В Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары (обновлено)

Под утро 6 апреля 2025 года в Киеве прогремела серия взрывов. Враг атаковал столицу баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная на Киевщине! Киев - в укрытие! Повторные пуски! До отбоя - в укрытиях!" - говорилось в сообщении.

Руководители Киева Виталий Кличко и Тимур Ткаченко сообщали о работе ПВО.

Впоследствии Кличко сообщил, что, предварительно, падение обломков зафиксировано в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места.

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"Пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.

В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте. В Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших", - позже добавил он.

"Предварительно, еще один пожар в Дарницком районе. Экстренные службы выехали. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - информировал в 6.21 Кличко.

Ранее сообщалось, что РФ совершила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС.