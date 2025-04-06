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Новости Ракетная атака на Киев
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В Киеве прогремели взрывы, враг атаковал баллистикой: 2 человека госпитализированы, есть пожары (обновлено)

Баллистика на Киев

Под утро 6 апреля 2025 года в Киеве прогремела серия взрывов. Враг атаковал столицу баллистикой.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога! Скоростная на Киевщине! Киев - в укрытие! Повторные пуски! До отбоя - в укрытиях!" - говорилось в сообщении.

Руководители Киева Виталий Кличко и Тимур Ткаченко сообщали о работе ПВО.

Впоследствии Кличко сообщил, что, предварительно, падение обломков зафиксировано в двух местах в Оболонском районе столицы. Территории нежилой застройки. Экстренные службы направляются на места.

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"Пожары зафиксированы в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах города.
В Дарницком районе есть пострадавшие. Медики и другие службы на месте. В Дарницком районе медики госпитализировали двух пострадавших", - позже добавил он.

"Предварительно, еще один пожар в Дарницком районе. Экстренные службы выехали. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", - информировал в 6.21 Кличко.

Ранее сообщалось, что РФ совершила пуски "Калибров" с Черного моря и подняла в воздух Ту-95МС.

Автор: 

Киев (25502) ПВО (2736) Воздушные силы (2283) Воздушные атаки на Киев (698) баллистические ракеты (375)


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Топ комментарии
+9
Тебе сьогодні на світ виср@ли?
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06.04.2025 06:06
+7
До спаму кацапа відправляй. Воно радісно насрало всюди.
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06.04.2025 06:51
+6
Свято - это когда русская свинья, которая сидит в Недерландах, убьётся головой об стену.
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06.04.2025 06:22
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Тебе сьогодні на світ виср@ли?
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06.04.2025 06:06 Ответить
Свято - это когда русская свинья, которая сидит в Недерландах, убьётся головой об стену.
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06.04.2025 06:22 Ответить
Йому до Нідерландів як до Мацкви рачки. Сидить в своєму Усть-зажопінську-на-Клязьмє під впном
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06.04.2025 07:07 Ответить
Сасі х@й, черт заднепріводний!
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06.04.2025 06:25 Ответить
и шо главное это не наши боты а мнение рашиста промытого пропагандой с роддома
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06.04.2025 06:50 Ответить
Краще до спаму його, а не припущення його діагнозу
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06.04.2025 07:06 Ответить
ІПСО, це військова операція. Цей tanikata teylor на службі і зазвичай на таких посадах мінімум молодший офіцерський склад.
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06.04.2025 07:33 Ответить
І шо? Спамте оце, де бачите.
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06.04.2025 07:38 Ответить
Так вас, підорів, 1300-1400 рил у відповідь сьогодні знов прикончать. До останнього москаля зібрались пулять?
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06.04.2025 07:27 Ответить
Редкий пі до р!
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06.04.2025 07:02 Ответить
Жидкий
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06.04.2025 07:04 Ответить
Кличко - народно обраний мер.
Ткаченко - ноунейм, призначений ОП, щоб підсиджувати Кличка.

А так то да - зашибісь очільник. Тільки попереднього вже ніхто не пам'ятає.
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06.04.2025 06:11 Ответить
До чого прильоти до мера?
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06.04.2025 06:36 Ответить
tanikata taylor або феномен голанського кацапізму. В роялі тихо плавають шпроти.
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06.04.2025 06:47 Ответить
До спаму кацапа відправляй. Воно радісно насрало всюди.
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06.04.2025 06:51 Ответить
Нема там нічого голандського, це невиїздний кацап з спецслужб рф.
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06.04.2025 07:34 Ответить
"Зігмунд Фрейд підходить до tanikata taylor, коле його шприцем у сраку і уводить до божевільного дому." (с)
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06.04.2025 07:14 Ответить
"Переміріє" по-кацапськи!
Ну що тут ще можна сказати - сметь кацапам та капськомовним бо вони теж кацапи
і наводять ті ракети! Доказів достатньо!
Україна переможе рашизм!
СЛАВА УКРАЇНІ! СМЕРТЬ ВОРОГАМ! УКРАЇНА ПОНАД УСЕ !
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06.04.2025 10:35 Ответить
дерьмак підписав не ВСЕОСЯЖНЕ справедливе патужне перемиря, а тільки енергетичне та морське...
тобто всі питання задавайте зелі, а не ***** з рижим мудаком
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06.04.2025 11:58 Ответить
 
 