожаром на другой локации района. Есть поврежденные и уничтоженные автомобили. Спасатели ликвидировали возгорание.

Оболонский район:
- пожар в мебельном цехе на значительной площади (1500 м.кв). На месте работают спасатели.
- частично разрушены 3,4,5 этажи бизнес-центра.

Соломенский район:
- в результате падения обломков зафиксировано возгорание на открытой территории, отдельными очагами. В результате вражеской атаки загорелся фасад складского здания. Силами спасателей пожар быстро ликвидировали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бринк отреагировала на ночную атаку: Киев и остальная Украина остаются под обстрелом баллистическими и крылатыми ракетами со стороны России

последствия атаки рф на Киев
последствия атаки рф на Киев
последствия атаки рф на Киев
последствия атаки рф на Киев
последствия атаки рф на Киев

"Предварительно известно, что один человек погиб, трое - ранены (из них 2 - госпитализированы). Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Относительно других пострадавших информацию уточняем. На местах повреждений продолжают работать спасатели, взрывотехники, полиция, другие службы", - резюмирует Ткаченко.

В свою очередь, мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что в Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице, рядом с эпицентром взрыва. Личность мужчины устанавливается.

Ракетная атака 6 апреля 2025 года

Ранее сообщалось, в Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары. Также отмечалось, что РФ осуществила пуски "Калибров" из Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС. Впоследствии стало известно, что горят нежилые застройки в трех районах, 3 человека пострадали. Частично разрушено офисное здание.

Кроме того, враг атаковал Кировоградщину ракетами и дронами: повреждены 18 домов и электросети.

На Киевщине из-за вражеской атаки разрушено предприятие, есть повреждения в трех районах.

По данным Воздушных сил, сбито 13 из 23 ракет и 40 "шахедов".

Автор: 

Киев (25502) обстрел (27057) жертва (297) Воздушные атаки на Киев (698)


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Топ комментарии
+25
зелений ублюдку, сподіваюся сьогодні вночі буде потужна відповідь кацапам "паляницями", "трембітами", "довгими нептунами" та "іншими балістичними ракетами, які пройшли випробування"?! чи буде потужний пук у виглді вечірнього гундоса про те, що "мір должєн сплатіться в дєлє міра"?!
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06.04.2025 11:00
+20
правильно!
Воно взагалі "нікаму нічєво нє должен"(
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06.04.2025 11:38
+16
Потужний пук це від тебе... Адже окрім коментарів з дивана ти нічого не спромігся зробити для перемоги
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06.04.2025 11:12
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Правила форума Совет форумчан
зелений ублюдку, сподіваюся сьогодні вночі буде потужна відповідь кацапам "паляницями", "трембітами", "довгими нептунами" та "іншими балістичними ракетами, які пройшли випробування"?! чи буде потужний пук у виглді вечірнього гундоса про те, що "мір должєн сплатіться в дєлє міра"?!
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06.04.2025 11:00 Ответить
Потужний пук це від тебе... Адже окрім коментарів з дивана ти нічого не спромігся зробити для перемоги
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06.04.2025 11:12 Ответить
А яким чином він може вплинути на виробництво ракет?Що,саме його дії призвели до того,що завод виробничтва твердого ракетного палива ледь не збанкротував в 2020 році ?-https://**********.com.ua/2020/04/13/sytuacziya-na-pavlogradskomu-himichnomu-zavodi-kontrolovana-i-ne-vplyne-na-vykonannya-derzhavnyh Чи може по його рішеннях в КБ Луч не було державних замовлень?- https://militarnyi.com/uk/news/na-2022-rik-kb-luch-ne-otrymalo-vid-minoborony-zamovlen-na-ptrk/-eksportnyh-kontraktiv/
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06.04.2025 11:40 Ответить
він не має повноважень замість рашистських реакторів (секонд хенд).купляти системи ППО.для захисту українського народу.Можливо Ти прдбав одну систему за пенсію,тоді Тобі і подяка належиться...
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06.04.2025 12:02 Ответить
Кому що, а кретинам і кацапам не дає спокою наш през.
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06.04.2025 11:30 Ответить
правильно!
Воно взагалі "нікаму нічєво нє должен"(
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06.04.2025 11:38 Ответить
Може він і кацап, але із якою метою Зеленьський гундосить в мікрофон по поводу і без повода, на фоні того, що йде массове розкрання бюджету на всьому.
На бракованих мінах, за рахунок життів військових, на" асфальті в прифронтових районах",щоб після захвату территорій росіянвїами, ніхто б не міг встановити, що все вкрадено.
Чому економіка країни не переведена на військовий лад? Чому продовюуться нецільові витрати на пензії Прокурорам і Судлям і чиновникам у мільони гривень?
Чому під час війни мільярди йдуть на утримання Зеленьського, на дебіломарафон, де влада продовжує і продовжує піаритися, поки на фррнті не вистачає людей, а Зелеьський самоусунувася із " нєпапулярнай тємі мабілізації". На рейтінги " плохо впліваєть"
Це все кацапи роблять?
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06.04.2025 11:44 Ответить
В мене є вже традиція. Питаю в кожного зебіла в чому ж досягнення зеленського.
Що в цій країні змінилось у кращу сторону. Може хоч ви надасте відповідь
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06.04.2025 17:26 Ответить
І шо ж отой ваш (не мій а саме ваш) през зробив гарного та доброго для держави та народу (не плутайте себе, населення, з народом)?
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06.04.2025 12:46 Ответить
На відміну від тебе, яскравого представник населення, саме так. Не те шо ти та тобі подібні.
То шо гарного зробив для народа та Цураїни твій президент?
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06.04.2025 16:50 Ответить
ты и есть быдло, только дешевое, за гречку жрешь. ты даже ущербней чем самый отсталый росиянец, ты малорос, как и твой зеленский чмонька. сапоги умеете лизать. скоро бурятам будешь смоктать. дырявый.
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06.04.2025 18:38 Ответить
Бачу шо нема вам чого розповісти про добрі справи для держави та народу вашого президента.
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06.04.2025 13:31 Ответить
Років за 29 після того як повиздихають твій батько колгоспний стукач кдб комуняка та мати космомолка прибиральниця клюбного сортиру.
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06.04.2025 16:14 Ответить
То шо віслючий викидень, перелику добрих справ твого презедента нема? Отожі воно.
Який виборец такий і президент.
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06.04.2025 16:17 Ответить
его и поставили, что бы по рф не били ничем. даже если Европа и США передадут, то оно и те русне отдаст.
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06.04.2025 14:16 Ответить
На майже щоденний шалений терор від кремлівського окурка -Пуйла проти українського народу існує єдина переконлива відповідь - терор . Тільки таку мову Пуйло і розуміє. А що, насправді ми бачимо? СБУ з Малюком на чолі не ліквідували жодного значного російського пропагандиста. Більше того : проти Соловйова тільки недавно відкрили кримінальну справу. Замість значущої роботи по фізичній ліквідації Пуйла і його найближчого оточення, в яких руки по локоть в крові українського народу, Малюк разом з блохером Будьонним ( кофе в Ялті) займаються окозамилюванням, знищуючи третьосортних пропагандистів і колаборантів. Пане Малюк, скільки офіцерів і генералів російських ракетно-космічних військи ви з блохером Будьонним (кава в Ялті) ліквідували? Саме тих, які несуть пряму відповідальність за звірячі вбивства мирних українських громадян? Та невже нуль, зеро? 27 травня 1942 року чехословацькі патріоти знищили виконуючого обов'язки Генерального губернатора Чехії Рейнгарда Гейдріха- одного з найближчих поплічників Гітлера. Якого з найближчих поплічників Пуйла ви ліквідували? Та невже нікого? Може ви, нарешті, займетеся всерйоз своїми прямими обов'язками?
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06.04.2025 16:18 Ответить
все патриоты либо на фронте, либо помогают армии, остались гныда. и такая как зеленский. и его 95 кобло. сбу, гру, набу, и.тд они вассалы кремля. кто им платит ? фсб, он без команды своих хозяев ничего не могут, они только могут бизне и моделей пугать..
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12.04.2025 21:06 Ответить
Цікаво, чи вже закінчилось 30 денне перемир"я ? та чи трамп з шкіри вілізе для того , щоб його ще продовжити.
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06.04.2025 11:06 Ответить
воно ще не починалося - є тільки якесь припинення вогню на морі й по енергетиці
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06.04.2025 11:13 Ответить
МАЙЖЕ КОЖНОГО РАЗУ в разі обстрілу Києва хтось гине! А ЯКОГО ХРІНА, ПИТАЄТЬСЯ, НІХТО ЩЕ НЕ ЗАГИНУВ ВІД ОБСТРІЛІВ МОСКВИ?!!!
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06.04.2025 11:09 Ответить
Ця людина яка загинула в 5 20.. досіх пір лежить на вулиці.. 11 10. Накрили і нікому вона не потрібна..
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06.04.2025 11:10 Ответить
Так у можновладців-"маладих облич"вже пасхальні канікули , вони вже в Монако!
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06.04.2025 11:40 Ответить
Коли Зеля весь час несе про якісь мирні переговори, надіючись на пустопорожні слова Трампа ,ворог показує якого він миру хоче ,ворог розуміє тількт силу ,допоки не буде ліквідований трусливий кровожерливий кат українського народу терорист путін годі на щось надіятись.
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06.04.2025 11:11 Ответить
5 Тушок і 9 ракет? Схоже одна десь впала по дорозі .. Совєцкоє качєство?
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06.04.2025 11:14 Ответить
5 Тушок можуть нести до 40 ракет, але залежіть від кількості палива. З Оленьї велике плече, тому й беруть менше. І мабуть ще проблеми із запуском. Якась точно не зійшла з пускової, або не включився двигун після скиду.
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06.04.2025 12:10 Ответить
зато конче заспу все ппо заищает.
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06.04.2025 14:15 Ответить
диванный ухилянтик, я все верно написал, пелесень ты ущербная. иди учись.
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06.04.2025 18:36 Ответить
Цікаво , якщо калібри які лапті запускають з моря , то де ж тут " припинення вогню на воді"?
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06.04.2025 14:52 Ответить
Я не кретин і не кацап. Але наш ЗеБіл-головна причина війни. Його безпорадність, його примітивність, нарцисизм, його обана* команда привели до цієї страшної війни.
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06.04.2025 16:42 Ответить
проста прекраціцє стрєляць
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07.04.2025 07:41 Ответить
ага,
якесь бидло, усцикалося, чому київ жирує, а кривій ріг страждає.
я відповів, але видалили.
тому, то не кацапський вкид,
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06.04.2025 16:55 Ответить
Ударів у відповідь традиційно не буде.
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07.04.2025 12:10 Ответить
 
 